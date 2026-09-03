Henry Martín cuestiona el arbitraje tras caer ante Monterrey: “No sé para qué está el VAR”

El delantero azulcrema terminó frustrado y sorprendido luego de que no marcaran la pena máxima al minuto 12 y que la accion no fuera revisada por el VAR

Henry Martín explota contra el arbitraje | Captura: Claro Sports

Henry Martín cuestionó el arbitraje y el funcionamiento del VAR después de la eliminación del América frente a Monterrey en la Leagues Cup 2026, definida en la tanda de penaltis. El capitán azulcrema consideró que hubo decisiones que pudieron modificar el desarrollo del encuentro y señaló especialmente una acción ocurrida durante los primeros minutos.

“Del arbitraje a mí no me gusta. A mí en lo personal no me gusta mucho hablar del arbitraje. Definitivamente teníamos que haber ganado el partido. Fuimos superiores en el transcurso del juego, sobre todo el primer tiempo. Tuvimos mucha llegada, el segundo tiempo más claros todavía, pero fue un desastre”, declaró el delantero después del encuentro.

El delantero azulcrema centró sus críticas en una jugada al minuto 12, cuando consideró que recibió una falta dentro del área que no fue sancionada: “El penal que me hacen, lo checamos ahora en video. Es un penal clarísimo que yo le voy a decir al árbitro en la cancha. No entiendo como el VAR no revisa, se supone que tenemos la revisión en VAR para este tipo de jugadas?”, cuestionó. También mencionó otra acción en la que estuvo involucrado Kevin Álvarez y que generó dudas entre los jugadores americanistas.

El atacante explicó que incluso reclamó directamente al árbitro después de sentir el contacto dentro del área: “Es frustrante. Es frustrante en la cancha al minuto 12. El penal que me hacen es increíble. Es algo enorme que no hayan podido ver. Yo le digo al árbitro en la cancha: ‘Me pisa, me pisa’ y me dice: ‘No, sigue. Ya me dijeron de arriba que no’. No sé quién estaba en el VAR, no sé para qué está ahí, si no va a ver este tipo de jugadas puntuales que son específicas, que afectan al marcador del partido”.

Para Henry, una decisión de ese tipo durante el inicio del encuentro podía modificar el escenario para ambos equipos: “Un penal a favor o en contra te cambia totalmente el juego. Te cambia el planteamiento del equipo, tanto del rival como el de nosotros. Es otro partido totalmente”, aseguró. El delantero añadió que, ante acciones de interpretación, el árbitro debería apoyarse más en las revisiones antes de mantener una decisión que pueda incidir en el marcador.

Más allá de sus señalamientos al arbitraje, Martín reconoció los errores que cometió América y respaldó la actuación de sus compañeros: “Orgulloso del equipo, que peleó hasta el final. Los penales al final sabemos que es un volado. Nada que criticar al equipo, al contrario, estamos orgullosos de lo que hicieron”. También sostuvo que las Águilas tuvieron oportunidades para resolver el encuentro antes de llegar a la definición desde los once pasos: “Fuimos superiores en el transcurso del partido, generamos más oportunidades”.

La eliminación volvió a dejar al América sin alcanzar el objetivo de conquistar un torneo internacional, una situación que Henry Martín reconoció como una deuda pendiente para el plantel. “Por supuesto que queríamos conseguir algo internacional”, afirmó antes de apuntar hacia el resto de la temporada: “Ahora nos va a doler hoy, nos va a doler mañana, pero tenemos que seguir enfocando en lo que nos queda, que es el torneo de liga”. El capitán cerró con el compromiso de insistir en ese objetivo: “Vamos a seguir buscando conseguir algo para el equipo, para la afición y para la institución que se lo merece”.

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