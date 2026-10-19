Peloteando, en vivo | Lunes 19 de octubre

América se mantiene en la cima de la Liga MX, Monterrey recupera terreno y Chivas busca salir de su mala racha; además, mexicanos en Europa y NFL

El Apertura 2026 de la Liga MX entra en una etapa que comienza a definir el rumbo de los equipos. América se afianza como líder general tras vencer 5-3 a León y alcanzar los 24 puntos, aunque su desempeño defensivo genera dudas. Por su parte, Monterrey derrotó 2-1 a Pachuca y se metió entre los ocho primeros de la clasificación, mientras que Chivas se mantiene entre los primeros cuatro lugares, pese a acumular cuatro encuentros consecutivos sin ganar.

En el fútbol internacional, Armando ‘La Hormiga’ González continúa en la pelea por la titularidad con Olympiacos. El delantero mexicano suma cuatro goles y dos asistencias en ocho partidos, pero sigue sin consolidarse en el once inicial de Imanol Alguacil. ¿Qué necesita el atacante para ganarse un lugar desde el arranque?

Mientras tanto, en la NFL, los Dallas Cowboys sufrieron su segunda derrota consecutiva tras caer 23-13 ante Green Bay, resultado que los deja con marca de 2-4. Los Packers, por su parte, sumaron su tercera victoria al hilo. Todo esto y mucho más lo analizamos este lunes 19 de octubre en Peloteando, el morning show deportivo de Claro Sports, con las noticias, resultados y debates del deporte nacional e internacional.