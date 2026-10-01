Agenda deportiva del 1 al 4 de octubre: México se enfrenta a Estados Unidos, Playoffs MLB y UEFA Nations League
La Selección Mexicana enfrenta su primera gran prueba, la ronda de Comodines de la MLB se define y se disputa la fase de grupos de la UEFA Nations League
El mes de octubre inicia con una gran agenda deportiva del 1 al 4 de octubre, con actividad en distintas competencias internacionales. La Fecha FIFA continuará con uno de los partidos de mayor rivalidad en la zona, cuando la Selección Mexicana se enfrente a Estados Unidos por primera vez en la era de Rafael Márquez. El encuentro podrá seguirse a través de Claro Sports Premium.
Además, la UEFA Nations League continuará con sus primeras fases y tendrá partidos destacados como el Francia vs. Italia y el Noruega vs. Portugal. La actividad internacional se complementará con los playoffs de la MLB, que definirán a los equipos clasificados a la Serie Divisional de cada Conferencia.
Mientras tanto, la NFL continuará con la Semana 4 de la temporada, que tendrá como uno de sus encuentros el duelo entre los Washington Commanders y los Indianapolis Colts en Londres.
MÁS INFORMACIÓN: México vs Estados Unidos, en vivo: fecha, horario, alineaciones y dónde ver
Eventos deportivos imperdibles del 1 al 4 de octubre: horario y dónde ver
En Claro Sports iniciamos el mes de octubre con grandes eventos deportivos. La Selección Mexicana enfrentará a su gran rival de la zona de la Concacaf, Estados Unidos, en un partido amistoso que se disputará en Glendale, Arizona, y que podrán seguir a través de Claro Sports Premium.
Además, tendremos toda la actividad del fútbol americano colegial con dos partidos de la ONEFA. Borregos CEM se enfrentará como visitante a Pumas CU, mientras que Borregos CCM se medirá ante Borregos Puebla.
Claro Sports con los mejores eventos deportivos: agenda del 1 al 4 de octubre
- Jueves 1 de octubre
- 9:50 horas | Fútbol | Vertex Cup London | Argentina vs México | Claro Sports Premium
- 19:00 horas | Lucha libre | TNA Wrestling Impact | Claro Sports Premium
- 19:00 horas | Ciclismo | HL UCI MTB, Whistler Canadá | Claro Sports
- Sábado 3 de octubre
- 12:00 horas | Fútbol Americano Colegial | ONEFA | Borregos CEM vs Pumas CU | Claro Sports Premium
- 13:00 horas | Fútbol Americano Colegial | ONEFA | Borregos CCM vs Borregos Puebla | Claro Sports
- 20:00 horas | Fútbol | Estados Unidos vs México | Partido Amistoso | Claro Sports Premium
- Domingo 4 de octubre
- 6:50 horas | Fútbol | Vertex Cup London | México vs China | Claro Sports Premium
- 9:00 horas | Hípica | FEI North American League, Puebla | Claro Sports
- 9:50 horas | Fútbol | Vertex Cup London | Tanzania vs Argentina | Claro Sports Premium
- 10:30 horas | Hípica | FEI Longines League Of Nations Barcelona | Claro Sports
- 12:30 horas | Automovilismo | GT Challenge de Las Américas, Puebla | Claro Sports
MÁS INFORMACIÓN: Claro Sports Premium en YouTube: disfruta el mejor deporte sin anuncios ni interrupciones
Jueves 1 de octubre: Champions League Femenil y UEFA Nations League
- 9:50 horas | Fútbol | Vertex Cup London | Argentina vs México | Claro Sports Premium
- 10:00 horas | Fútbol | UEFA Nations League | Azerbaiyán vs Liechtenstein | SKY Sports
- 10:45 horas| Fútbol | Champions League Femenina | Austria Wien Frauen vs Inter Milan Femenino | TVC Deportes
- 10:45 horas | Fútbol | Champions League Femenina | HB Koge Kvinder vs Servette Chenois | TVC Deportes 2
- 12:45 horas | Fútbol | UEFA Nations League | Alemania vs Serbia | SKY Sports
