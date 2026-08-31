Boletos del México City Game 2026: fechas, precios y dónde comprar entradas de la NFL para el San Francisco 49ers vs Minnesota Vikings

La NFL confirma las fechas de preventa y venta general para el regreso de la temporada regular a México, con San Francisco y Minnesota como protagonistas

¿Cuándo salen a la venta los boletos para 49ers vs Minnesota Vikings? | NFL

La NFL regresará a la Ciudad de México en 2026 con el partido entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings, programado para el domingo 22 de noviembre en el Estadio Azteca. El encuentro en la capital mexicana formará parte de la Semana 11 de la temporada regular y marcará el retorno de la liga al país después de cuatro años de ausencia, por lo que uno de los principales temas entre los aficionados es la venta de boletos.

NFL, México City Game 2026: ¿Cuándo salen a la venta los boletos para San Francisco 49ers vs Minnesota Vikings?

La NFL confirmó que la venta se dividirá en tres etapas. Del 14 al 16 de septiembre habrá una preventa exclusiva para tarjetahabientes American Express; del 17 al 19 de septiembre será el turno de la preventa Banorte; mientras que la venta al público general comenzará el 22 de septiembre.

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Todas las etapas de venta iniciarán a las 10:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, y los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster México. Arturo Olivé, gerente general de NFL México, señaló que el regreso del juego busca reunir a las aficiones de 49ers y Vikings en un escenario que volverá a recibir un partido oficial de temporada regular.

Venta Anticipada American Express: lunes 14 de septiembre a las 10:00 horas

Venta Anticipada Banorte: jueves 17 de septiembre a las 10:00 horas

Venta General: martes 22 de septiembre a las 10:00 horas

Estás son las fechas de la venta de boletos del Mexico City Game 2026🇲🇽🏈

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Boletos para el México City Game 2026: precios y dónde comprar

Por ahora, la NFL confirmó las fechas y el canal oficial de venta, pero no dio a conocer los precios de las entradas para el partido. Los aficionados deberán consultar la plataforma oficial de venta una vez que se habiliten las preventas para conocer las distintas zonas, costos y disponibilidad dentro del Coloso de Santa Úrsula.

El partido de 2026 será el primero dentro del nuevo acuerdo plurianual de la NFL para celebrar encuentros de temporada regular en la Ciudad de México durante 2026, 2027 y 2028. También representará el sexto partido oficial de temporada regular disputado en territorio mexicano desde 2005.

San Francisco 49ers vs Minnesota Vikings: fecha, horario y dónde ver en vivo

El duelo entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings se jugará el domingo 22 de noviembre a las 19:20 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Azteca. En México, la transmisión estará disponible por Canal 5 y ESPN, mientras que en Estados Unidos formará parte de la programación de Sunday Night Football de NBC.

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San Francisco volverá a México después de su visita de 2022, cuando derrotó 38-10 a los Arizona Cardinals en el último partido de NFL disputado en el país antes de la remodelación del inmueble capitalino. El enfrentamiento ante Minnesota marcará así una nueva etapa de la presencia de la liga en México, considerado el mercado con la mayor base de aficionados de la NFL fuera de Estados Unidos.

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