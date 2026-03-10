Suecia vs Canadá, en vivo curling en silla de ruedas: Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

No te pierdas este vibrante duelo en el que los equipos de Suecia y Canadá intentarán quedarse con el triunfo

La actividad del curling en silla de ruedas sigue su marcha en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, en esta ocasión con el duelo entre Suecia y Canadá, correspondiente a la fase de round robin de esta emocionante competencia invernal.

Este juego corresponde a la sesión 8 del torneo de equipos mixtos y se disputará este martes 10 de marzo en el Estadio Olímpico de Curling de Cortina. Los suecos son unos de los grandes favoritos para llevarse medalla y llegan a este enfrentamiento con cuatro triunfos y una derrota, mientras que los canadienses también se encuentran en la lucha por subirse al podio, con el mismo número de victorias. Sigue la transmisión en vivo a través de Claro Sports en punto de las 11:30 horas de la Ciudad de México y no pierdas detalle de cada lanzamiento en una disciplina donde la precisión y la estrategia son determinantes.

