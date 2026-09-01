Comunicaciones confirma a su interino y busca entrenador: ¿Quiénes son los tres candidatos?

Mientras el interino prepara el encuentro ante Mixco, la junta directiva avanza en la búsqueda del técnico que tomará el cargo de manera permanente.

Comunicaciones necesita volver al triunfo | @CremasOficial

Comunicaciones ya tiene definido quién estará al frente del equipo mientras la dirigencia resuelve la contratación de un nuevo entrenador. Kevin García asumirá como técnico interino tras la salida de Marco Antonio “Fantasma” Figueroa y tendrá su primera prueba el próximo sábado ante Deportivo Mixco.

El compromiso corresponderá a la séptima jornada del Torneo Apertura 2026 y representará una oportunidad para que García muestre sus primeras decisiones desde el banquillo. Comunicaciones llega a este partido con siete puntos acumulados en seis fechas, por lo que necesita sumar para acercarse a los puestos de clasificación.

García no es una figura desconocida dentro de la estructura crema. Durante los últimos torneos trabajó como analista táctico del primer equipo, una función que le permitió conocer la metodología, el plantel y el funcionamiento interno de la institución.

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Los candidatos que analiza Comunicaciones

Mientras el interino prepara el encuentro ante Mixco, la junta directiva avanza en la búsqueda del técnico que tomará el cargo de manera permanente. La intención es encontrar una alternativa que pueda hacerse responsable del proyecto durante el resto del Apertura 2026.

Entre los nombres que aparecen en el análisis de la institución se encuentra Amarini Villatoro, entrenador con recorrido en el fútbol guatemalteco. Su conocimiento del medio lo coloca entre las opciones que podrían ser consideradas por la dirigencia crema.

También figuran Diego Vázquez y Jeaustin Campos. Ambos se encuentran actualmente sin equipo y forman parte de las alternativas que han trascendido en las últimas horas mientras Comunicaciones define el perfil que busca para su próximo entrenador.

La decisión no será inmediata únicamente por la disponibilidad de candidatos. La dirigencia deberá valorar qué propuesta encaja mejor con las necesidades actuales del plantel y con los objetivos deportivos establecidos para la temporada.

Por ahora, todas las miradas estarán puestas en Kevin García. El técnico interino tendrá la responsabilidad de conducir a Comunicaciones ante Deportivo Mixco y tratar de conseguir un resultado que permita al equipo recuperar posiciones en la tabla. Su actuación también podría ser tomada en cuenta dentro del proceso que definirá al próximo entrenador crema.

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