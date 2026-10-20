¡David Alonso cambia de planes para 2027! Correrá en MotoGP con Honda LCR Team

Inicialmente, el colombiano había sido anunciado por Honda HRC Castrol, que es una escudería hermana de la que lo confirma ahora.

David Alonso, piloto colombiano. – Vincent Jannink, ANP, vía AFP.

Cuando quedan cinco carreras y poco más de un mes para que acabe la temporada 2026 de Moto GP y Moto2, se conocen novedades sobre cambios en las plantillas que marcarán el rumbo de la élite del motociclismo de pista en el año 2027. Este martes, se ha confirmado que el piloto colombiano David Alonso correrá en la máxima categoría con Honda LCR Team.

Se trata de un cambio de planes con lo que se sabía hasta el momento. Hace cerca de tres meses, en el mes de julio, se había confirmado el fichaje del cafetero por el equipo Honda HRC Castrol, que se puede decir es el de mayor importancia de la fábrica japonesa. No obstante, los análisis de rendimiento y los procesos normales de adaptación, que se explicarán más adelante, han dado un vuelco a la situación.

¿Qué cambió para David Alonso?

La mencionada modificación obedece a criterios que tuvieron las dos escuderías mencionadas para conformar sus equipos en el siguiente ciclo. Teniendo en cuenta de que se trata de un cambio de aparatos que resulta sustancia en cuanto a pesos y velocidades, se ve muy lógico que Alonso vaya a tener un compás de espera para completar su adaptación al reto mayor.

La decisión va hilada al movimiento de otro piloto. Quien estaba con Honda LCR y ahora pasará a competir Honda HRC Castrol será el brasileño Diogo Moreira, quien llegó a MotoGP para 2026 y ha tenido unas presentaciones buenas que lo avalan con el voto de confianza para ser una de las caras más visibles de la categoría. Va a estar compitiendo junto al francés Fabio Quartararo.

En este punto, es importante precisar cuál es la relación entre las dos escuadras. Por lo que se ha venido mencionando, está claro que se trata de casas hermanas por tener a Honda como fabricante principal, pero no son el mismo equipo. Son de escuderías distintas, con presupuestos independientes, direcciones separadas y objetivos diferentes. Es algo similar a lo que acontecía hace un tiempo con Red Bull y AlphaTauri en la Fórmula 1.

Desde que se anunció el salto de David Alonso a MotoGP se hizo mucho sentido a las condiciones de un corredor talentoso y con miras a conseguir grandes triunfos. Lo que hizo hace un par de años en Moto3 descrestó por completo al mundo del deporte a motor. No solamente se quedó con el campeonato, sino que batió récords míticos que estaban en manos de una leyenda como Valentino Rossi.

2027 destination: Honda LCR 🛬 Welcome onboard, David! 🇨🇴 Let’s enjoy the ride in #MotoGP! ✊💨 https://t.co/TRiOWsGLQK — LCR Team (@lcr_team) October 20, 2026

Comunicado oficial de Honda LCR

“Pro Honda LCR da la bienvenida al equipo a al piloto colombiano David Alonso para la temporada 2027 de MotoGP, lo que marca el inicio de una nueva y emocionante etapa para ambos.

Alonso, uno de los talentos más prometedores del motociclismo de competición, ha logrado la impresionante cifra de 32 podios —incluidas 20 victorias— a lo largo de cuatro temporadas en su trayectoria en los campeonatos. Entre sus éxitos destaca la conquista del título de Campeón del Mundo de Moto3 en 2024; ahora, en 2027, dará el siguiente paso en su carrera al incorporarse a la categoría reina.

El equipo se enorgullece de recibir a David y afronta este desafío con ilusión, compartiendo el compromiso de aprovechar al máximo la nueva era de MotoGP que comenzará en 2027. Gracias a la combinación de la velocidad, el talento y la determinación de Alonso con la experiencia de Pro Honda LCR, el equipo espera con entusiasmo salir a pista y enfrentarse a los retos de la temporada 2027 de MotoGP”.

Te puede interesar