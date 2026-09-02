Premio mayor de MiLoto cae en Cali: resultados de este 1 de septiembre de 2026

Ya son 23 acumulados del premio mayor que han caído durante 2026 con este popular juego de azar en Colombia.

MiLoto cae en Cali. – @Baloto_Colombia.

* Con la información de Operador Nacional de Juegos.

Un afortunado ciudadano de la capital del Valle del Cauca, Cali, se ganó el gran premio de MiLoto de $200 millones, tras de acertar con los números 7, 15, 20, 29 y 31 del sorteo 0599. Es la quinta vez en la historia de MiLoto que el premio mayor cae en Cali. El afortunado ganador compró su tiquete bajo la modalidad manual en y el tiquete fue vendido en un punto de venta del aliado Gane.

El nuevo millonario deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio en el sitio web oficial. Además, es preciso recordar que ahora se puede cobrar los premios de hasta $2 millones de Baloto Revancha, MiLoto y Colorloto vía internet.

Resultado de MiLoto de este martes, 1 de septiembre de 2026

Números ganadores: 07 – 15 – 20 – 29 – 31.

07 – 15 – 20 – 29 – 31. Nuevo acumulado: $120 millones de pesos.

Resultados de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

Entre el 20 de octubre de 2023 y el 30 de agosto de 2026, MiLoto ha pagado más de $59.603 millones en premios, equivalentes a 3.539.888 premios entregados, consolidándose como el juego más fácil de ganar. En ese mismo periodo, ha transferido más de $24.500 millones al sistema de salud del país, reafirmando su compromiso con el bienestar de los colombianos.

MiLoto se puede comprar desde la comodidad del celular o computador accediendo a la página web oficial – www.baloto.com -. También en los más de 43 mil puntos de Su Red y SuperGIROS de todo el país o en las principales cadenas de grandes superficies.

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