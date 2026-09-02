Premio mayor de MiLoto cae en Cali: resultados de este 1 de septiembre de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Ya son 23 acumulados del premio mayor que han caído durante 2026 con este popular juego de azar en Colombia.

MiLoto cae en Cali. - @Baloto_Colombia.
MiLoto cae en Cali. – @Baloto_Colombia.

* Con la información de Operador Nacional de Juegos.

Un afortunado ciudadano de la capital del Valle del Cauca, Cali, se ganó el gran premio de MiLoto de $200 millones, tras de acertar con los números 7, 15, 20, 29 y 31 del sorteo 0599. Es la quinta vez en la historia de MiLoto que el premio mayor cae en Cali. El afortunado ganador compró su tiquete bajo la modalidad manual en y el tiquete fue vendido en un punto de venta del aliado Gane.

El nuevo millonario deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio en el sitio web oficial. Además, es preciso recordar que ahora se puede cobrar los premios de hasta $2 millones de Baloto Revancha, MiLoto y Colorloto vía internet.

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Resultado de MiLoto de este martes, 1 de septiembre de 2026

  • Números ganadores: 07 – 15 – 20 – 29 – 31.
  • Nuevo acumulado: $120 millones de pesos.
Resultados de MiLoto. - @Baloto_Colombia.
Resultados de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

Entre el 20 de octubre de 2023 y el 30 de agosto de 2026, MiLoto ha pagado más de $59.603 millones en premios, equivalentes a 3.539.888 premios entregados, consolidándose como el juego más fácil de ganar. En ese mismo periodo, ha transferido más de $24.500 millones al sistema de salud del país, reafirmando su compromiso con el bienestar de los colombianos.

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MiLoto se puede comprar desde la comodidad del celular o computador accediendo a la página web oficial – www.baloto.com-. También en los más de 43 mil puntos de Su Red y SuperGIROS de todo el país o en las principales cadenas de grandes superficies.

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