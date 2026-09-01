¿Qué pasó?: Fabián Bustos habría dejado la dirección técnica de Millonarios

La noticia se da en la antesala del compromiso ante Independiente Santa Fe, en juego adelantado por la jornada 16 de la Liga BetPlay 2026.

Fabián Bustos, en un partido de Millonarios. – Vizzor Image.

Una noticia de última hora sorprende a todo el ambiente del Fútbol Profesional Colombiano. De manera extraoficial Fabián Bustos habría dejado la dirección técnica de Millonarios, según información entregada por varios periodistas que cubren la actualidad del elenco ‘Albiazul’. Decisión inesperada, en la previa del partido ante Independiente Santa Fe, por la jornada 16 de la Liga BetPlay 2026-II.

🚨ATENCIÓN🚨 No sigue Fabián Bustos en Millonarios — Juan Felipe Cadavid (@JFCadavid) September 1, 2026

Mientras toda la plantilla del elenco ‘Embajador’ se preparaba para la disputa de un clásico capitalino más ante el cuadro ‘Cardenal’, el cual está estipulado para jugarse este miércoles 2 de septiembre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, se conoce este ‘bombazo’ que sacude la actualidad del balompié nacional.

El presente de Millonarios no era el mejor, el equipo precisamente venía de empatar 0-0 contra Internacional de Bogotá el pasado domingo 30 de agosto en el Estadio El Campín, a pesar de haber creado una serie de ocasiones para abrir el marcador, el equipo no daba muestras de un buen fútbol para el resto del semestre.

Cabe mencionar que Fabián Bustos fue resistido desde el semestre pasado, ya que el equipo no pudo clasificar a los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I, una obligación para la envergadura de un club como Millonarios. Además, el club se quedó sin participación internacional, ya que perdió 1-2 ante O’Higgins en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y o le alcanzó ni siquiera para los playoffs de los octavos de final.

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También vale mencionar que el estratega argentino, oriundo de Córdoba, meses atrás estuvo en el radar de Universitario de Perú y otros equipos de la región, sin embargo él y su círculo fueron respetuosos de cumplir el contrato con el equipo bogotano, el cual estaba estipulado hasta finales de diciembre del presente año, sin embargo este martes 1 de septiembre culminó.

Fabián Bustos se marcha de Millonarios con un total de 32 partidos dirigidos, 16 victorias, 9 empates y 7 derrotas, además de 58 goles a favor y 32 en contra y con un 59% de rendimiento. Todo parece indicar que Omar ‘el Cabezón’ Rodríguez dirigirá el compromiso este miércoles ante Independiente Santa Fe.

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