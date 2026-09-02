Beca Rita Cetina, registro septiembre 2026: fecha de la convocatoria y requisitos para recibir 2 mil 500 pesos

El nuevo registro contempla a estudiantes de escuelas públicas de primaria y secundaria

Esto es lo que debes hacer para tener tu beca. | Becas Benito Juárez

La convocatoria para solicitar la Beca Rita Cetina volverá a abrir durante septiembre de 2026, de acuerdo con lo informado por Julio León, coordinador nacional de Becas Bienestar. El nuevo registro contempla a estudiantes de escuelas públicas de primaria y secundaria que busquen incorporarse al programa durante el ciclo escolar 2026-2027.

Aunque todavía no se ha definido el día en que comenzará el trámite, las familias pueden anticipar el proceso y reunir la documentación necesaria. El registro se realizará en línea y, antes de su apertura, se llevarán a cabo asambleas informativas en los planteles para explicar a madres, padres y tutores los pasos que deberán seguir.

¿Cuándo se abre la convocatoria para el registro de la Beca Rita Cetina 2026? Fecha y requisitos

El registro para la Beca Rita Cetina de primaria y secundaria está previsto para septiembre de 2026. Julio León confirmó esta fecha durante la conferencia matutina del 22 de junio, aunque hasta ahora no se ha publicado el calendario con los días específicos para realizar las inscripciones. “En septiembre volveremos a abrir convocatoria para todas las becas para el siguiente ciclo escolar y ahí estaremos incorporando a todos”, señaló el funcionario.

Una vez que se anuncien las fechas, las inscripciones deberán realizarse a través de la plataforma oficial de la Beca Rita Cetina. Para iniciar el trámite, las madres, padres o tutores deberán contar con una cuenta Llave MX o crear una durante el proceso.

El registro se llevará a cabo por internet y, de manera previa, las autoridades realizarán reuniones informativas en las escuelas para orientar a las familias sobre el procedimiento.

Beca Rita Cetina: ¿Quiénes la reciben y qué documentos necesito para inscribirme?

La Beca Rita Cetina está dirigida a estudiantes de escuelas públicas de educación básica. Para el ciclo 2026-2027, el programa contempla apoyos para alumnos de secundaria y primaria bajo esquemas distintos.

En el caso de secundaria, el apoyo es de 1,900 pesos bimestrales, además de 700 pesos adicionales por cada estudiante de ese nivel. Para primaria, el programa contempla 2,500 pesos anuales destinados a la compra de útiles y uniformes escolares.

Para realizar el registro, las madres, padres o tutores deberán preparar la siguiente documentación y datos:

CURP.

Número de celular.

Correo electrónico.

Identificación oficial digitalizada.

Comprobante de domicilio digitalizado con una antigüedad no mayor a tres meses.

También será necesario contar con información del estudiante que será registrado que serán el CURP y la Clave de Centro de Trabajo (CCT).

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