- 12:45 horas | Fútbol | UEFA Nations League | Dinamarca vs Portugal | SKY Sports
- 12:45 horas | Fútbol | UEFA Nations League | Israel vs Kosovo | SKY Sports
- 12:45 horas | Fútbol | UEFA Nations League | Grecia vs Holanda | SKY Sports
- 12:45 horas | Fútbol | UEFA Nations League | Malta vs Gibraltar | SKY Sports
- 12:45 horas | Fútbol | UEFA Nations League | República Irlanda vs Austria | SKY Sports
- 12:45 horas | Fútbol | UEFA Nations League | Gales vs Noruega | SKY Sports
- 13:00 horas | Fútbol | Champions League Femenina | Man City Femenino vs Real Madrid Femenino | TVC Deportes
- 13:00 horas | Fútbol | Champions League Femenina | PSG Femenino vs OH Leuven Women | TVC Deportes 2
- 13:00 horas | Fútbol | CONCACAF Nations League | Islas Vírgenes Británicas vs Montserrat | CONCACAF YouTube
- 14:00 horas | Fútbol | CONCACAF Nations League | Islas Vírgenes EEUU vs Saint-Martin | CONCACAF YouTube
- 15:00 horas | Fútbol | CONCACAF Nations League | Dominica vs Guyana | CONCACAF YouTube
- 16:00 horas | Fútbol | CONCACAF Nations League | Curazao vs Trinidad y Tobago | CONCACAF YouTube
- 17:00 horas | Fútbol | CONCACAF Nations League | Anguila vs Antigua y Barbuda | CONCACAF YouTube
- 18:00 horas | Fútbol | CONCACAF Nations League | República Dominicana vs Haití | CONCACAF YouTube
- 18:00 horas | Beisbol | MLB | Philadelphia Phillies vs Atlanta Braves | Juego 3 | FOX One
- 18:00 horas | Fútbol | CONCACAF Nations League | Islas Caimán vs Puerto Rico | CONCACAF YouTube
- 18:15 horas | Fútbol Americano | NFL | Cleveland Browns vs Pittsburgh Steelers | FOX One / DAZN
- 19:00 horas | Lucha libre | TNA Wrestling Impact | Claro Sports Premium
- 19:00 horas | Ciclismo | HL UCI MTB, Whistler Canadá | Claro Sports
- 19:30 horas | Fútbol | MLS | Seattle Sounders vs Sporting KC | Apple TV
- 20:00 horas | Fútbol | CONCACAF Nations League | Nicaragua vs Costa Rica | CONCACAF YouTube
- 21:06 horas | Fútbol | Amistoso | Cruz Azul vs América | TUDN / ViX Premium
Viernes 2 de octubre: Francia vs Italia en la Nations League y la Liga MX Femenil
- 05:00 horas | Fútbol | Amistoso | Rep. Corea vs Venezuela | Por confirmar
- 08:00 horas | Fútbol | UEFA Nations League | Kazajistán vs Moldavia | SKY Sports
- 10:00 horas | Fútbol | UEFA Nations League | Letonia vs Montenegro | SKY Sports
- 10:00 horas | Fútbol | UEFA Nations League | Chipre vs Armenia | SKY Sports
- 12:45 horas | Fútbol | UEFA Nations League | Bélgica vs Turquía | SKY Sports
- 12:45 horas | Fútbol | UEFA Nations League | Francia vs Italia | SKY Sports
- 12:45 horas | Fútbol | UEFA Nations League | Bosnia vs Suecia | SKY Sports
- 12:45 horas | Fútbol | UEFA Nations League | Ucrania vs Irlanda del Norte | SKY Sports
- 12:45 horas | Fútbol | UEFA Nations League | Islas Feroe vs Eslovaquia | SKY Sports
- 12:45 horas | Fútbol | UEFA Nations League | Hungría vs Georgia | SKY Sports
- 12:45 horas | Fútbol | UEFA Nations League | Polonia vs Rumanía | SKY Sports
- 13:00 horas | Fútbol | CONCACAF Nations League | Santa Lucía vs Guadalupe | CONCACAF YouTube
- 15:00 horas | Fútbol | CONCACAF Nations League | San Cristóbal y Nieves vs Cuba | CONCACAF YouTube
- 16:00 horas | Fútbol | CONCACAF Nations League | Surinam vs Guatemala | CONCACAF YouTube
- 17:00 horas | Fútbol | Liga MX Femenil | Santos Femenil vs Puebla Femenil | Tubi / FOX One
- 18:00 horas | Fútbol | Amistoso | Colombia vs Paraguay | FOX Sports Premium / FOX Sports
- 18:00 horas | Fútbol | CONCACAF Nations League | Martinica vs Honduras | CONCACAF YouTube
- 18:00 horas | Fútbol | CONCACAF Nations League | Barbados vs Bermudas | CONCACAF YouTube
