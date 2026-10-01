Peloteando, en vivo | Jueves 1 de octubre

La actualidad del Tricolor en Arizona, el caso Cristiano Ronaldo y la postemporada de MLB encabezan la agenda deportiva de este jueves

La Selección Mexicana será uno de los temas centrales este jueves 1 de octubre en Peloteando, el morning show deportivo de Claro Sports. Desde Glendale, Arizona, habrá seguimiento a la actualidad del Tricolor y al trabajo del equipo en esta Fecha FIFA, con el análisis de las decisiones de Rafael Márquez y las novedades alrededor del representativo nacional.

El programa también abordará la situación de Cristiano Ronaldo, quien confirmó su salida de la concentración de Portugal después de conversar con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol y tras las declaraciones del técnico Jorge Jesus. Además, Alejandro Castro, exfutbolista mexicano, estará como invitado para hablar sobre la actualidad del fútbol nacional y los principales temas que rodean a la Selección Mexicana.

La agenda se completará con el seguimiento a los playoffs de la MLB, el repaso de los resultados de los amistosos internacionales y las principales noticias del deporte. Peloteando reúne análisis, información y entrevistas para comenzar la jornada con la actualidad deportiva en Claro Sports.