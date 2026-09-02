David Ruiz sale del Inter Miami: este es su nuevo equipo en la MLS

El movimiento le permitirá al futbolista de 22 años cambiar de escenario después de un período con poca participación.

David Ruiz cambia de rumbo en la MLS | IG: @davidruizz41

David Ruiz tendrá una nueva oportunidad para continuar su carrera en la MLS. El mediocampista hondureño fue cedido por Inter Miami a New York Red Bulls hasta el final de la temporada 2026, en una operación que también contempla una opción para adquirir sus derechos de manera definitiva.

El movimiento le permitirá al futbolista de 22 años cambiar de escenario después de un período con poca participación en el conjunto de Florida. Ruiz no apareció en las convocatorias de Inter Miami durante los dos partidos anteriores a concretarse el acuerdo, situación que favoreció la salida hacia Nueva York.

La llegada a los Red Bulls responde además a una necesidad específica del equipo. Michael Bradley, entrenador de la franquicia, habría solicitado la incorporación del volante para reforzar el centro del campo y contar con una alternativa que aporte trabajo en la recuperación del balón.

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David Ruiz y un nuevo desafío en la MLS

El hondureño ya se trasladó a Nueva Jersey para ponerse a disposición de su nuevo entrenador. La intención del club es que pueda integrarse rápidamente a las sesiones de trabajo y comenzar a competir en cuanto el cuerpo técnico determine que está preparado.

Ruiz llega a un equipo que busca asegurar su presencia en la fase decisiva de la MLS. New York Red Bulls se encuentra en la zona de play-in de la Conferencia Este, por lo que cada partido tendrá importancia en la carrera por conseguir un lugar en los playoffs.

Para el mediocampista, el cambio también supone una etapa diferente en su trayectoria profesional. Se trata de su primera salida de Inter Miami, club en el que completó prácticamente todo su proceso de formación antes de llegar al plantel principal.

Su debut con el primer equipo se produjo el 25 de marzo de 2023. Desde entonces, Ruiz acumuló 82 apariciones oficiales con la camiseta de Inter Miami y compartió vestuario con jugadores de la talla de Lionel Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets.

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Ahora tendrá que adaptarse a una nueva estructura y competir por un lugar en el mediocampo de New York Red Bulls. La presencia de Bradley como entrenador será otro factor en esta etapa, especialmente porque el técnico fue uno de los impulsores de su llegada.

El préstamo le ofrece a Ruiz la posibilidad de recuperar protagonismo dentro de la MLS. Si consigue consolidarse durante los próximos meses, New York Red Bulls tendrá la alternativa de hacer efectiva la opción de compra y convertir el cambio de club en una transferencia permanente

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