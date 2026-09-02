Olmecas de Tabasco vs Pericos de Puebla en vivo: transmisión Playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol 2026; Juego 3, Serie de Campeonato Zona Sur

Se retoma el Juego 3 entre Pericos y Olmecas luego de ser pospuesto por la lluvia en Puebla

El Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Béisbol 2026 entre Olmecas de Tabasco y Pericos de Puebla estaba programado originalmente para el martes 1 de septiembre. Sin embargo, la lluvia registrada en el Estadio Hermanos Serdán obligó a suspender el encuentro y reprogramarlo para este miércoles 2 de septiembre a las 19:00 horas.

Claro Sports lleva a través de su multiplataforma este enfrentamiento con la serie empatada 1-1, ambas novenas regresaron al inmueble poblano para continuar la disputa por el campeonato de la Zona Sur.

LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Olmecas de Tabasco vs Pericos de Puebla hoy 2 de septiembre?

El Juego 3 comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México el miércoles 2 de septiembre donde ambos equipos buscarán quedarse con la ventaja y seguir soñando con el título en el Estadio Hermanos Serdán.

¿Dónde ver en vivo el Olmecas de Tabasco vs Pericos de Puebla de la Liga Mexicana de Béisbol?

Sigue toda la acción de Olmecas de Tabasco vs Pericos de Puebla en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

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