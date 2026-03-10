Atlético de Madrid vs Tottenham, en vivo el partido de ida de Octavos de Final de la Champions League 2026

Se abre una de las llaves más parejas de los cruces de la competición.

Atlético de Madrid vs Tottenham, Champions League, en vivo | Claro Sports

¡¡¡Bienvenidos al minuto a minuto de Atlético de Madrid vs Tottenham!!! Viviremos el partido de ida de los octavos de final de la Champions League 2025-2026. Aquí podrás seguir en vivo todas las incidencias del encuentro, con el resultado actualizado, los goles, cambios y las jugadas más importantes de este gran duelo del fútbol europeo que se disputa en el Estadio Metropolitano.

La primera gran cita europea del Tottenham bajo la dirección técnica de Igor Tudor será precisamente en uno de los escenarios más exigentes del continente. El equipo inglés visita al Atlético de Madrid, que llega con confianza tras su contundente victoria por 4-1 ante el Club Brugge en los playoffs, un resultado que selló su clasificación a octavos y reforzó el sueño rojiblanco de volver a pelear por la Champions League. El Atlético (con Obed Vargas entre los suplentes) llega en un gran momento, luego de clasificarse a la final de la Copa del Rey y ganar cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Tottenham, en cambio, atraviesa un momento irregular: apenas ha conseguido una victoria en sus últimos siete encuentros y además llega a Madrid con varias bajas importantes, especialmente en ataque.

¿A qué hora inicia el Atlético de Madrid vs Tottenham hoy martes 10 de marzo de 2026?

El partido entre el Atlético de Madrid y el Tottenham dará inicio en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

Alineaciones del Atlético de Madrid vs Tottenham para los octavos de final de la Champions

Ni Atlético de Madrid ni Tottenham cuentan con futbolistas suspendidos para este duelo de ida de los Octavos de Final de la Champions League. Diego Simeone no podrá contar con Rodrigo Mendoza por lesión mientras que Igor Tudor tendrá varias bajas por lesión: Lucas Bergvall, Mohammed Kudus, Wilson Odobert, James Maddison, Dejan Kulusevski, Rodrigo Bentancur, Ben Davies y Destiny Udogie. Las alineaciones serán las siguientes:

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marc Pubill, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Johnny Cardoso, Ademola Lookman; Julián Álvarez y Antoine Griezmann. DT: Diego Simeone.

Tottenham: Antonín Kinsky; Cristian Romero, Kevin Danso, Micky van de ven; Pedro Porro, Pape Sarr, Archie Gray, Djed Spence; Randall Kolo Muani, Richarlison y Mathys Tel. DT: Igor Tudor.

¿Dónde ver el Atlético de Madrid vs Tottenham en vivo? Canales de TV y streaming online

El duelo de ida de los octavos de final de la Champions League entre Atlético de Madrid y Tottenham se podrá ver en vivo por televisión a través de la señal de HBO Max en México. Para Sudamérica estará disponible en ESPN y Disney Plus Premium.

