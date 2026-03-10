Insólito: Qarabag filtra la convocatoria de Camilo Durán a Selección Colombia… ¡y borra la publicación!

El club de Azerbaiyán anticipó que el colombiano estará con el combinado cafetero contra Croacia y Francia.

Camilo Durán, en un partido del Qarabag. – Paul Ellis, AFP.

Para un equipo como el Qarabag, tener a uno de sus futbolistas convocados a una selección nacional resulta en todo un motivo de orgullo. Tanto, que puede llegar a generar imprudencia a la hora de resaltar el logro para uno de los suyos y eso fue lo que sucedió con respecto a Camilo Durán este martes.

El club de Azerbaiyán exaltó que el delantero haya sido citado por Néstor Lorenzo para la Selección Colombia. El problema es que lo hizo cometiendo una infidencia, pues el combinado cafetero todavía no oficializa su lista de convocados para la doble fecha FIFA que se estará jugando a finales de este mes de marzo.

Lo más curioso del asunto es que parecieron haber caído en cuenta de su error. Qarabag había publicado un artículo en su sitio web en el cual compartía la noticia. No obstante, la información fue eliminada a los pocos minutos. Claro Sports alcanzó a tomar una captura de pantalla de cómo se veía:

Anuncio del Qarabag.

Se desconoce si se hizo por motivación propia o por un eventual llamado que se haya hecho desde la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) pidiendo que se esperara a que fuera un anuncio oficial. Lo cierto es que parece un hecho que Durán va a tener una oportunidad de oro para demostrar sus condiciones con la Tricolor.

Los rivales a los que se estará midiendo Colombia son Croacia y Francia. No es un momento cualquiera, pues es el momento más álgido en cuanto a la definición del equipo para el Mundial de 2026 se refiere.

Aunque es cierto que las posibilidades de Durán son pocas por cuenta de la gran cantidad de atacantes que están buscando un lugar en la cita orbital, tiene un motivo serio para ilusionarse. Si se concreta su llamado, estará en el radar de Lorenzo para que ocupe el lugar del algún otro delantero ante cualquier eventualidad que se pueda presentar.

