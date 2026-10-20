Etapa 4 Clásico RCN 2026 en vivo: resultados y posiciones de la carrera hoy 20 de octubre

En Claro Sports pueden seguir en directo las acciones de la cuarta etapa del Clásico RCN 2026.

Etapa 4 Clásico RCN, en vivo | Claro Sports

Luego de tres jornadas más que apasionantes con triunfos de Wilmar Paredes y Alejandro ‘El Pony’ Osorio, llega el Alto de La Línea. Subidas, bajadas, sprints especiales, sanciones y mucha velocidad es lo que ha predominado en este arranque del Clásico RCN. Sin embargo, la mañana del martes 21 de octubre promete tomársela los puertos de montaña.

¡Todo listo para la Etapa 4 del Clásico RCN! A menos de 30 minutos de que parta la cuarta fracción de una de las carreras más importantes del ciclismo colombiano. Poco a poco se van haciendo las presentaciones de los equipos y ciclistas correspondientes. Ha llovido un poco en la mañana tolimense, pero ya ha aparecido el sol. ¡Bienvenidos a la Etapa 4 del Clásico RCN! Se da inicio a la cuarta jornada de una de las carreras más importantes del ciclismo colombiano, el Clásico RCN. Esta etapa 4 tendrá un recorrido de 133 kilómetros comenzando en Ibagué y terminando en Sevilla, Valle del Cauca. Sumado a eso, también habrá acción en en Alto de la Línea que será lo más atractivo del martes 20 de octubre. ¡Es día de ciclismo!

¿A qué hora arranca la Etapa 4 del Clásico RCN 2026 hoy, 20 de octubre?

La cuarta etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2026 se correrá este martes 20 de octubre y tendrá su salida programada para las 8:30 de la mañana, hora en la que los ciclistas comenzarán el recorrido entre Ibagué, Tolima, y Sevilla, Valle del Cauca. La jornada contará con un trazado de 133 kilómetros, por lo que los aficionados podrán seguir desde temprano las emociones de la competencia, que continuará su recorrido por las carreteras colombianas en busca de definir a los protagonistas de la clasificación general.

Ruta, kilómetros y qué departamentos cruzan en el recorrido de la Etapa 4

La cuarta etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2026 estará marcada por un exigente recorrido de alta montaña, que podría convertirse en un punto clave para los ciclistas que aspiran a pelear por los primeros puestos de la clasificación general del Duelo de Titanes. El trazado pondrá a prueba la resistencia y las condiciones de los corredores, especialmente de aquellos que buscan marcar diferencias en la lucha por el título.

A lo largo de la jornada, los participantes deberán superar tres puertos de montaña intermedios: uno de tercera categoría, uno de segunda y otro fuera de categoría, que elevará considerablemente la exigencia del recorrido. A esto se sumará un puerto de primera categoría en el tramo final, una dificultad que podría resultar determinante antes de la llegada a Sevilla, Valle del Cauca, y generar movimientos importantes entre los principales aspirantes a la clasificación general.

Lista de ciclistas para la salida de la Etapa 4 del Clásico RCN hoy

Team Medellín

1. Diego Andrés Camargo Pineda.

2. Óscar Miguel Sevilla Rivera.

3. Daniel Alejandro Méndez.

4. David Alejandro González Suesca.

5. Wilmar Andrés Paredes Zapata.

6. Robigzon Leandro Oyola Oyola.

7. Walter Alejandro Vargas Álzate.

8. Víctor Alejandro Ocampo Giraldo.

9. Martín Restrepo López.

10. Yeferson Camargo Pineda.

Team Sistecrédito

11. Wilson Stiven Peña Molano.

12. Édgar Andrés Pinzón Villalba.

