Toluca vs León, en vivo la semifinal de la Leagues Cup 2026: resultado y goles del partido, hoy 2 de septiembre
No te pierdas todas las emociones de este vibrante partido desde la cancha del Shell Energy Stadium de Houston, Texas
Toluca vs León: ¿Cómo llegan a la semifinal de la Leagues Cup 2026?
Toluca alcanzó esta ronda después de superar la primera fase con dos triunfos y una derrota. El conjunto dirigido por Antonio Mohamed inició su participación con un 3-0 sobre Seattle Sounders, después perdió 1-0 frente a LAFC y cerró esa etapa con victoria de 3-1 contra FC Dallas. En los cuartos de final, los Diablos eliminaron 2-0 al Austin FC.
León recorrió un camino distinto. El equipo de Javier Gandolfi ganó sus cuatro partidos anteriores del torneo. Primero derrotó 1-0 a Nashville SC, después venció 2-1 a Orlando City y cerró la primera fase con un 3-2 sobre Inter Miami. En los cuartos de final, la Fiera venció 3-0 a Real Salt Lake.
Alineaciones Leagues Cup 2026: así salen Toluca vs León
Todo está listo para esta semifinal, en la que los técnicos de ambos equipos echarán mano de sus mejores hombres en busca del boleto a la gran final.
Toluca: Luis García; Brian García, Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo; Franco Romero, Nicolás Castro; Jorge Díaz Price, Jesús Angulo, Alexis Vega; Federico Viñas.
León: Óscar García; Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan José Guevara, Sebastián Vegas; José Rodríguez; Jordi Cortizo, Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán, Daniel Arcila; Díber Cambindo.
Leagues Cup 2026, semifinal en vivo: ¿En dónde ver el Toluca vs León y a qué hora juegan?
El Toluca vs León se disputa este miércoles 2 de septiembre en el Shell Energy Stadium de Houston, sede del Houston Dynamo de la MLS. El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, equivalentes a las 20:00 horas de Houston y 21:00 del Este de Estados Unidos. En Colombia a las 20:00 horas, Argentina a las 22:00 horas y Centroamérica: a las 19:00 horas. Para México, el encuentro podrá seguirse a través de Apple TV, plataforma que cuenta con los derechos para transmitir todos los partidos de la Leagues Cup 2026, mientras que en Claro Sports te llevamos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.
¡¡¡BUENAS TARDES!!!
Sean bienvenidos todos y todas a la fiesta del fútbol. Toluca y León se enfrentan este miércoles 2 de septiembre por un lugar en la final de la Leagues Cup 2026. Los dos representantes de la Liga MX se medirán en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, en una semifinal que promete ser espectacular.
Además del pase a la final, el torneo tiene en juego lugares para la Concacaf Champions Cup 2027. El campeón, el subcampeón y el ganador del partido por el tercer puesto obtienen una plaza para el torneo. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional, previo a la final del próximo domingo 6 de septiembre.