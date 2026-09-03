Vuelta a España 2026, en vivo: Comienza el tercer puerto de la etapa 12, el Collado García

Siga la etapa 12 de la Vuelta a España 2026 desde Vera hasta Calar Alto con sus detalles técnicos, horarios y canales de transmisión.

Etapa 12 Vuelta a España 2026 en vivo

Minuto a minuto Etapa 12 de la Vuelta a España 2026: resultados y posiciones hoy 3 de septiembre

En estos momentos hay un movimiento parcial que se está dando en la clasificación general. Jakob Omrzel está subiendo 6 puestos porque es uno de los ciclistas de fuga. Parcialmente, corredores como Harold Tejada y Richard Carapaz bajan un puesto. Veremos si se mantiene hasta el cierre de la etapa 12. Foto: Procyclingstats Restan 13 kilómetros para el final del Collado García. En la fuga hay buen entendimiento y trabajan los corredores para seguir manteniendo la diferencia con el lote que es de 5 minutos y 28 segundos. Por ahora sin ataques en esa cabeza de carrera. El pelotón principal comienza el ascenso al puerto de Collado García. Sigue el Movistar tirando del lote. Uno de los que trabaja para Enric Mas es el venezolano Orluis Aular, quien ayuda a que el español pueda conservar la camiseta roja hasta la etapa 21. La fuga se volvió a agrupar. Son 30 ciclistas los que marchan en esa cabeza de carrera. Van Aert y Buitrago se siguen referenciando. En los favoritos todavía hay armonía, solo queda esperar si más adelante empiezan los movimientos allí. La fuga se empieza a fraccionar en grupos. Un acelerón de Buitrago hizo que se dividiera ese grupo. Empieza a probar Santiago las piernas de Van Aert, el ciclista que en estos momentos representa una amenaza para su clasificación de la montaña. La diferencia entre la fuga y el pelotón está por encima de los cinco minutos en estos momentos. Realmente no aprieta mucho el lote, lo que le puede dar esperanzas a los fugados de poder pensar en un posible triunfo de etapa. Sigue el Movistar poniendo el ritmo. Esta jornada no va a dar respiro y ya se sube el tercer puerto del día, el Collado García. Son 18.8 kilómetros de longitud y rampas medias del 2.4% de inclinación. Este es de segunda categoría. Veremos qué pasa en miras de la general y la de montaña entre Buitrago y Van Aert. Wout van Aert pasa primero el Alto de Cóbdar y suma 3 puntos. Buitrago pasa segundo y suma dos. Santiago se mantiene líder con 35 y el belga ahora es segundo con 25. Queda más que claro que el ciclista del Visma también quiere hacerse con la camiseta de la montaña. Restan 2.2 kilómetros para el final del segundo puerto del día, el Alto de Cóbdar. Un ascenso de tercera categoría de 4.9 kilómetros de distancia con rampas de 4.5% de inclinación media. Buitrago busca sumar los puntos para la clasificación de la montaña. Organizamos la situación de carrera en estos momentos. Hay un fuga de 26 corredores, en la cual está el colombiano Santiago Buitrago. A 3 minutos y 29 segundos viaja el lote principal, comandado en estos momento por el Movistar Team. ¡Bienvenidos al directo de la etapa 12 de la Vuelta a España! Damos inicio al directo de la etapa 12 de la Vuelta a España 2026, que une caminos entre Vera y Calar Alto con 166.6 kilómetros de distancia. Son cinco puertos de montaña con un sprint intermedio en esta jornada.

¿A qué hora empieza la Etapa 12 de la Vuelta a España 2026 hoy 3 de septiembre?

La etapa 12 de la Vuelta a España (entre Vera y Calar Alto) arrancará hacia las 6:00 a.m. en Colombia y a las 5:00 a.m. en México. Se calcula que la carrera dure entre 4 y 4 horas y media, por lo que los ciclistas cruzarán la meta alrededor de las 10:30 a.m. en suelo colombiano y a las 9:30 a.m. en territorio mexicano.

Salida y ruta Etapa 12, Vuelta a España 2026: ¿Qué ciudades cruza y cuánto tiempo dura?

El recorrido suma 166.6 kilómetros entre Vera y Calar Alto, e incluirá un sprint intermedio y cinco ascensos. Dos puertos de tercera categoría, uno de segunda y dos de primera, terminando la jornada en un duro final en alto. Entre cuatro a cuatro horas y media puede durar esta fracción.

¿Dónde mirar en vivo la Vuelta a España 2026? Transmisión TV y online

Hay varias opciones para ver la ronda española, principalmente en Colombia. La señal abierta de Caracol y RCN son las más viables. Sin embargo, por ESPN también puede ver la carrera, esto hablando de televisión. Dicha cadena tiene en su programación la disponibilidad para México. Ahora bien, para ambos países Disney + es la alternativa online. Recuerde que en Claro Sports puede seguir el minuto a minuto más detallado de cada etapa.

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