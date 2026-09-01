Pensión del Bienestar, calendario oficial septiembre 2026: ¿Quiénes cobran esta semana?

El depósito del bimestre septiembre-octubre comienza este martes 1 de septiembre y se realizará según la inicial del primer apellido

¿Cuándo cae el pago de septiembre 2026? | Reuters

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores comienza un nuevo periodo de pagos este martes 1 de septiembre de 2026. Los derechohabientes recibirán 6 mil 400 pesos correspondientes al bimestre septiembre-octubre, de acuerdo con el calendario oficial publicado por Programas para el Bienestar.

Los depósitos no llegarán el mismo día para todos los beneficiarios. La Secretaría de Bienestar distribuyó las fechas de acuerdo con la primera letra del apellido paterno, por lo que el calendario se extenderá desde el martes 1 hasta el viernes 25 de septiembre.

Durante la primera semana del mes sólo aparecen tres letras en el calendario. Las personas cuyo primer apellido comienza con A reciben su depósito el martes 1; la letra B corresponde al miércoles 2, mientras que la letra C tendrá dos jornadas de pago, jueves 3 y viernes 4 de septiembre.

El apoyo se deposita de forma directa en la Tarjeta del Bienestar. A partir de la fecha que corresponda a cada derechohabiente, el dinero queda disponible para retirarlo en efectivo o utilizarlo para realizar pagos. No existe obligación de retirar el monto completo el mismo día del depósito.

Pensión Bienestar: ¿Qué adultos mayores recibirán primero el pago de 6,400 en septiembre?

Los primeros adultos mayores que recibirán los 6 mil 400 pesos serán aquellos cuyo primer apellido comience con la letra A. Su depósito está programado para este martes 1 de septiembre, fecha con la que inicia de forma oficial la dispersión correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026.

Un día después será el turno de quienes tengan un apellido que comience con B. Para la letra C se destinaron dos fechas, jueves 3 y viernes 4 de septiembre, debido al número de personas registradas bajo esta inicial. Por lo tanto, quienes cobran durante esta semana son:

A: martes 1 de septiembre

B: miércoles 2 de septiembre

C: jueves 3 y viernes 4 de septiembre

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores está dirigida a mujeres y hombres de 65 años o más en México. El apoyo económico para 2026 es de 6 mil 400 pesos cada dos meses y se entrega mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Cuándo caen los pagos de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores de septiembre 2026? Calendario completo (editado)

Después de los primeros depósitos de septiembre, la dispersión continuará el lunes 7 con las letras D, E y F. La letra G contará con dos fechas, martes 8 y miércoles 9, mientras que H, I, J y K recibirán su apoyo el jueves 10. El calendario oficial de septiembre de 2026 quedó establecido de la siguiente manera:

A: martes 1 de septiembre

B: miércoles 2 de septiembre

C: jueves 3 y viernes 4 de septiembre

D, E y F: lunes 7 de septiembre

G: martes 8 y miércoles 9 de septiembre

H, I, J y K: jueves 10 de septiembre

L: viernes 11 de septiembre

M: lunes 14 y martes 15 de septiembre

N, Ñ y O: jueves 17 de septiembre

P y Q: viernes 18 de septiembre

R: lunes 21 y martes 22 de septiembre

S: miércoles 23 de septiembre

T, U y V: jueves 24 de septiembre

W, X, Y y Z: viernes 25 de septiembre

🔴 CALENDARIO DE PAGO



Del 1º al 25 de septiembre se realizará el depósito del bimestre septiembre – octubre de las #PensionesBienestar y #ProgramasBienestar pic.twitter.com/5xv31Jnju4 — Bienestar (@bienestarmx) August 31, 2026

El martes 16 de septiembre no aparece como fecha de depósito dentro del calendario oficial, por lo que después de los pagos correspondientes a la letra M, programados para los días 14 y 15, la dispersión continuará el jueves 17 con las letras N, Ñ y O.

El calendario también aplica durante este periodo para la Pensión para Personas con Discapacidad, Pensión Mujeres Bienestar y el Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras. Cada programa conserva el monto que le corresponde y los recursos se depositan directamente en la Tarjeta del Bienestar.

Para los adultos mayores, el pago es de 6 mil 400 pesos bimestrales. Una vez depositado el recurso, puede permanecer en la cuenta y utilizarse después, por lo que no es necesario acudir al Banco del Bienestar el mismo día que marca el calendario.

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