Marvin Solano apunta a Olimpia y calienta la previa de Copa Centroamericana

Asegura que su equipo puede dar la sorpresa ante los hondureños en los cuartos de final.

Marvin Solano habló del Firpo vs Olimpia | @firpo.oficial

El técnico tico Marvin Solano, al mando del Luis Ángel Firpo de El Salvador, encendió la previa de los cuartos de final de la Copa Centroamericana con un mensaje directo hacia el Olimpia de Honduras, su próximo rival en el torneo. El estratega costarricense no ocultó su molestia con el ambiente que ya rodea la serie, en la que buena parte de la prensa hondureña asume como un trámite el paso de los albos a semifinales.

En diálogo con La Teja, Solano fue claro al señalar que no piensa entregar la eliminatoria por perdida, pese al favoritismo que rodea a Olimpia. El entrenador relató que ha seguido de cerca el discurso de varios comunicadores hondureños en torno a la serie y no dudó en cuestionarlo abiertamente.

“He visto periodistas hondureños que dicen que es impensable que no pase Olimpia, pero en la historia del fútbol se han dado cosas que muchos no esperaban”, expresó el técnico costarricense, dejando claro que su equipo llegará a los cuartos de final sin ningún complejo frente al histórico club hondureño. El estratega también fue enfático al hablar del nivel de su plantel. Reconoció que Olimpia es superior en algunos aspectos del juego, pero remarcó que eso no significa que sus jugadores estén un escalón por debajo del resto de equipos de la región, incluido el propio rival de turno.

“Nosotros apelamos a la calidad de nuestro equipo, que es muy buena, y aunque ellos son superiores en algunas áreas, los jugadores nuestros no son menos que ellos ni que el resto de equipos acá”, afirmó Solano, en un mensaje que busca blindar la confianza de su vestidor antes del choque.

Firpo llega como la sorpresa del torneo

El Luis Ángel Firpo se metió a los cuartos de final tras terminar segundo en un grupo exigente, donde compartió llave con el Xelajú de Guatemala, subcampeón vigente del torneo, además del Plaza Amador de Panamá y el Diriangén de Nicaragua, ambos campeones de sus respectivas ligas locales. Pese a ese panorama complicado, los cuscatlecos sumaron siete puntos, quedando solo detrás de Alajuelense, que lideró la zona con nueve unidades.

Ese desempeño consolidó al equipo salvadoreño como una de las gratas sorpresas de esta edición de la Copa Centroamericana, y ahora el reto es todavía mayor: buscará repetir el golpe ante un rival de mucho más peso histórico y continental como lo es Olimpia, uno de los clubes más laureados de la región.

El sueño de un cruce con Saprissa

Solano tampoco escondió que, de lograr la hazaña de eliminar a Olimpia, existe la posibilidad de enfrentarse a Saprissa en semifinales, un duelo que el propio entrenador reconoció como especialmente motivador desde lo personal. Esa combinación de resultados, sin embargo, solo se concretaría si los morados logran superar antes al Cartaginés en la otra llave de la ronda. Con este antecedente, Firpo llegará a los cuartos de final con la confianza de haber superado un grupo de alta exigencia y con un mensaje claro y directo para Olimpia: el equipo de Marvin Solano no piensa regalar la eliminatoria y buscará dar una nueva sorpresa en la Copa Centroamericana.

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