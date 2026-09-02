¡Sebastián Cáceres pudo ser tuzo antes de azulcrema! América y Pachuca se pelearon por el uruguayo

Sebastián Cáceres dio el salto a Europa después de su paso en las Águilas del América, sin embargo en su momento pudo haber llegado a Pachuca

Carlos Aviña, exdirector de desarrollo, inteligencia deportiva y scouting del Club América, reveló en una entrevista exclusiva con Claro Sports por W Radio que Sebastián Cáceres pudo haberse ido en su momento a los Tuzos del Pachuca, debido a que la calidad del futbolista uruguayo llamó la atención en el fútbol mexicano cuando se encontraba en el Liverpool del Campeonato Uruguayo.

El defensa sudamericano, Sebastián Cáceres, firmó un contrato con el Celta de Vigo este pasado 1 de septiembre, en el límite del cierre del mercado de fichajes en las principales ligas de Europa. El conjunto de Coapa aceptó una oferta cercana a los 8 millones de dólares por el defensa, tras el deseo del uruguayo de dar el salto al fútbol europeo. Sin embargo, la historia quizá pudo haber sido distinta si hubiera aceptado una oferta del Pachuca, equipo que en su momento estuvo interesado en llevarlo al fútbol mexicano.

No es extraño que el jugador celeste terminara en la mira del Celta de Vigo, equipo que comanda Marco Garcés, encargado de la dirección de fútbol de la institución española. El directivo mexicano estuvo en su momento en Pachuca y desde entonces se interesó por Sebastián Cáceres. Tal parece que aquel interés por el defensa fue clave para su llegada al Viejo Continente.

“No me sorprende, Marco, creo que está haciendo un gran trabajo en Pachuca. Marco lo buscó; de hecho, estábamos compitiendo entre Pachuca y América en ese momento para llevarlo, cuando él estaba en Liverpool de Montevideo. Así que, bueno, no me sorprende para nada que lo haya seguido viendo y que, bueno, que haya tenido la oportunidad. Han hecho un gran trabajo, se metieron a Europa League. De hecho, hace poco estuve en el sorteo ahí con Marco platicando. Sé que es una de las pocas inversiones que hicieron este verano, así que el hecho de que se hayan fijado en él y que, de lo poco o mucho que invirtieron, la mayor parte haya sido en él, creo que habla muy bien de Sebastián y, obviamente, del trabajo que han hecho Santiago y todos ahí en el América para desarrollarlo y para ponerlo ahí en la vitrina, para que, además de haber rendido porque dio varios campeonatos y, obviamente, dio muchas alegrías en el América, pues bueno, que ahora, redondee el proyecto finalmente dando el salto a Europa”, sentenció el directivo monegasco.

"Sebastián CÁCERES pudo a llegar a Pachuca y NO al América"



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Carlos Aviña confía en que Sebastián Cáceres se adaptará con facilidad

El Celta de Vigo buscaba un defensa central para completar su plantilla y, al final, pudo hacerse de los servicios del futbolista uruguayo, quien firmó un contrato por cuatro temporadas con la institución gallega. Para Carlos Aviña, el hombre que pudo llevar al zaguero al fútbol mexicano, no hay duda de que Cáceres tiene habilidad para adaptarse al balompié español.

“Me da muchísimo gusto por Sebas. Sé que siempre fue su misión desde antes de llegar al América. Él tenía el sueño de poder jugar en Europa. No me sorprende para nada, por su calidad, eh, por la velocidad que tiene. Creo que es un jugador que se puede adaptar, y la intensidad creo que se puede adaptar fácilmente al fútbol europeo”, declaró Carlos Aviña en Claro Sports por W Radio.

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