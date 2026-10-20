Chaco Gimenez, el ídolo que une a Pachuca y Cruz Azul: títulos, goles y finales históricas

Tuzos y celestes comparten un el recuerdo de un jugador emblemático que fue clave para la conquista de títulos y clásicos

Gimenez dejó un legado en ambas instituciones de la Liga MX | Claro Sports

Pachuca y Cruz Azul volverán a encontrarse el miércoles 21 de octubre en el Estadio Hidalgo, durante la jornada 13 del Apertura 2026. El enfrentamiento, programado para las 21:00 horas del centro de México, reunirá a dos instituciones que protagonizaron finales de Liga MX y Concacaf. Entre sus historias compartidas sobresale Christian ‘Chaco’ Giménez, un futbolista que conquistó títulos con los Tuzos y posteriormente se convirtió en uno de los principales referentes de La Máquina, pese a no conseguir el campeonato de liga con los celestes.

La trayectoria del mediocampista argentino naturalizado mexicano permite recorrer dos etapas distintas del fútbol nacional. Con Pachuca participó en una generación que conquistó trofeos nacionales e internacionales, mientras que en Cruz Azul asumió un papel protagónico durante los años de sequía liguera. Su historia incluye un gol decisivo en la Copa Sudamericana de 2006, un doblete contra los cementeros en 2007, dos títulos con La Máquina y una despedida que reunió a ambas aficiones.

Christian Gimenez y Pachuca: el futbolista que ayudó a construir una época de títulos

Christian Gimenez llegó a Pachuca en 2006, después de sus experiencias con Veracruz y América, y encontró en el equipo dirigido por Enrique Meza el escenario para consolidarse como uno de los mediocampistas ofensivos más productivos de México. Su capacidad para organizar los ataques, asistir a los delanteros y aparecer dentro del área rival lo convirtió en una pieza determinante. Compartió vestidor con Miguel Calero, Gabriel Caballero, Andrés Chitiva, Damián Álvarez y Juan Carlos Cacho, integrantes de una generación que llevó al conjunto hidalguense a disputar campeonatos en diferentes competiciones.

Uno de sus momentos más importantes llegó el 13 de diciembre de 2006, durante la final de vuelta de la Copa Sudamericana ante Colo-Colo. Pachuca necesitaba remontar el marcador en Santiago de Chile y consiguió igualar el encuentro mediante Gabriel Caballero, después de que Humberto Suazo adelantara al conjunto chileno. Al minuto 73, Giménez apareció para marcar el gol del triunfo por 2-1, resultado que aseguró el campeonato con un global de 3-2. Su anotación contribuyó a convertir a Pachuca en el primer club mexicano campeón de una competencia oficial organizada por la Conmebol.

Gimenez realizó grandes logros con los Tuzos | Imago7

El éxito continuó en 2007, cuando Pachuca conquistó el Clausura de la Liga MX tras superar al América en la final. El Chaco formó parte del sistema ofensivo de Enrique Meza y también participó en las conquistas internacionales de Concacaf de 2007 y 2008. Su influencia se reflejaba en la generación de oportunidades, los disparos de media distancia y su capacidad para asociarse con los atacantes. El equipo hidalguense se consolidó como protagonista del fútbol mexicano, mientras Giménez obtuvo reconocimiento por sus actuaciones.

La relación entre Giménez y Cruz Azul tuvo un capítulo determinante antes de que el argentino vistiera la camiseta celeste. En las semifinales del Clausura 2007, Pachuca derrotó 3-1 a La Máquina en el Estadio Azul, con dos goles del Chaco: el primero de penal al minuto 34 y el segundo al 62. Gabriel Caballero completó la cuenta de los Tuzos y Jared Borgetti descontó para los locales. La eliminatoria terminó con la clasificación de Pachuca por una resolución administrativa relacionada con la alineación indebida de Salvador Carmona, por lo que el encuentro de vuelta no se disputó.

Pachuca vs Cruz Azul: las finales de 1999 y 2010 que marcaron la rivalidad

La rivalidad entre Pachuca y Cruz Azul tiene uno de sus antecedentes más importantes en la final del Invierno 1999. Aunque Giménez todavía jugaba en Argentina, aquel enfrentamiento resultó decisivo para la historia de ambos clubes. Los Tuzos, dirigidos por Javier Aguirre, empataron 2-2 en la ida y conquistaron su primer campeonato de Primera División gracias al gol de oro de Alejandro Glaría, quien anotó durante el tiempo extra del encuentro de vuelta en el Estadio Azul. El resultado global fue 3-2 para los hidalguenses.

