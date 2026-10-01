Sporting CP y el pedido ‘especial’ a Néstor Lorenzo con Luis Javier Suárez

El delantero podría ser desconvocado para el último partido contra Perú, eso si el cuerpo técnico de la ‘Tricolor’ autoriza.

Los delanteros de Colombia no han marcado | Foto por ROBERTO SCHMIDT / AFP

Néstor Lorenzo y Colombia pasan página de lo que fue el pálido empate ante México del pasado sábado. A pesar de no haber perdido ante los ‘aztecas’, la ‘Tricolor’ no dejó buenas sensaciones, permitió que el rival se creciera, especialmente en la segunda parte, y por poco pierde su primer partido después de lo que fue la participación en el Mundial de selecciones.

Para el duelo de este viernes 2 de octubre contra Paraguay en el Sports Illustrated Stadium, conocido como Red Bull Arena, ubicado en Harrison, Nueva Jersey se esperan un par de cambios en la alineación del conjunto ‘cafetero’, a comparación de lo que fue el compromiso ante la ‘Tri’. Sin embargo desde Portugal le hacen un pedido especial al timonel de Colombia.

Pensando en el vs. Braga

Se trata de un delantero, su club habría enviado una solicitud a Néstor Lorenzo. “El Sporting está en contacto con la federación colombiana respecto a Luis Javier Suárez, tratando de convencer al entrenador de que no sobrecargue al delantero en los próximos partidos”, informó el diario A Bola

“No solo son los directivos del Sporting quienes están haciendo esto, sino que también el propio futbolista está intentando hacerle entender a Néstor Lorenzo que estos partidos, que se disputarán en Estados Unidos, son, a todos los efectos, de carácter amistoso, y que el club tiene un reto muy exigente el día 9 contra el SC Braga”, agregó el medio de comunicación portugués.

Por el bien de la relación Colombia – Sporting CP

El partido del que hace mención A Bola y por el que Sporting CP estaría solicitando que el delantero llegue con pocos minutos, es el de la octava jornada de la Primeira Liga de Portugal, duelo en el que enfrentarán al Braga en condición de visitante. Compromiso importante de cara a la pelea por el título, a pesar que hasta ahora comenzó la nueva temporada.

Si bien Néstor Lorenzo no está obligado a aceptar la solicitud del Sporting CP, con referencia a Luis Javier Suárez, es bien sabiendo que es importante mantener en buenas condiciones la relación entre selecciones y los clubes, que a fin de cuentas son ‘dueños’ de los jugadores. Por ejemplo, el argentino le podría dar más protagonismo en esta fecha FIFA a Kevin Viveros, un ‘9’ que la está ‘rompiendo’ en Brasil y del que muchos estaban esperando su convocatoria.

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