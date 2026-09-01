No todas las puertas están cerradas para los mexicanos: el mercado sigue abierto en varias ligas europeas

El mercado de fichajes ya cerró en España, Italia, Alemania, Francia e Inglaterra, pero otros países todavía podrían ser destino para Erik Lira y otros futbolistas mexicanos

El mercado sigue abierto en Escocia, Portugal, Países Bajos… | Reuters / AFP

El 1 de septiembre es una fecha marcada en el calendario del fútbol porque las principales ligas europeas cierran su periodo de fichajes y dejó a varios jugadores mexicanos en el limbo.

El martes se cayó la llegada de Erik Lira al Mónaco, además de que Obed Vargas, Álvaro Fidalgo y Edson Álvarez no pudieron salir del Atlético de Madrid, Betis y West Ham. No han jugado esta temporada con sus clubes y se reducen las opciones de salida ya que LaLiga de España, la Premier League de Inglaterra, la Serie A de Italia, la Bundesliga de Alemania y la Ligue 1 de Francia terminaron su periodo de fichajes este martes.

Las fechas en las que termina el mercado de fichajes en Portugal, Turquía, Grecia…

Si bien cerró el mercado en las ligas ‘Top 5’ , en otras todavía hay tiempo. El periodo de transferencias sigue abierto en Países Bajos, Grecia, Bélgica, Portugal y otros países, que cierran en estas fechas:

Eredivisie : miércoles 2 de septiembre

: miércoles 2 de septiembre Premier de Escocia : jueves 3 de septiembre

: jueves 3 de septiembre Bundesliga de Austria : jueves 3 de septiembre

: jueves 3 de septiembre Liga de Bélgica : jueves 3 de septiembre

: jueves 3 de septiembre Liga de Turquía : viernes 4 de septiembre

: viernes 4 de septiembre Superliga de Grecia : martes 15 de septiembre

: martes 15 de septiembre Liga de Portugal: martes 15 de septiembre

Los futbolistas, sean mexicanos o de otra nacionalidad, tienen varios días para encontrar acomodo en algún club del viejo continente. Eso sí, las cifras no son tan elevadas.

La Premier League acapara el mercado con al menos 24 transferencias por más de 50 millones de euros. En LaLiga solo se vieron cuatro, dos en la Bundesliga y en la Serie A y uno en la Ligue 1, según datos de Transfermarkt.

El mayor fichaje de la Eredivisie fue de 19.9 millones, de Marcos Leonardo al Ajax. Gustavo Puerta llegó al Olympiacos por 20 millones, mientras que en Portugal hubo cuatro fichajes de 20 millones de euros.

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¿Cuándo cierra el mercado de fichajes de la Liga MX?

La Liga MX cierra todavía más tarde que otras ligas, ya que el 11 de septiembre es el último día para hacer contrataciones, sea del mercado local o extranjero. Esa sería la fecha para que América, Cruz Azul y cualquier otro equipo puedan sumar a algún refuerzo más para el Apertura 2026.

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