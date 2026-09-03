FIA activa alerta por calor para el GP de Italia de F1 2026: ¿Qué medidas tomarán en Monza?

El organismo activó su protocolo ante la previsión de temperaturas superiores a los 31 grados; los pilotos podrán utilizar chalecos refrigerantes

GP Italia 2026 presentaría temperaturas elevadas | NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

La FIA declaró oficialmente un “riesgo por calor” para el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 2026, que se disputará este fin de semana en el circuito de Monza. Las previsiones meteorológicas anticipan temperaturas por encima del límite establecido en el reglamento, lo que obligará a los equipos a adoptar medidas adicionales para afrontar las condiciones durante la actividad en pista.

Italia atraviesa su sexta ola de calor del verano y la región de Milán y Monza podría registrar temperaturas superiores a los 35 grados centígrados. El escenario llevó a la FIA a activar por segunda ocasión esta temporada el protocolo, después de que la medida también se implementara durante el Gran Premio de Austria celebrado en junio.

“De conformidad con el Artículo B1.5.10 del Reglamento FIA F1, tras recibir una previsión del servicio meteorológico oficial que predice que el índice de calor será superior a 31,0°C en algún momento durante la carrera de esta competición, se declara un Riesgo por Calor”, informó la FIA antes del inicio de las actividades en Monza.

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Alerta por calor en el GP de Italia | FIA

La declaración permite implementar procedimientos adicionales de refrigeración dentro de los monoplazas. Los pilotos tendrán la opción de utilizar un chaleco refrigerante por líquido, diseñado para ayudar a controlar la temperatura corporal dentro del cockpit durante las sesiones y especialmente en el Gran Premio del domingo.

El uso del chaleco continuará siendo opcional. Aquellos pilotos que decidan no utilizarlo deberán llevar 0.5 kilogramos adicionales de lastre en su monoplaza, mientras que el peso mínimo de los coches se modifica para contemplar el equipamiento. La FIA había planteado anteriormente hacer obligatorio el sistema, pero su implementación se mantuvo voluntaria después de las observaciones de los pilotos sobre comodidad y funcionamiento.

Los pronósticos anticipan condiciones por encima del umbral durante las tres jornadas de actividad. Para la segunda práctica libre del viernes se esperan hasta 36 grados, mientras que la clasificación del sábado podría desarrollarse con una temperatura cercana a los 35 grados.

Las altas temperaturas también acompañarían la carrera del domingo. El Gran Premio de Italia está programado para comenzar a las 15:00 horas locales (7:00 horas tiempo del centro de México), momento en el que se esperan alrededor de 33 grados de temperatura ambiente. El protocolo permanecerá activo para que los equipos puedan aplicar los sistemas establecidos por la FIA.

Monza albergará la decimotercera carrera del campeonato de Fórmula 1 2026, con Kimi Antonelli al frente de la clasificación de pilotos antes de competir en casa. El italiano de Mercedes, de 20 años, llegará como líder a un fin de semana en el que las condiciones meteorológicas formarán parte de los factores que equipos y pilotos deberán gestionar durante las sesiones y la carrera.

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