Jugando Claro, en vivo | Miércoles 30 de septiembre

Jugando Claro analiza la salida de Cristiano Ronaldo de Portugal y el próximo reto del Tri ante Estados Unidos

La actualidad del fútbol internacional y de la Selección Mexicana será protagonista en una nueva emisión de Jugando Claro, donde se analizarán los principales temas que dejó la Fecha FIFA. Uno de los focos estará puesto en la sorpresiva salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal, además del siguiente compromiso del Tricolor ante Estados Unidos.

El caso del delantero portugués generó atención después de que abandonara la concentración en Copenhague previo al partido de la UEFA Nations League contra Dinamarca. La Federación Portuguesa de Fútbol confirmó su salida, aunque no detalló las razones de la decisión.

La Selección Mexicana prepara su siguiente prueba ante Estados Unidos

Uno de los temas principales de Jugando Claro será el siguiente compromiso de la Selección Mexicana, que enfrentará a Estados Unidos el sábado 3 de octubre como parte de su preparación.

El encuentro será la tercera presentación de Rafael Márquez como entrenador del Tricolor después de sus primeros dos partidos de esta etapa, ante Colombia y Perú, ambos con marcador de 1-1. El duelo frente a Estados Unidos permitirá continuar con la evaluación del plantel y las variantes que el cuerpo técnico busca desarrollar.

Cristiano Ronaldo y los ecos de su salida de Portugal

En Jugando Claro se revisarán los acontecimientos que llevaron a Cristiano Ronaldo a dejar la concentración portuguesa y las declaraciones que surgieron alrededor del caso.

La situación se produjo después de que el atacante no disputara ningún minuto en la victoria de Portugal por 2-1 sobre Noruega, pese a haber realizado el calentamiento. Posteriormente, el técnico Jorge Jesus explicó que había contemplado utilizarlo durante ese encuentro, pero finalmente decidió no hacerlo.

Ronaldo confirmó posteriormente que tomó la decisión de abandonar la concentración después de la conferencia de prensa de Jorge Jesus y de una conversación con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol. El jugador señaló que en su momento explicará las razones que motivaron su salida.

La emisión reunirá el análisis de la actualidad internacional de Cristiano Ronaldo y Portugal con el seguimiento de la Selección Mexicana, que ya tiene en el duelo ante Estados Unidos su siguiente prueba dentro del proceso de Rafael Márquez.