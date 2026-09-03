Ismael Rescalvo se juega un mes clave en Alajuelense: los partidos que pueden marcar su ciclo

El entrenador tendrá una exigente seguidilla con Alajuelense entre el Apertura 2026 y la Copa Centroamericana.

Ismael Rescalvo busca levantar el nivel de Alajuelense | @ldacr

Ismael Rescalvo afrontará posiblemente el tramo más importante desde que asumió Alajuelense. Los rojinegros tendrán cinco partidos en apenas 16 días durante septiembre, con el Clásico Nacional ante Saprissa, los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026 frente a Marathón y dos compromisos importantes por el Torneo Apertura.

Los resultados pueden modificar rápidamente la valoración del trabajo del entrenador español. Alajuelense es cuarto del Apertura 2026 con 11 puntos, cuatro menos que el líder Saprissa, y ya dejó escapar dos oportunidades de alcanzar la cima. Al mismo tiempo, sigue en carrera por un torneo internacional que tiene una importancia especial para el club.

Por eso, septiembre aparece como una oportunidad para Rescalvo. Superar satisfactoriamente esta seguidilla no solamente mantendría a la Liga peleando en los dos frentes: también podría servirle al entrenador para fortalecer su vínculo con una afición exigente y respaldar ante la dirigencia la apuesta realizada por su proyecto.

Ismael Rescalvo tendrá su primera gran prueba ante Saprissa

El primero de los desafíos será posiblemente el que mayor impacto inmediato tenga. Alajuelense recibirá a Saprissa el sábado 5 de septiembre a las 8:00 p.m. en el estadio Alejandro Morera Soto, en una nueva edición del Clásico Nacional. La diferencia entre ambos es actualmente de cuatro puntos. Saprissa encabeza la clasificación con 15 unidades, mientras que Alajuelense suma 11. Una victoria rojinegra permitiría reducir la distancia a solamente un punto y volver a colocar al equipo de Rescalvo de lleno en la pelea por el liderato.

Además, existe un antecedente favorable para la Liga: Saprissa acumula 11 partidos sin ganar en Alajuela. Su última victoria en el Morera Soto se produjo el 2 de abril de 2023, cuando se impuso 2-0 con anotaciones de Luis Javier Paradela y David Guzmán. Será el Clásico número 367 y tendrá un valor que excede los tres puntos. Para Rescalvo, superar al máximo rival en casa sería la mejor manera de comenzar una serie de encuentros que puede determinar cómo llega Alajuelense al tramo siguiente de la temporada.

La Copa Centroamericana, otra prueba para Rescalvo y Alajuelense

El entrenador prácticamente no tendrá margen para detenerse después del Clásico. Cinco días más tarde, Alajuelense visitará a Marathón en Honduras por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026.

La competición regional representa otro desafío importante para el proyecto de Rescalvo. La Liga superó la fase de grupos como líder de su zona y ahora tendrá que eliminar al conjunto hondureño para mantenerse entre los aspirantes al campeonato. El primer encuentro será el jueves 10 de septiembre y la revancha se disputará apenas una semana después, el jueves 17 en el Alejandro Morera Soto. Entre ambos compromisos aparecerá otro rival directo del campeonato costarricense: Cartaginés.

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Cartaginés también pondrá a prueba a Alajuelense

El domingo 13 de septiembre, solamente tres días después de visitar a Marathón, Alajuelense enfrentará como visitante a Cartaginés, actualmente segundo del Apertura con 12 puntos. El contexto convierte al partido en otra prueba relevante. Cartaginés está por encima de los manudos en la clasificación y una victoria podría resultar fundamental para las aspiraciones de la Liga de acercarse al primer puesto.

Rescalvo deberá administrar entonces un período especialmente exigente: Saprissa, Marathón, Cartaginés y nuevamente Marathón en apenas 13 días. Resultados positivos podrían colocar a Alajuelense cerca de la cima del campeonato y entre los cuatro mejores de Centroamérica; una mala seguidilla produciría un escenario completamente diferente.

Calendario de Alajuelense en septiembre de 2026

La seguidilla terminará el 20 de septiembre ante Inter San Carlos, otro equipo que está cerca de Alajuelense en la clasificación. Los norteños tienen 10 puntos, apenas uno menos que los rojinegros después de seis jornadas.

Fecha Partido Competición 5 de septiembre Alajuelense vs. Saprissa Apertura 2026 10 de septiembre Marathón vs. Alajuelense Copa Centroamericana 13 de septiembre Cartaginés vs. Alajuelense Apertura 2026 17 de septiembre Alajuelense vs. Marathón Copa Centroamericana 20 de septiembre Alajuelense vs. Inter San Carlos Apertura 2026

¿Qué se juega Ismael Rescalvo en Alajuelense?

No se trata solamente de cinco resultados. Las próximas dos semanas pueden ayudar a definir la percepción alrededor del trabajo de Ismael Rescalvo en uno de los banquillos con mayor presión del fútbol costarricense. Tiene, además, una combinación de partidos difícil de mejorar para demostrarlo: un Clásico contra el líder Saprissa, una eliminatoria internacional, la visita al segundo de la tabla y otro enfrentamiento contra un equipo que actualmente está a solamente un punto de la Liga.

Rescalvo tendrá así la posibilidad de conseguir algo que resulta fundamental para cualquier entrenador de Alajuelense: resultados importantes en partidos importantes. Ganar el Clásico, avanzar en la Copa Centroamericana y acercarse al liderato podría darle un fuerte impulso a su proyecto y aumentar el respaldo alrededor de su figura. Septiembre dirá cuánto logra aprovechar esa oportunidad.

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