Rafael Dudamel llega a Deportivo Cali con un codazo para los jóvenes

El director técnico hizo un llamado para que los jugadores sean conscientes de la oportunidad de estar en el Azucarero.

Rafael Dudamel, en un partido. – Vizzor Image.

Este martes, Rafael Dudamel realizó su primer entrenamiento al mando del Deportivo Cali. Terminada la práctica, el director técnico compareció ante los medios de comunicación en una conferencia de prensa que enfocó hacia el trabajo urgente que necesita realizar para recomponer el rumbo de un equipo que se ha quedado corto en cuando a sus expectativas en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I.

Su llegada

“Yo no voy a recordar lo que ha sido mi carrera y mis años de vida dentro del Deportivo Cali. Cuando surgió la posibilidad, pedí que nos enfocáramos en el equipo. Estoy lleno de emoción e ilusión. Tengo claridad de la dimensión del reto, que es muy diferente a lo anterior“.

Rafael Dudamel, nuevo DT del Deportivo Cali | Vizzor

Lo que dejó Gamero

“Quiero manifestar mi cariño y respecto al profesor Gamero. He encontrado a un grupo físicamente bien preparado y con un entendimiento táctico que me va a facilitar el trabajo a mí“.

Expectativas

“Tenemos la ilusión de estar en los cuartos de final. Sabemos que después empieza un torneo diferente. Lo más importante es recuperar la tranquilidad y la confianza de un grupo que está dolido y se siente en deuda. Esperamos llegar a lo más alto”.

La plantilla

“Yo tengo una lectura muy clara del plantel con el que cuento. No es momento de sentarnos a pensar en lo que puede hacer falta. Lo más importante es que los jóvenes entiendan que la posibilidad de estar en Deportivo Cali no es algo que se presenta todos los días. Hay varios y lo que me genera confianza es que lo más grandes tienen un liderazgo sobre ellos. Creo que hay mucho talento para confeccionar un equipo ganador“.

