Peloteando, en vivo | Martes 20 de octubre

La jornada doble de la Liga MX, el choque entre PSG y Barcelona, la Serie Mundial y el invicto de San Francisco marcan la agenda deportiva de este martes

El Apertura 2026 de la Liga MX entra en una etapa determinante con la disputa de la jornada 13 y una fecha doble que podría comenzar a definir los boletos a la Liguilla. Este martes 20 de octubre, en Peloteando, morning show deportivo de Claro Sports, analizamos el panorama del América, líder del campeonato, que buscará acercarse a la clasificación en sus compromisos ante Atlas y Pachuca. También revisamos la actualidad de Cruz Azul, que asegura no estar enfocado en el liderato general, así como los enfrentamientos Chivas vs Necaxa y Tigres vs León, que abren la actividad de la jornada.

En el fútbol internacional, todas las miradas apuntan a París, donde PSG y Barcelona se enfrentarán en la Champions League, en un encuentro que sigue en pie pese a los disturbios registrados recientemente en la capital francesa. Analizamos el panorama de ambos equipos, las figuras que podrían marcar diferencias y lo que está en juego en uno de los enfrentamientos que concentra la atención del fútbol europeo.

Además, el béisbol de las Grandes Ligas ya tiene definida su Serie Mundial 2026, con Tampa Bay y Milwaukee como protagonistas. Ambas franquicias buscarán conquistar su primer título en una edición que garantizará un campeón inédito. Mientras tanto, en la NFL, San Francisco mantiene su paso invicto, consolidándose como uno de los equipos a seguir en la temporada. Todo esto y más, en una nueva emisión de Peloteando, a través de Claro Sports.