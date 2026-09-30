La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quién podría salir este jueves 1 de octubre?

El popular reality show tendrá otra eliminación este jueves 1 de octubre, cuando el menos votado saldrá como sexto lugar antes de la final

¿Quién podría salir este jueves 1 de octubre? | @lacasadelosfamososMX

La recta final de La Casa de los Famosos México 2026 tendrá otro momento decisivo este jueves 1 de octubre. Después del primer corte de votos programado para este miércoles, uno de los seis participantes que permanezcan dentro de la casa tendrá que salir y quedarse con el sexto lugar de la cuarta temporada.

La dinámica cambió por completo para los últimos días de competencia. Ya no existen nominaciones, pruebas de salvación ni posibilidades de obtener inmunidad. Desde la salida de Brianda Deyanara, el público vota por el participante que quiere ver como ganador y ese acumulado servirá para establecer las posiciones finales.

El primero de los dos cortes se realizará este miércoles 30 de septiembre. El habitante con menos votos acumulados abandonará el programa en séptimo lugar y, después de su salida, las votaciones volverán a abrirse sin borrar los sufragios acumulados anteriormente.

La misma operación se repetirá el jueves 1 de octubre. La producción pausará otra vez la votación y quien ocupe la última posición en ese momento tendrá que dejar la casa como sexto lugar. De esta forma quedarán definidos los cinco participantes que llegarán a la final del domingo 4 de octubre.

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Cómo van las votaciones hoy?

Hasta la mañana de este miércoles no existen porcentajes oficiales publicados en tiempo real por la producción. Los números que circulan en redes sociales y distintos portales corresponden a encuestas independientes, por lo que no representan el conteo realizado en la página oficial del reality.

Una de las mediciones difundidas por Vaya Vaya coloca a Karina Torres con 25% de las preferencias, seguida por Mariana Ochoa con 20%, Ese Pérez con 17%, Gema Garoa con 14% y Yahir con 13%. Memo Schutz aparece con 7% y Ernesto Laguardia con 4%, por lo que ambos se encuentran en la zona baja de esta encuesta externa.

La tendencia debe tomarse únicamente como referencia. El resultado válido será el que revele la producción durante la gala, pues los porcentajes oficiales no se muestran antes del cierre. Además, los votos continuarán acumulándose después de la salida del séptimo lugar, por lo que el panorama todavía puede cambiar antes del programa del jueves.

¿Quién podría salir este 1 de octubre y ser el sexto lugar de La Casa de los Famosos?

Con los datos disponibles antes del corte de este miércoles, Ernesto Laguardia y Memo Schutz son los dos nombres que aparecen con menor respaldo en la encuesta externa citada. Esto no significa que alguno tenga asegurada su salida, ya que primero deberá conocerse quién termina en el séptimo puesto este 30 de septiembre.

Si la tendencia de esa medición se mantuviera y Ernesto Laguardia fuera quien abandonara hoy la competencia, Memo Schutz quedaría como el participante con menor porcentaje entre quienes continúan, lo que lo colocaría como uno de los nombres a seguir para el sexto lugar del jueves. Si Ernesto consigue superar el corte de este miércoles, también podría permanecer dentro de la zona de riesgo rumbo al 1 de octubre.

Por ahora, por lo tanto, no existe un sexto lugar confirmado ni una filtración oficial que permita asegurar quién saldrá el jueves. El mecanismo anunciado por Galilea Montijo establece que el participante con menos votos acumulados cuando se detenga el proceso deberá abandonar la casa. Los votos anteriores seguirán contando para ese nuevo corte.

¿Quiénes son los finalistas de La Casa de los Famosos México 2026?

La semana final comenzó con siete habitantes: Mariana Ochoa, Karina Torres, Yahir, Gema Garoa, Ernesto Laguardia, Memo Schutz y Ese Pérez. Todos llegaron a esta etapa después de la eliminación de Brianda Deyanara del domingo 27 de septiembre.

Mariana Ochoa fue la primera en conseguir su lugar en la semana final, mientras Karina Torres y Yahir avanzaron tras la última nominación de votos positivos. Gema Garoa consiguió su sitio mediante el último duelo de salvación y Ernesto Laguardia, Memo Schutz y Ese Pérez completaron el grupo después de superar la última gala de eliminación.

Sin embargo, solo cinco de esos siete participantes llegarán a la gala definitiva del domingo 4 de octubre. El miércoles se conocerá el séptimo lugar y el jueves al sexto; después, los cinco restantes continuarán sujetos al voto del público para determinar las posiciones finales y al ganador de los cuatro millones de pesos.

¿Quiénes son los eliminados de La Casa de los Famosos México? Lista en orden cronológico

El recorrido de La Casa de los Famosos México 2026 también tuvo regresos, participaciones temporales y abandonos, por lo que no todas las salidas se produjeron mediante una gala tradicional de eliminación. Brianda Deyanara fue la última eliminada de la temporada regular antes de comenzar la definición de los siete lugares finales.

Mariana Ochoa: salió inicialmente de la competencia, pero posteriormente regresó mediante una dinámica del público y alcanzó la semana final. Ximena Herrera: segunda eliminada por decisión del público. Fede Vigevani: concluyó su participación como habitante infiltrado. Arantza Ruiz: tercera eliminada. Moisés Peñaloza: cuarto eliminado. Yanet García: quinta salida de la competencia. Luis Chaparro: sexto eliminado. Aldo Rendón: abandonó el programa por motivos de salud. Flor Vigna: séptima eliminada. Gala Montes: ingresó nuevamente al programa y después abandonó la competencia. Masad Altamimi: octavo eliminado. Cynthia Klitbo: novena eliminada. Brianda Deyanara: última eliminada antes de la semana final.

La lista tendrá una nueva modificación este miércoles 30 de septiembre, cuando se conozca al séptimo lugar. Un día después, el jueves 1 de octubre, otro participante tendrá que despedirse como sexto lugar y quedarán solamente cinco aspirantes al triunfo en la final del domingo.