13. Sebastián Alexander Castaño Muñoz.

14. José Misael Urian Caro.

15. Juan Diego Hoyos Cano.

16. Juan Diego Guerrero Arias.

17. Estiven García Gómez.

18. Mauricio Zapata Arboleda.

19. Cristian Damián Vélez Riveros.

20. José Manuel Ortiz Patiño.

NU Colombia

21. Rodrigo Contreras Pinzón.

22. Sergio Luis Henao Montoya.

23. Javier Ernesto Jamaica Mejía.

24. Sebastián Henao Gómez.

25. Juan Diego Alba Bolívar.

26. Andrés Camilo Ardila Ordoñez.

27. Óscar Adalberto Quiroz Ayala.

28. Carlos Alberto Gutiérrez Ballesteros.

29. Esteban Hoyos Castro.

30. Emerson Ronaldo Gordillo Sánchez.

Orgullo Paisa

31. Kevin David Castillo Miranda.

32. Yeison Sebastián Reyes Ortega.

33. Bernardo Albeiro Suaza Arango.

34. David Santiago Gómez Marín.

35. Alejandro Osorio Carvajal.

36. Juan Felipe Osorio Arboleda.

37. Jhonatan Restrepo Valencia.

38. Juan Pablo Colmenares Gómez.

39. David Rodas Aguirre.

40. José Miguel Aristizábal Tobón.

Team Garroteros

41. Daniel Fernando Rey Landazábal.

42. Sebastián Vélez Naranjo.

43. Nicolás Guzmán Macías.

44. David Andrés Figueroa Rincón.

45. Juan Esteban Bravo Blanco.

46. Miller Alexander Hurtado Martínez.

47. Farid Giovanny Bohórquez Puentes.

48. Sergio Osorio Arroyave.

49. David Guillermo Meneses León.

50. Kevin Fernando Serrano Barroso.

Funrv Vima Machine

51. Jhoan Stiven Marín Vega.

52. Santiago Vélez Vergara.

53. Jhon Eduard Patiño Reyes.

54. Gabriel Andrés Corrales Ramos.

55. Keiner Steef Montoya Álzate.

56. José Luis Ávila Cruz.

57. Juan Pablo González Ortiz.

58. Juan Manuel Aristizábal Apolinar.

59. Andrés Camilo López Moncada.

60. Juan David Marín Rivera.

Aguardiente Néctar – Cundinamarca

61. Juan Sebastián Sáenz Marín.

62. Marlon David Garzón Herrera.

63. Carlos Erney Mayorca Beltrán.

64. Hernán Darío Gómez Joya.

65. Juan David Forero Sastoque.

66. Juan David Bernal Rincón.

67. José Luis Morales Castiblanco.

68. Giovanny Steban Lizca Carpeta.

69. Kevin Santiago Laitón Torres.

70. Juan Esteban González Acosta.

Team Boyacá es para vivirla

71. Yeferson Johani Olivares.

72. Camilo Alfonso Álvarez Cuy.

73. David Sebastián Riaño Pineda.

74. Juan Diego Estupiñán Díaz.

75. David Fernando Umba Poveda.

76. Yeison Sebastián Cruz Arias.

77. Johan Sneider Hernández.

78. Miller Esteban Plazas.

Fuerzas Armadas

81. Luis Miguel Socha Rojas.

82. Neyder Yesid Porras Porras.

83. Jack Brandon Vargas Herrera.

84. Erick Santiago Muriel Díaz.

85. Cristian Darío Maldonado Maldonado.

86. Jerson David Riaño Chaparro.

87. Carlos Andrés Guerra Cardona.

88. Jhon Fredy Ávila Caro.

SHC Cycling Team

91. William Andrés Guasca Cristancho.

92. Cristian Camilo Torres Calderón.

93. José Alejandro Ortega Albarracín.

94. Andrés Sebastián Umbarila.

95. Brandon Yesid Urrego Vergara.

96. Camilo Monroy Samper.

97. Julián David Sánchez Rodríguez.

98. Ricardo Yepes Rodríguez.

99. Jaider Alexis Benavides Cárdenas.

100. Julián David Barreto Bejarano.

EBSA Empresa de Energía de Boyacá

101. Rafael Steven Pineda Pineda.

102. Juan Pablo Restrepo Herrera.

103. Brayan Estiven Molano Alvarado.

104. Edwin Alejandro Patiño Bello.

105. Juan David Zuluaga Cardona.

106. Michael Armando Moreno Moreno.

107. Samuel Martínez Jiménez.

108. Diego Armando Soraca Cabezas.

GW Erco Sportfitness Envía

111. Óscar Santiago Garzón.

