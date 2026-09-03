Checo Pérez destaca llegada de Budkowski y anticipa refuerzos clave para fortalecer a Cadillac en la Fórmula 1

El piloto mexicano considera que Monza será un escenario complicado en cuanto a la gestión de energía

Checo Pérez aplaude el liderazgo de Marcin Budkowski | Reuters

Sergio ‘Checo’ Pérez destacó el impacto que ha tenido la llegada de Marcin Budkowski a Cadillac y anticipó que el equipo incorporará personal de alto nivel durante los próximos meses, como parte del proceso de consolidación de la escudería en la Fórmula 1.

El piloto mexicano habló durante el día de medios del Gran Premio de Italia y señaló que el equipo comenzó a convertirse en una opción atractiva para integrantes de otras escuderías del paddock. Pérez confirmó que existe interés de nombres importantes por incorporarse al proyecto estadounidense, aunque evitó revelar identidades.

“No quiero compartirlo con ustedes, pero obviamente viene gente muy buena. Creo que el interés de nombres importantes en el paddock por venir a trabajar para Cadillac está aumentando, lo cual es genial”, explicó el mexicano al referirse a las futuras contrataciones.

La llegada de Budkowski representa otro movimiento dentro de la estructura de la escudería, después de la salida de Graeme Lowdon. Pérez tuvo su primer fin de semana de trabajo operativo junto al nuevo responsable en Zandvoort y valoró el liderazgo mostrado desde su incorporación.

El piloto mexicano señaló que Budkowski llegó con una visión definida sobre las áreas que deben atenderse y con prioridades establecidas para los próximos tres meses. Pérez también consideró que su presencia ya produjo un impacto positivo dentro de la organización.

Checo Pérez revela la complejidad que tendrá Monza el fin de semana

En paralelo con la situación interna de Cadillac, Pérez analizó las condiciones que enfrentarán los pilotos durante el Gran Premio de Italia. El mexicano advirtió que la gestión energética tendrá un peso importante debido a las características de Monza y a la reducción de la energía disponible.

Pérez explicó que un pequeño exceso en el uso del acelerador puede tener consecuencias sobre el rendimiento. El mexicano anticipó que la gestión de energía podría ser todavía más complicada que en Bélgica, donde ya había representado un problema para los pilotos.

“Realmente todo depende. Incluso cuando bajan la energía, todo depende. Vas a entrar en esta situación en la que, si pisaste el acelerador medio por ciento de más en una curva, te va a costar incluso unas décimas”, explicó Pérez sobre el escenario que espera encontrar en Monza.

El piloto de Cadillac consideró que la principal dificultad podría aparecer durante la clasificación, especialmente en una vuelta rápida. Checo Pérez señaló que los monoplazas podrían llegar a superar los 300 km/h antes de una zona de frenada y que incluso podrían reducir marchas en plena recta.

Otro elemento será el rebufo, una herramienta habitual en Monza que podría adquirir mayor relevancia por las condiciones energéticas. Pérez recordó que en Spa-Francorchamps la diferencia generada por esta situación llegó a situarse entre segundo y medio y dos segundos, mientras que en Italia espera un escenario complicado por la cantidad de autos buscando la misma ventaja.

De cara al futuro de Cadillac, Pérez mantiene la expectativa de que las nuevas incorporaciones permitan reducir la distancia con la zona media de la parrilla. El mexicano estimó que encontrar aproximadamente un segundo de rendimiento durante los próximos meses permitiría al equipo comenzar a competir con mayor frecuencia por posiciones en la mitad de la clasificación.

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