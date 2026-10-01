Suiza retira su respaldo a Gianni Infantino para las elecciones de la FIFA en 2027

La Federación Suiza de Fútbol (SFV) confirmó que su Comité Central decidió retirar el apoyo que había concedido al dirigente en el mes de junio

Las Federaciones le siguen dando la espalda a Gianni Infantino | Reuters

La candidatura de Gianni Infantino para continuar al frente de la FIFA perdió el respaldo de Suiza, su país de origen y sede del organismo que dirige el fútbol mundial. La Federación Suiza de Fútbol (SFV) confirmó que su Comité Central decidió retirar el apoyo que había concedido al dirigente en junio, después de revisar los acontecimientos registrados alrededor de la FIFA durante los meses posteriores al Mundial 2026.

La resolución se tomó durante la reunión del organismo helvético del 25 de septiembre. La federación explicó que distintos episodios abrieron cuestionamientos sobre los mecanismos de gobierno, la transparencia y la forma en la que se adoptaron decisiones dentro de la FIFA. Con este cambio, la SFV dejó sin efecto el respaldo que había anunciado apenas tres meses antes para la elección presidencial de 2027.

Peter Knäbel, presidente de la Federación Suiza, señaló que el organismo espera que la administración de la FIFA cumpla con estándares de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad institucional. Aunque reconoció las medidas que Infantino planteó en una carta enviada el 21 de septiembre, consideró que todavía existen preguntas sobre los responsables y el proceso que llevó a algunas de las decisiones recientes.

Uno de los asuntos incluidos por la SFV en su explicación fue el caso de Folarin Balogun durante el Mundial 2026. La federación cuestionó la claridad reglamentaria y la integridad competitiva alrededor de la retirada de una suspensión al delantero de Estados Unidos, después de que se conociera una llamada entre el presidente estadounidense, Donald Trump, e Infantino. El episodio fue citado por la propia asociación suiza entre los hechos que motivaron su revisión del respaldo al presidente de la FIFA.

El proyecto que Infantino canceló tras el Mundial 2026

Otro punto central fue FIFA Forward Enterprise (FFE), el proyecto presentado después del Mundial para concentrar derechos comerciales de competencias de la FIFA, entre ellos los Mundiales varonil y femenil y el Mundial de Clubes, dentro de una nueva estructura empresarial. La propuesta contemplaba recibir alrededor de 4 mil 200 millones de dólares de inversionistas externos mediante la venta de una participación minoritaria, pero fue retirada el 31 de julio después de la oposición de diferentes confederaciones y federaciones.

La reacción contra aquel proyecto también modificó el escenario previo a las elecciones de la FIFA. Inglaterra y Gales retiraron formalmente su respaldo a Infantino en agosto, mientras Italia hizo lo mismo el 26 de ese mes y Francia confirmó su decisión el 10 de septiembre. Países Bajos también comunicó posteriormente que ya no respaldaba su continuidad. Las federaciones han planteado, con distintos argumentos, cambios en los mecanismos de gobierno y participación dentro del organismo.

Infantino respondió a los cuestionamientos con una propuesta para revisar aspectos de la gobernanza de la FIFA. En septiembre comunicó a las 211 asociaciones miembro que estaba dispuesto a discutir modificaciones en los procesos de toma de decisiones e incluso la posibilidad de realizar una revisión externa del marco de gobierno para proyectos estratégicos. Para la federación suiza, esas medidas representan un paso, pero no resuelven las dudas relacionadas con lo ocurrido durante los últimos meses.

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La elección está programada para el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos, durante el Congreso de la FIFA. Infantino pretende obtener otro periodo de cuatro años y, hasta el momento, continúa como único candidato confirmado. La decisión dependerá del voto de las 211 federaciones nacionales, en un proceso al que llegará sin el respaldo que anteriormente había recibido de Suiza y de varias asociaciones europeas.