Tim Payne 2.0: el influencer que lo hizo viral elige a Adam Griger para convertirlo en la sensación de la Champions

Valen Scarsini (@elscarso), creador del fenómeno viral del Mundial 2026, ahora busca convertir al delantero eslovaco en protagonista de Europa

Adam Griger, el nuevo Tim Payne de la Champions. | Imago7, @grigeradam

La historia de Tim Payne durante el Mundial 2026 podría tener una segunda versión, ahora dentro de la Champions League. Valen Scarsini, creador de contenido conocido en redes sociales como ‘elscarso’, inició una campaña para colocar los reflectores sobre Adam Griger, delantero eslovaco de 22 años que forma parte del Slovan Bratislava.

Scarsini fue el responsable de impulsar meses atrás la campaña alrededor de Payne, seleccionado de Nueva Zelanda que llegó al Mundial con menos de cinco mil seguidores en Instagram y que, después de la convocatoria realizada por el argentino, superó el millón. La dinámica alcanzó a aficionados de diferentes países y convirtió al defensor en uno de los personajes del torneo fuera de la cancha.

Ahora el creador de contenido decidió trasladar la misma idea a la Champions League 2026-27. Para ello revisó a los futbolistas de los clubes participantes y eligió a Griger, a quien presentó ante sus seguidores como “el futbolista menos conocido” de esta edición del torneo europeo.

Valen Scarsini quiere convertir a Adam Griger en protagonista de la Champions

“¿Y si hacemos protagonista de la Champions al futbolista menos conocido?”, planteó Scarsini al inicio del video publicado en sus plataformas. El argentino explicó que utilizó el mismo criterio que meses atrás lo llevó hasta Tim Payne.

“Como en el Mundial descubrimos a Tim Payne, decidí buscar en esta Champions al menos conocido. Entonces busqué en todos los equipos de esta edición y en el Slovan Bratislava de Eslovaquia está Adam Griger. Es delantero, tiene 22 años y, como ven, es el menos conocido de la copa”, señaló.

El reto comenzó antes del estreno del conjunto eslovaco en la fase de liga. Slovan Bratislava tendrá su primer partido el próximo 9 de septiembre frente al Paris Saint-Germain en el Parc des Princes, duelo que también podría representar la primera oportunidad para que Griger aparezca en el torneo.

Scarsini pidió a sus seguidores acudir a la cuenta de Instagram del delantero para dejar mensajes de apoyo antes del compromiso contra el PSG. La intención es que el movimiento crezca durante los días previos y mantenga el seguimiento sobre el jugador durante el resto de la participación del Slovan.

“Hay que ir a sus posteos y motivarlo para que pueda meter un gol en la Champions. Ojo con el resto de partidos, que quizás Adam tenga alguna chance y pueda hacer un gol”, explicó el creador de contenido.

La apuesta incluso contempla que Griger pueda tener incidencia en el recorrido del equipo eslovaco. “Quizás Adam se motive y hasta logre clasificar al equipo a la siguiente fase de la Champions, ¿quién sabe? Quiero ver hasta dónde podemos llegar antes de su primer partido el 9 de septiembre”, añadió.

¿Quién es Adam Griger, delantero del Slovan Bratislava?

Adam Griger nació el 16 de marzo de 2004 en Prešov, Eslovaquia. Tiene 22 años, juega como delantero y utiliza el dorsal 30 con el Slovan Bratislava. También ha formado parte de las selecciones juveniles de su país, desde la categoría sub 15 hasta la sub 21. Su carrera ha pasado por distintas ligas de Europa. Además de clubes de Eslovaquia, estuvo en el LASK de Austria, las categorías inferiores del Cagliari de Italia, el Recreativo Granada de España y el Hradec Králové de República Checa antes de incorporarse al Slovan Bratislava.

El atacante todavía busca su primer gol con el conjunto de Bratislava. En la temporada 2026-27 ha tenido participación en la Niké Liga, pero no ha podido marcar, situación que Scarsini utilizó como parte del desafío que lanzó a sus seguidores.

Adam Griger responde a la campaña de ‘elscarso’

La respuesta en redes sociales no tardó en llegar hasta el propio futbolista. Griger utilizó su cuenta de Instagram para agradecer los mensajes que comenzó a recibir después de la publicación de Scarsini.

“Muchas gracias a todos por esta ola de cariño y apoyo. Significa para mí más de lo que puedo expresar con palabras, especialmente durante este periodo de mi vida. Trabajo en mí mismo todos los días, intento crecer y ser mejor en todos los sentidos. Ver todos sus mensajes y apoyo me da todavía más motivación para seguir adelante y trabajar aún más”, escribió el delantero.

Así respondió Adam Griger. | @grigeradam

El eslovaco también compartió una reflexión sobre el momento que atraviesa y aseguró que mantendrá su confianza en el proceso: “A veces los capítulos más difíciles son los que más nos forman. Creo que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, pero el camino de cada persona es diferente y se desarrolla a su propio tiempo”.

La campaña apenas comienza. Scarsini ya consiguió que Tim Payne pasara de ser uno de los jugadores con menor presencia en redes sociales antes del Mundial a reunir una comunidad de más de un millón de seguidores. Ahora Adam Griger tendrá la oportunidad de vivir su propia historia, con el PSG como primer rival y la Champions League como escenario.

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