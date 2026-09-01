Sebastián Viera, del arco a la dirección técnica de Junior: “¿Cómo decirles que no?”

El uruguayo fue anunciado en una conferencia de prensa, dando sus primeras impresiones como DT del ‘Tiburón’.

Sebastián Viera, técnico del Junior | Vizzor

Después de más de una década atajando para el club, Sebastián Viera regresa en otro rol al Junior de Barranquilla. El uruguayo, quien tomó la batuta hace poco del Real Cartagena, emprende un nuevo reto para asumir las riendas del bicampeón vigente en el rentado local. Todo se dio de sorpresa, especialmente por el despido a Alfredo Arias tras los malos resultados.

Viera, quien conquistó siete títulos como portero en el elenco rojiblanco, llegó a apagar incendios. Consciente de la responsabilidad, se le vio con las cuentas claras en su anuncio como entrenador. El club organizó una conferencia de prensa, donde se le consultaron varios aspectos, en especial el valor sentimental que implica volver después de tres años.

Para el nuevo estratega, no hay otro camino más que volver a ganar. La vara más importante radica en volver a dar una vuelta olímpica, por lo que el técnico entendió la decisión de firmar un contrato hasta diciembre en el banquillo técnico. Estas fueron sus declaraciones en la atención a medios:

Su sensación de volver al Junior

“Contento, estoy feliz, en mi casa, en otra posición después de 13 años como jugador. Sé de la responsabilidad y del compromiso que tengo con los jugadores y la ciudad. El listón siempre en este club es salir campeón. Habrá que hacer el 65% de los puntos para clasificar. Confío plenamente en mis jugadores y el equipo que tengo”.

¿Cómo fue su negociación?

“Lo mío con Junior siempre es rápido. Por algo me quedé 13 años acá y no tuve problemas en ese sentido. El contrato mío va hasta diciembre de este año, hay opciones de renovar obviamente, pero sé cómo es Junior y lo que requiere. Si no lo haces, sé lo que pasa. Venir y pedir contratos largos, eso uno se lo gana. Yo vine por un año y me quedé muchísimos más. Cada partido es un examen y una final”.

Su idea de juego

“Fue lindo encontrarme con mis compañeros, con amigos. Me da confianza estar acá. No soy un desconocido para ellos ni ellos para mí. Mi estilo de juego es muy dinámico, me gusta la presión y el bloque corto. Esperemos poder desarrollarlo dentro de la cancha, que los jugadores se sientan cómodos y la idea es sacarles el mejor potencial”.

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¿Hubo dudas para volver?

“Nunca dudé venir. Junior cuando te brinda una oportunidad de estas, tienes que aceptarlo. ¿Cómo decirle que no a Junior, más que desde que salí de acá estaba esperando volver? Estoy muy contento y espero estar a la altura. Espero que ellos tengan confianza en mí y que lo que yo piense sea lo mejor para ganar”.

¿Qué se debe hacer en el club?

“Primero la idea es recuperar lo que se ha perdido. Hay que ganar. No se puede dejar nada más y hay que jugar bien. Sé cómo le gusta a la gente que juegue Junior. Todos tenemos que poner un poquito más, poner ese esfuerzo, el sentido de pertenencia al club que sé que nos ha dado mucho. Sería una falta de respeto hablar de lo que le hace falta a Junior. Lo que vi me lo guardo para mí. La idea es conversar mucho con los jugadores, pero se han hecho cosas muy buenas, otras también que se pueden mejorar”.

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