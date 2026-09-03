¡Descomunal! Carlos Gómez marca un golazo y lleva al Vasco Da Gama a semifinales de Copa de Brasil

El extremo sacó un as bajo la manga en su visita al Vitoria, aportando con una acrobacia para clasificar a la siguiente ronda.

Carlos Gómez, jugador colombiano / Foto: Joisel Amaral / AGIF via AFP

Vasco Da Gama obtiene su boleto a las semifinales de la Copa de Brasil con el Vasco Da Gama. Aunque el presente no es el mejor en el Brasileirao, al menos está encarrilado en las demás competiciones. A medida de que palpita el duelo ante Santa Fe por Copa Sudamericana, sigue adelante en sus labores domésticas.

Así ocurrió en la llave ante Vitoria por los cuartos de final de la Copa de Brasil. El elenco carioca ya ganaba con 1-0 en la ida, pero repitió la dosis con 0-2 para sellar el tiquete con portería invicta y una exhibición de Carlos Gómez. Con pase de Carlos Cuesta, su compañero colombiano, el extremo marcó un golazo a los 81′, seguido de José Luis Rodríguez, quien bajó la persiana al 90+7′.

Gómez, titular clave en el cuadro dirigido por Pedro Emanuel, jugó un total de 85′ y fue sustituido por Marino Hinestroza. Cuesta fue inicialista, mientras que Johan Rojas estuvo ausente por lesión en el duelo de vuelta.

El golazo de Carlos Gómez

Gómez rompió el cero después de un juego cerrado. El Gigante Da Colina tuvo que esperar 80 minutos para que Gómez se inventara una genalidad de otro partido. A través del contragolpe, especialidad para su talento, el cafetero se metió una excepcional cabalgata y estampó la diana que confirmó la clasificación de su equipo.

Después del rechazo de Cuesta, el atacante pisó el balón antes de la mitad de la cancha y se descolgó fácil de su marca. Emprendió vuelo por el carril derecho y posteriormente trazó la diagonal hacia el medio, confiado, sin darle pase al hombre que tenía delante suyo. Su pierna hábil es la derecha, pero igualmente llevó potencia en la zurda para marcar.

Aguantó lo que pudo y soltó el disparo de pierna izquierda a todo un rincón. Prácticamente él guió la clasificación, ya que marcó el único tanto en el compromiso de ida. Su balance hasta ahora es de 7 goles y 4 asistencias en 41 cotejos jugados, 36 de ellos como titular.

Nooo pero mira este gol de Carlos Andrés Gómez(23) 😯 la ventaja de ser ambidiestro en el futbol 👌 qué nivel viene mostrando en Brasil pic.twitter.com/PMZdpkjpoH — Colombia Scouts 🇨🇴 🏟⚽️ (@JvenesPromesas3) September 3, 2026

Después de la pletórica clasificación, al Vasco Da Gama le queda visitar a Fluminense en el Maracaná y rascar algún resultado positivo, ya que corre el riesgo de volver a puestos de zona roja. El duelo ante el ‘Flu’ será el sábado 5 de septiembre, mientras que la ida de cuartos, contra Santa Fe, se dará en El Campín el martes 8.

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