- 18:00 horas | Fútbol | CONCACAF Nations League | Bonaire vs Granada | CONCACAF YouTube
- 19:00 horas | Fútbol | Liga Expansión MX | Correcaminos vs Cruz Azul Hidalgo | Disney+ Premium / ESPN 2
- 19:00 horas | Fútbol | Liga Expansión MX | Tepatitlán FC vs TM Fútbol Club | Canal por confirmar
- 19:00 horas | Fútbol | Liga MX Femenil | Pumas Femenil vs Tigres Femenil | ViX Gratis / Liga BBVA MX Femenil YouTube / TUDN
- 19:06 horas | Fútbol | Liga MX Femenil | Atlas Femenil vs León Femenil | Tubi / FOX One
- 20:00 horas | Fútbol | CONCACAF Nations League | El Salvador vs Jamaica | CONCACAF YouTube
- 21:00 horas | Fútbol | Liga Expansión MX | Club Atlético La Paz vs Venados | Canal por confirmar
- 21:00 horas | Fútbol | Liga MX Femenil | Monterrey vs América Femenil | ViX Gratis / Liga BBVA MX Femenil YouTube / TUDN
Sábado 3 de octubre: México se enfrenta a Estados Unidos
- 07:00 horas | Fútbol | UEFA Nations League | Finlandia vs Albania | SKY Sports
- 08:00 horas | Fútbol | Amistoso internacional | India vs Brasil | SKY Sports
- 10:00 horas | Fútbol | UEFA Nations League | Islandia vs Bulgaria | SKY Sports
- 10:00 horas | Fútbol | UEFA Nations League | Croacia vs Inglaterra | SKY Sports
- 10:00 horas | Fútbol | UEFA Nations League | Estonia vs Luxemburgo | SKY Sports
- 10:00 horas | Fútbol | UEFA Nations League | Bielorrusia vs San Marino | SKY Sports
- 09:00 horas | Fútbol | Amistoso internacional | Rusia vs Namibia | SKY Sports
- 12:00 horas | Fútbol | Liga Expansión MX | U de Guadalajara vs Dorados de Sinaloa | AYM Sports
- 12:00 horas | Fútbol Americano Colegial | ONEFA | Borregos CEM vs Pumas CU | Claro Sports Premium
- 12:00 horas | Fútbol | Amistoso internacional | Canadá vs Perú | SKY Sports
- 12:45 horas | Fútbol | UEFA Nations League | España vs República Checa | SKY Sports
- 12:45 horas | Fútbol | UEFA Nations League | Suiza vs Eslovenia | SKY Sports
- 12:45 horas | Fútbol | UEFA Nations League | Macedonia del Norte vs Escocia | SKY Sports
- 13:00 horas | Fútbol | Amistoso internacional | Túnez vs Mali | SKY Sports
- 13:00 horas | Fútbol Americano Colegial | ONEFA | Borregos CCM vs Borregos Puebla | Claro Sports
- 13:00 horas | Fútbol | Amistoso internacional | Costa de Marfil vs Camerún | SKY Sports
- 15:00 horas | Fútbol | CONCACAF Nations League | Sint Maarten vs San Vicente y Granadinas | CONCACAF YouTube
- 17:00 horas | Básquebol | NBA Pretemporada | Miami Heat vs Toronto Raptors | Disney Plus, ESPN 2
- 17:00 horas | Fútbol | Liga MX Femenil | Querétaro Femenino vs Atlético San Luis Femenino | Tubi, FOX One
- 18:00 horas | Fútbol | Amistoso internacional | Argentina vs Burkina Faso | ViX Premium
- 19:00 horas | Fútbol | Liga Expansión MX | Alacranes Durango vs Mineros Zacatecas | AYM Sports
- 19:00 horas | Fútbol | Liga Expansión MX | Pirata FC vs Alebrijes Oaxaca | AYM Sports
- 19:00 horas | Fútbol | Liga Expansión MX | Atlético Morelia vs Tlaxcala | AYM Sports
- 19:00 horas | Fútbol | Liga Expansión MX | Cancún FC vs CD Tapatío | AYM Sports
- 19:06 horas | Fútbol | Liga MX Femenil | Tijuana Femenino vs Atlante Femenino | Tubi, FOX One
- 20:00 horas | Fútbol | CONCACAF Nations League | Belice vs Guayana Francesa | CONCACAF YouTube
- 20:00 horas | Fútbol | Amistoso internacional | Estados Unidos vs México | Claro Sports Premium
- 21:10 horas | Fútbol | Liga MX Femenil | Necaxa Femenino vs Cruz Azul Femenino | Tubi, FOX One
Domingo 4 de octubre: NFL y UEFA Nations League
- 6:50 horas | Fútbol | Vertex Cup London | México vs China | Claro Sports Premium
