‘Juanfer’ Quintero rompe el silencio tras su salida de River: “El tiempo me dio la razón”

El ’10’ de Independiente Medellín se destapó acerca de lo que vivió tras salir del ‘Millonario’ y volver a Colombia.

Juanfer Quintero, jugador del DIM | Vizzor

Juan Fernando Quintero, sin duda, encabezó el mercado de pases del fútbol colombiano tras una sorpresiva llegada a Independiente Medellín. Después de salir de River Plate, donde no encajó en los planes de Eduardo Coudet, buscó volver al equipo de sus amores para lograr ese “último baile” en aras de pelear por el título.

Ya tomó su lugar en el once inicialista y tomó las riendas como capitán del equipo. Desde Argentina, un sector de la hinchada de River lamentó su desvinculación en especial por las formas. Eso sí, dejó una huella indeleble en la historia del club al ser uno de los grandes ídolos del último tiempo.

‘Juanfer’ habló de todo en diálogo con Saque Largo de Win Sports. Afirmó que el tiempo puso todo en su lugar, haciendo alusión a la crisis bajo las órdenes de Coudet. Entretanto, subrayó que el ciclo con la Selección Colombia tuvo punto final después de la eliminación del Mundial en Norteamérica hace unos meses.

La llegada a Independiente Medellín

“Estoy feliz. El estar siempre en el país es muy importante. A raíz de eso tomé varias decisiones en mi carrera, porque quería estar aquí hace mucho tiempo. Son circunstancias de la vida. Ahora estoy demasiado feliz por llegar al equipo del que soy hincha. Es un privilegio y estoy muy agradecido con Dios por la oportunidad”.

¿Qué pasó sobre su salida de River?

“Quiero hacer lo de River a un costado, porque después de lo que me pasó con River ha sido muy difícil para mí. Dejar de lado un cariño y respeto por todo lo que me ha dado el club y por todo lo que hemos vivido, se generó mucho revuelo. Simplemente traté ser sincero y el tiempo me dio la razón. No soy el dueño de la verdad, pero son diferentes formas en que los entrenadores ven el fútbol y eso se respeta”.

“Nunca le falté al respeto; solo le dije lo que sentía y lo que viví en experiencia propia. Hoy estoy con un entrenador que me da la confianza, que me conoce y siempre he dicho que un entrenador te frustra o me potencia. Si un entrenador me quiere, es el único que me incentiva a estar en un proyecto o a no ir. Uno siempre mira el beneficio de cómo te van a potenciar y cuál es el rol dentro de un equipo”.

“En la vida, en lo familiar, en los amigos, ¿qué mejor ciudad que estar en Medellín? Después de lo que pasó en River se habló mucha cosa. Incluso hasta las mismas personas del club, los que dicen ser hinchas, me salieron a matar al mes. Ni te dejes llevar de la crítica ni lo otro. Todo el mundo saca lo que tiene en su corazón. Así miro la vida y el fútbol. Por eso tomo las decisiones”.

¿Qué le ha faltado a la Selección Colombia en los Mundiales?

“En este último Mundial nos faltó un penal. Parece cómico, pero en realidad un penal te define. No les echo la culpa a los que definen. Estábamos a un penal de clasificar, de redondear todo lo que veníamos haciendo. En los pasados, contra Inglaterra nos faltó un penal, y contra Brasil seguramente como fue el Mundial después de muchos años sin ir, nos faltó quizás esa experiencia. Estábamos preparados para dar un paso más adelante”.

¿Qué opina sobre el mercado de los colombianos?

“Todos en algún momento encontramos el lugar en el club que menos esperábamos. El fútbol es tan competitivo que hoy cualquiera le hace un buen partido a un grande, sea pequeño o de media tabla. Lo más importante es mantener el nivel. El fútbol árabe, más allá de que el país no es muy atractivo para el juego, tiene grandísimos jugadores. El 70% de ellos estuvieron en el Mundial. Es muy respetable lo de Lucumí que fue a la Juventus, pero eso tampoco te dice nada. Olympiacos es el mismo dueño del Nottingham y que quizás mañana Puerta tendrá que ir a Inglaterra. Es la forma con la que vemos las situaciones. Cuando jugué en China me criticaron y jugué partidos en Eliminatorias con buenos números”.

Sobre el retiro de la Selección Colombia

“Yo dije que daba el paso a un costado, pues sentía que había llegado mi momento. Después de la frustración del Mundial y así se lo manifesté al cuerpo técnico. Son los momentos. La frustración de perder es algo muy grande. Lloras, en mi caso son tres o cuatro noches que no duermo. Soy una persona que piensa mucho en colectivo, veo el sufrimiento de mis amigos y bueno, hay momentos en los que es bueno dar la oportunidad para que otros lleguen. Mi país es lo más hermoso que tenemos”.

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