Toluca vs León, en vivo la semifinal de la Leagues Cup 2026: resultado y goles del partido, hoy 2 de septiembre

Toluca vs León: ¿Cómo llegan a la semifinal de la Leagues Cup 2026?

Toluca alcanzó esta ronda después de superar la primera fase con dos triunfos y una derrota. El conjunto dirigido por Antonio Mohamed inició su participación con un 3-0 sobre Seattle Sounders, después perdió 1-0 frente a LAFC y cerró esa etapa con victoria de 3-1 contra FC Dallas. En los cuartos de final, los Diablos eliminaron 2-0 al Austin FC.

León recorrió un camino distinto. El equipo de Javier Gandolfi ganó sus cuatro partidos anteriores del torneo. Primero derrotó 1-0 a Nashville SC, después venció 2-1 a Orlando City y cerró la primera fase con un 3-2 sobre Inter Miami. En los cuartos de final, la Fiera venció 3-0 a Real Salt Lake.