- 07:00 horas | Fútbol | UEFA Nations League | Azerbaiyán vs Lituania | SKY Sports
- 07:30 horas | Fútbol Americano | NFL | Washington Commanders vs Indianapolis Colts | DAZN, Disney+ Premium, ESPN
- 9:00 horas | Hípica | FEI North American League, Puebla | Claro Sports
- 9:50 horas | Fútbol | Vertex Cup London | Tanzania vs Argentina | Claro Sports Premium
- 10:00 horas | Fútbol | NWSL | NJ/NY Gotham FC vs Angel City FC | Disney+ Premium, ESPN 2
- 10:00 horas | Fútbol | UEFA Nations League | Malta vs Andorra | SKY Sports
- 10:00 horas | Fútbol | UEFA Nations League | Kosovo vs Austria | SKY Sports
- 10:30 horas | Hípica | FEI Longines League Of Nations Barcelona | Claro Sports
- 11:00 horas | Fútbol Americano | NFL | Baltimore Ravens vs Tennessee Titans | DAZN
- 11:00 horas | Fútbol Americano | NFL | New York Giants vs Arizona Cardinals | DAZN
- 11:00 horas | Fútbol Americano | NFL | Philadelphia Eagles vs Los Angeles Rams | DAZN , FOX One
- 11:00 horas | Fútbol Americano | NFL | Cincinnati Bengals vs Jacksonville Jaguars | DAZN
- 11:00 horas | Fútbol Americano | NFL | Chicago Bears vs New York Jets | DAZN
- 11:00 horas | Fútbol Americano | NFL | Houston Texans vs Dallas Cowboys | DAZN, ViX Premium, Nu9ve
- 11:00 horas | Fútbol Americano | NFL | Tampa Bay Buccaneers vs Green Bay Packers | DAZN
- 11:00 horas | Fútbol Americano | NFL | Buffalo Bills vs New England Patriots | DAZN , FOX One
- 12:30 horas | Automovilismo | GT Challenge de Las Américas, Puebla | Claro Sports
- 12:45 horas | Fútbol | UEFA Nations League | Holanda vs Serbia | SKY Sports
- 12:45 horas | Fútbol | UEFA Nations League | Portugal vs Noruega | SKY Sports
- 12:45 horas | Fútbol | UEFA Nations League | Grecia vs Alemania | SKY Sports
- 12:45 horas | Fútbol | UEFA Nations League | República de Irlanda vs Israel | SKY Sports
- 12:45 horas | Fútbol | UEFA Nations League | Gales vs Dinamarca | SKY Sports
- 13:00 horas | Fútbol | CONCACAF Nations League | Guyana vs Dominica | CONCACAF YouTube
- 13:00 horas | Fútbol | CONCACAF Nations League | Islas Turcas y Caicos vs Islas Vírgenes Británicas | CONCACAF YouTube
- 14:00 horas | Fútbol | CONCACAF Nations League | Bahamas vs Islas Vírgenes de Estados Unidos | CONCACAF YouTube
- 14:05 horas | Fútbol Americano | NFL | Minnesota Vikings vs Miami Dolphins | DAZN
- 14:25 horas | Fútbol Americano | NFL | San Francisco 49ers vs Denver Broncos | TUDN, Canal 5, ViX Premium, DAZN
- 14:25 horas | Fútbol Americano | NFL | Seattle Seahawks vs Los Angeles Chargers | DAZN, FOX One
- 14:25 horas | Fútbol Americano | NFL | Las Vegas Raiders vs Kansas City Chiefs | DAZN, FOX One
- 16:00 horas | Fútbol | CONCACAF Nations League | Trinidad y Tobago vs Curazao | CONCACAF YouTube
- 16:00 horas | Fútbol | CONCACAF Nations League | Puerto Rico vs Islas Caimán | CONCACAF YouTube
- 17:00 horas | Básquetbol | NBA Pretemporada | Golden State Warriors vs Los Angeles Clippers | Disney Plus, ESPN 2
- 17:00 horas | Básquetbol | NBA Pretemporada | Utah Jazz vs Denver Nuggets | Disney Plus, ESPN 2
- 17:00 horas | Fútbol | Liga MX Femenil | Chivas Femenil vs FC Juárez Femenil | Tubi, FOX One, Amazon Prime Video
- 17:00 horas | Fútbol | CONCACAF Nations League | Aruba vs Anguila | CONCACAF YouTube
- 18:00 horas | Fútbol | CONCACAF Nations League | Costa Rica vs Haití | CONCACAF YouTube
- 18:20 horas | Fútbol Americano | NFL | Carolina Panthers vs Detroit Lions | DAZN, ESPN, Disney+ Premium
- 19:06 horas | Fútbol | Liga MX Femenil | Pachuca Femenil vs Toluca Femenil | Tubi, FOX One
- 20:00 horas | Fútbol | CONCACAF Nations League | Nicaragua vs República Dominicana | CONCACAF YouTube