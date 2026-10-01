Rafa Márquez enfrenta su primera prueba de peso con México ante Estados Unidos

La rivalidad histórica entre ambas selecciones eleva la exigencia de un partido que, pese a ser amistoso, tendrá un ingrediente especial

La Selección Mexicana tendrá este sábado 3 de octubre una prueba que va mucho más allá del carácter amistoso. El Tricolor enfrentará a Estados Unidos en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, en el primer partido de Rafael Márquez ante el rival que más peso tiene dentro de Concacaf para México y en donde el exjugador del Barcelona buscará su primera victoria al frente del combinado nacional.

Cada enfrentamiento entre México y Estados Unidos arrastra un componente distinto. La etiqueta de amistoso pierde fuerza cuando ambos equipos se encuentran, porque detrás aparecen décadas de eliminatorias, torneos regionales, partidos mundialistas y duelos que han marcado diferentes generaciones. Para varios futbolistas del actual plantel, esa historia ya forma parte de su experiencia internacional.

El duelo de Glendale será además el encuentro número 80 entre ambas selecciones de acuerdo a datos de Transfermarkt, una cifra que refleja la frecuencia y el peso de una rivalidad que se extiende por más de nueve décadas. Estados Unidos reconoce a México como el rival al que más veces ha enfrentado en su historia, otro elemento que convierte el partido en algo distinto dentro de una Fecha FIFA.

Para Márquez, el contexto tiene todavía mayor significado. El ahora seleccionador conoce esta rivalidad desde dentro de la cancha y formó parte de uno de sus capítulos más recordados: la eliminación de México frente a Estados Unidos en los octavos de final del Mundial de Corea-Japón 2002. Más de dos décadas después, afrontará el mismo enfrentamiento desde el banquillo.

Por eso, el resultado tendrá un peso especial dentro del arranque de su proceso. No habrá puntos, clasificación o un título en juego, pero una victoria ante Estados Unidos puede darle respaldo inmediato a la primera etapa de Márquez, mientras una derrota aumentaría el análisis sobre las decisiones tácticas, la alineación y el funcionamiento que pretende implementar.

Rafa Márquez afronta su primera prueba al frente del Tri | Imago7

Joaquín Beltrán: “Cuando te pones la camiseta de México y enfrentas a Estados Unidos, hay un ingrediente extra”

Durante la mesa de Jugando Claro, Joaquín Beltrán destacó que un enfrentamiento entre México y Estados Unidos difícilmente puede analizarse como un amistoso convencional. El exdefensor de la Selección Mexicana explicó que la historia entre ambos equipos añade una exigencia distinta desde el momento en que los futbolistas salen a representar al país.

“Cuando te pones la camiseta de México y vas a enfrentar a Estados Unidos, hay un ingrediente extra. De verdad existe y es esa rivalidad”, señaló Beltrán. Para el exfutbolista, poco importa si se trata de un amistoso, unos Juegos Panamericanos, un torneo regional o una Copa del Mundo, pues el peso de los antecedentes modifica la manera de afrontar el encuentro.

El ‘Capi’ también recordó que Rafael Márquez conoce de primera mano lo que representa medirse con Estados Unidos, después de haber participado como futbolista en encuentros que marcaron esta rivalidad, incluido el Mundial de 2002. Ahora, desde el banquillo, Márquez tendrá ante el conjunto estadounidense una de sus primeras pruebas de peso en esta nueva etapa al frente del Tricolor.

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Además, buena parte de los convocados conoce de primera mano lo que significa este partido. Algunos ya enfrentaron a Estados Unidos en categorías menores, torneos oficiales o amistosos, por lo que Márquez contará con jugadores familiarizados con la presión y el ritmo que suelen acompañar esta clase de encuentros.

Estados Unidos también atraviesa una nueva etapa bajo Mauricio Pochettino y llegará después de vencer a Perú y Chile durante esta ventana internacional. El conjunto estadounidense afronta este compromiso como parte de su proceso rumbo al siguiente ciclo, por lo que México encontrará enfrente a un equipo que también busca consolidar nuevas piezas.

El escenario añadirá otro ingrediente. El State Farm Stadium tiene capacidad para más de 63 mil aficionados y ha albergado anteriormente encuentros de la selección estadounidense. Para esta ocasión, el duelo ha sido presentado como el “Duel in the Desert”, en una sede donde tradicionalmente existe presencia importante de aficionados mexicanos.

Así, el primer México-Estados Unidos de la era Rafael Márquez aparece como algo más que una fecha de preparación. Será una primera medición del carácter, las decisiones y la respuesta del nuevo proyecto del Tricolor ante el adversario que históricamente más exige a México dentro de la región. En esta rivalidad, el término “amistoso” suele quedarse únicamente en el calendario.

¿Cuándo comenzó la rivalidad entre México y Estados Unidos?

El primer capítulo entre México y Estados Unidos se escribió el 24 de mayo de 1934, en un partido que terminó por abrir una historia que décadas después se convertiría en una de las rivalidades más reconocidas de la Concacaf. Aquel encuentro tuvo además un peso competitivo, pues estuvo relacionado con la clasificación rumbo a la Copa del Mundo de Italia 1934.

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Estados Unidos se impuso 4-2 en ese primer enfrentamiento y dejó a México sin el boleto para aquella justa mundialista. El resultado marcó desde el inicio una relación deportiva con antecedentes importantes, aunque en ese momento todavía estaba lejos de alcanzar la dimensión que tendría con el paso de los años.

La respuesta mexicana llegó el 12 de septiembre de 1937, cuando el Tricolor recibió a Estados Unidos y consiguió una victoria por 7-2. Desde entonces, ambos seleccionados han construido una historia marcada por eliminatorias, torneos regionales, amistosos y encuentros de Copa del Mundo que han alimentado una rivalidad que sigue vigente.

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