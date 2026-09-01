Chaco Gimenez revela que Santi rechazó ofertas de México y MLS: “Hoy no es lo económico, hoy es lo deportivo”

El padre del delantero mexicano contó cómo fueron las últimas semanas en Milan y explicó por qué Santi priorizó continuar en Europa

La llegada de Santiago Gimenez al Porto representó el cierre de un periodo de incertidumbre para el delantero mexicano, quien durante las últimas semanas buscó una salida del Milan después de quedar fuera de los planes del equipo italiano. Su padre, Christian ‘Chaco’ Gimenez, reconoció que el proceso tuvo momentos de tensión, pero explicó que la prioridad siempre fue encontrar una opción en Europa.

En entrevista con Claro Sports por W Radio, Chaco contó que Santi recibió propuestas para regresar a México y también tuvo una oferta de la MLS. “Tuve acercamientos de México, pero no creíamos que al final iba a luchar para quedarse en Europa por un tiempo más. Creíamos que poco tiempo que haya salido en México y volver a México no estaba en las prioridades. Teníamos también oferta de la MLS”, explicó.

La situación se volvió más complicada conforme se acercaba el cierre del mercado. Después del Mundial, Gimenez regresó a Milan para completar su rehabilitación, pero posteriormente fue separado del grupo principal. “Fue difícil. A veces pienso que pueden suceder más rápido las cosas. Es un mundo nuevo, situaciones nuevas que vivió Santiago, porque no lo había vivido. Ni yo lo había vivido como jugador”, señaló Chaco.

El exfutbolista recordó que los últimos días antes de encontrar una solución estuvieron marcados por la falta de certezas y el paso del tiempo. “Se va acabando el mercado y no tienes nada resuelto y hay un montón de factores, pero por suerte se dio y se dio con un club que realmente es muy importante y estamos todos muy contentos, y él más que nada”, comentó.

Chaco explica por qué Santi eligió Porto sobre otras ofertas

La decisión de continuar en Europa no estuvo relacionada únicamente con el destino, sino con la intención del delantero de recuperar continuidad y competir en un nuevo entorno.“Nosotros en el análisis que hacemos hoy pensamos en lo que Santiago puede llegar a disfrutar un poco o volver a disfrutar del fútbol”, explicó.

El delantero había cumplido el objetivo de jugar en Milan, pero la falta de continuidad y las lesiones condicionaron su paso por el club italiano. “Él lo decía muy claramente, cumplió un sueño de ir a Milan, y la realidad es que las cosas no salieron como uno pretendía, pero bueno, al final estuvo ahí”, señaló.

Ahora, Chaco considera que Porto puede darle las condiciones para reconstruir su confianza y demostrar nuevamente sus capacidades como delantero. “Hoy lo que pensamos es que él pueda sentir, volver a sentirse feliz en un campo de juego después de tantas cosas que ha pasado”, afirmó.

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Santi Gimenez priorizó lo deportivo sobre el dinero

Una de las decisiones que más llamó la atención durante el mercado fue que Gimenez rechazara opciones económicas que podían representar contratos superiores a los que actualmente tiene en Europa.

“Hoy no es lo económico, hoy es lo deportivo. La realidad es que él tiene la cabeza muy, muy en ese sentido de querer hacer las cosas diferentes, de que no le mueva la parte económica, que le mueva más la parte deportiva y el competir”, explicó.

Incluso recordó que antes de su llegada al Milan ya habían recibido una propuesta mayor procedente de Arabia Saudita. “A los 23 le ofrecieron el mejor contrato de su vida, antes de ir a Milan, la operación de Arabia”, señaló.

Para Chaco, la decisión de continuar en Europa responde a la intención del delantero de seguir creciendo como futbolista. “La realidad es que hoy pasa más por lo deportivo y que él pueda crecer como futbolista que la parte económica”, agregó.

Chaco explica cómo llega físicamente Santi al Porto

El delantero mexicano atravesó varios meses condicionados por lesiones durante su etapa en Milan. Por ello, una de las prioridades de su nueva etapa será recuperar continuidad y mantenerse disponible para competir.

Chaco considera que la condición física será determinante para que Santi pueda demostrar su nivel con Porto.“Los scouting, los directores deportivos saben que, si Santiago está sano y está bien, es un jugador que, si vos le das confianza y él retoma esa confianza, es un jugador que te puede marcar diferencia”, explicó.

El atacante ya comenzó su etapa en Portugal y, de acuerdo con lo que le transmitió a su padre, encontró una estructura que le permitió iniciar su adaptación con el club. “Hoy hablando con Santi me dice: ‘Pa, estoy feliz. Me recibieron muy bien. El club es extraordinario, muy ordenado, muy estructurado, están en todos los detalles’”, contó.

Chaco Gimenez señala el pasaporte comunitario como una barrera para los mexicanos en Europa

Además de hablar sobre la llegada de su hijo al Porto, Chaco Gimenez explicó que durante los últimos años ha podido conocer de cerca las dificultades que enfrentan los futbolistas mexicanos que buscan llegar a Europa. Desde su perspectiva, uno de los factores que más condiciona las negociaciones es la situación del pasaporte comunitario.

“El tema del pasaporte comunitario es fundamental. Eso creo que es algo que no sé cómo lo pueden hacer. Yo decía: ‘Bueno, a ver, de qué manera se puede ayudar a que los futbolistas que están en México puedan tramitar el pasaporte’. No sé, no sé de qué manera, pero el gobierno también tiene que incidir en eso”, explicó.

El exjugador señaló que este requisito puede cambiar por completo la valoración de un futbolista dentro del mercado europeo. “Cuando yo me reunía con equipos, equipos muy importantes y con Santi haciendo 70 goles en Feyenoord, decían: ‘¿Tiene pasaporte?’. Sí. ‘Ah, bueno, entonces sí’. Te estoy hablando de que es fundamental”, relató.

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