112. Adrián Camilo Bustamante.

113. Juan Carlos López Moreno.

114. Brandon Alejandro Rojas.

115. Yonatan Andrés Castro Ibáñez.

116. Daniel Felipe Carvajal.

117. Ángel Alexander Gil Sánchez.

118. Felipe Bravo Pareja.

119. Freddy Alejandro Ávila.

120. Jefferson Armando Ruiz Acuña.

FTB Celucambio

121. Santiago Escudero.

122. Rosmin Joel Barón Pérez.

123. Juan Sánchez.

124. Sebastián Aguja.

125. Gabriel Hernández Cogollos.

126. Johan Felipe Vergara Rodríguez.

127. José Manuel Castro Vásquez.

128. Andair Ramírez González.

CRIC Nacional

131. Edwar Rondón Buitrago.

132. Adrián Alejandro Cuetocue Pístala.

133. Juan Manuel Viveros Cotaza.

134. Brayan Fernando Ruiz Conejo.

135. Jorge Luis Rojas Mejía.

136. Fabián Alejandro Penagos Nuscúe.

137. Víctor Hugo Valencia Peña.

138. Jhon Anderson Manquillo Calapsu.

139. Diego Andrés Benavides Nati.

140. Leison Damián Maca Viveros.

Team Fundecom Tour & Nativa KOM

141. Esneider Arley Báez Vanegas.

142. Saúl Burgos Díaz.

143. Cristian Villamil.

144. Alejandro Morales Ospina.

145. Juan Felipe Medina Torres.

146. Mario Castaño.

147. Jorge Rincón Albarracín.

148. Michael Suárez Guerrero.

149. Esteban Cuartas Betancur.

150. Santiago Hernández Bernal.

Chía ciudad de la Luna

151. Jerson David Arias Torres.

152. Cristian Felipe Pérez Hincapié.

153. José Daniel Bolívar Guevara.

154. Manuel Fernando Gualteros.

155. Tomás Saldarriaga Berdugo.

156. Esteban Jaramillo García.

157. Andrés Santiago Silva.

158. Fidel Camilo Alvis Tovar.

159. Yerson Eduardo Sánchez.

160. Juan Manuel Hernández.

Tolima es pasión

161. Juan Camilo Espitia Castañeda.

162. Emilio Echavarría Bustamante.

163. Diego Fernando Cuervo Niño.

164. Juan Pablo Sossa Sánchez.

165. Daniel Steven Arévalo Hernández.

166. Moisés Camelo Laguna.

167. Kevin Nazario Arango Fuentes.

168. Diego Fernando Vargas Reina.

169. Yesid Camilo Novoa Jaramillo.

170. Diego Andrés Benavides Nati

¿Quiénes son los favoritos de la Etapa 4 y por qué?

Entre los principales favoritos para la cuarta etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2026 aparecen Wilmar Paredes del Team Medellín, ganador de la primera y tercera fracción, y Alejandro ‘El Pony’ Osorio, quien se adjudicó la segunda etapa del certamen. También se destaca Kevin Castillo del Orgullo Paisa quien se ha instalado en todos los podios de las tres primeras etapas.

MÁS INFORMACIÓN: Wilmar Paredes pone la casa en orden y triunfa en la etapa 3 del Clásico RCN

¿Dónde ver en vivo el Clásico RCN 2026 por TV y online?

Por medio del YouTube de Deportes RCN podrá seguir desde el inicio de la carrera todas las emociones, aunque inicialmente será solo de audio. Luego, a medida que la jornadas avancen, se hará conexión con el video de lo que pasa en carretera por esa misma plataforma. Recuerde que por Claro Sports.

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