Once años después, Pachuca y Cruz Azul volvieron a disputar una final, ahora en la Liga de Campeones de Concacaf 2009-10. La Máquina ganó 2-1 el primer encuentro en el Estadio Azul y llegó a la vuelta con ventaja. Sin embargo, Edgar Benítez anotó en el tiempo agregado del partido decisivo en el Estadio Hidalgo, donde Pachuca consiguió un triunfo por 1-0. El empate global de 2-2 favoreció a los Tuzos por la regla del gol de visitante, que les permitió clasificarse al Mundial de Clubes.

La final de 2010 coincidió con una etapa de transición para Christian Gimenez, quien había dejado Pachuca en diciembre de 2009 para incorporarse a Cruz Azul. Aunque ya pertenecía al conjunto cementero, no disputó ninguno de los dos encuentros definitivos de aquella edición de Concacaf. Otro protagonista que unía a ambas instituciones era Enrique Meza: después de construir una etapa de títulos en Pachuca, el entrenador dirigía a La Máquina en esa final, mientras Guillermo Rivarola estaba al frente de los Tuzos. La rivalidad volvió a cruzar los caminos de figuras importantes para los dos clubes.

Chaco Gimenez en Cruz Azul: títulos, liderazgo y una deuda con el campeonato de liga

La llegada del Chaco a Cruz Azul en 2010 abrió una etapa de ocho años en la que terminó por convertirse en referente de la afición. Su rendimiento en el mediocampo, la participación en jugadas ofensivas y los goles contra rivales directos fortalecieron su vínculo con la institución. Uno de sus primeros momentos destacados ocurrió en el Apertura 2010, cuando marcó el gol del triunfo por 1-0 ante América, resultado que permitió a La Máquina terminar con una racha de siete años sin vencer a las Águilas en partidos de liga.

El primer título oficial de Gimenez con Cruz Azul llegó en la Copa MX del Clausura 2013, cuando el conjunto cementero venció al Atlante en una tanda de penales. Durante aquella competencia, el mediocampista fue determinante en la semifinal frente al América, al marcar el gol que permitió a los celestes mantenerse en la disputa por el campeonato. El trofeo representó un logro importante para una generación que había acumulado eliminaciones y finales perdidas, aunque todavía tenía pendiente conquistar la Liga MX.

Gimenez fue ídolo con los cementeros | Imago7

La oportunidad más cercana de conseguir ese campeonato apareció en la final del Clausura 2013 contra América. En el encuentro de ida, disputado en el Estadio Azul, Gimenez marcó de cabeza el único gol del partido y colocó a Cruz Azul en ventaja. Sin embargo, la definición en el Estadio Azteca terminó con una remontada azulcrema en los minutos finales y el título se resolvió mediante penales. El Chaco fue protagonista de uno de los capítulos más recordados de la historia cementera, aunque no pudo transformar su actuación individual en el campeonato de liga que buscaba.

La recompensa internacional llegó en 2014, cuando Cruz Azul conquistó la Liga de Campeones de Concacaf tras superar al Toluca en la final. Giménez participó durante el torneo y anotó un gol en la victoria por 5-1 frente al Sporting Kansas City en los cuartos de final. El título permitió a La Máquina regresar a la cima del fútbol regional y disputar el Mundial de Clubes, donde enfrentó al Real Madrid en semifinales. Para el Chaco, la conquista confirmó que podía ser campeón continental con dos de las instituciones más importantes de su trayectoria en México.

El regreso del Chaco a Pachuca y el homenaje que reunió a las dos aficiones

Después de su etapa con Cruz Azul, Gimenez regresó a Pachuca en 2018 para disputar los últimos partidos de su carrera profesional. Aunque su participación fue menor que durante su primera etapa, el retorno cerró el ciclo que había comenzado doce años atrás. De acuerdo con los registros de Ceroacero, sumó 177 partidos y 62 goles con Pachuca, considerando sus dos etapas y las competiciones contabilizadas por la plataforma, mientras que con Cruz Azul acumuló 310 encuentros y 73 anotaciones. Las cifras reflejan su producción ofensiva y la duración de su vínculo con ambas instituciones.

El 14 de diciembre de 2019, el Estadio Hidalgo fue escenario de un partido de despedida que reunió a exjugadores de Pachuca y Cruz Azul. Giménez participó con representantes de los dos clubes y compartió el homenaje con familiares, amigos y antiguos compañeros. Las leyendas de los Tuzos ganaron 4-2, pero el resultado quedó en segundo plano ante el reconocimiento de ambas aficiones. También estuvo presente su hijo Santiago Gimenez, quien entonces formaba parte de Cruz Azul. La ceremonia confirmó que el Chaco había construido una identidad futbolística vinculada a dos equipos con una rivalidad histórica.