Levante confirma el fichaje de Carlos Álvarez por el América: “Está todo hecho”

Héctor Rodas, director deportivo azulgrana aseguró en conferencia de prensa que el jugador ya solo tiene que solucionar unas cosas con las Águilas

Carlos Álvarez está cerca de llegar al América | Nurphoto vía AFP: Breton

El fichaje de Carlos Álvarez por el América dio un paso definitivo. Héctor Rodas, director deportivo del Levante, confirmó este miércoles que el mediapunta español fue traspasado al conjunto azulcrema y que la operación está cerrada, a falta de resolver algunos asuntos antes de que pueda realizarse el anuncio oficial.

“Carlos Álvarez está traspasado al América, tiene que solucionar unas cosas con el equipo de procedencia y en cuanto se solucione será oficial”, declaró Rodas durante la conferencia de prensa en la que realizó el balance del mercado del Levante. Más adelante insistió en el estado de la negociación: “Está cerrado. Tiene que arreglar unas cosas pero está ya todo hecho”.

La salida del futbolista también responde al panorama financiero que atraviesa la institución española. Rodas reconoció que el Levante necesita concretar ventas para aliviar sus cuentas y explicó que esa situación tuvo peso en la decisión de negociar a uno de los jugadores que había adquirido mayor protagonismo dentro del plantel durante las últimas temporadas.

El directivo señaló además que Álvarez tendrá una mejora económica con su cambio de equipo y destacó el papel que tuvo durante su etapa con el Levante: “Carlos ha sido el ídolo de los últimos años y ha marcado un gol fundamental para la viabilidad del club”, explicó Rodas, quien agregó que el jugador deja un ingreso que permitirá a la institución continuar con su proceso financiero.

El acuerdo entre América y Levante se habría establecido en 5.5 millones de euros más variables, mientras que Carlos Álvarez firmaría un contrato por tres temporadas con el conjunto mexicano. América aceleró las gestiones durante las últimas horas del mercado europeo. En un primer momento existían dudas del futbolista respecto a continuar su carrera en México, pero posteriormente aceptó avanzar con la propuesta. Guillermo Almada había reconocido públicamente el interés del club y explicó que conocía al jugador desde su etapa en el fútbol español, aunque en ese momento evitó considerar cerrada la contratación.

Carlos Álvarez, nacido en 2003 y formado en las categorías inferiores del Sevilla, llegó al Levante en 2023. Antes de cumplir 23 años alcanzó los 100 partidos oficiales con el conjunto valenciano, periodo en el que acumuló 14 goles y 14 asistencias. También formó parte del equipo que consiguió el ascenso a Primera División en 2025.

El nuevo jugador del América se desempeña principalmente como mediapunta zurdo y puede comenzar las jugadas desde el sector derecho para ocupar zonas interiores. Durante la temporada 2024-25 registró siete goles y 11 asistencias en la campaña que terminó con el ascenso del Levante. Ahora, una vez que queden resueltos los trámites pendientes mencionados por Rodas, América podrá hacer oficial una operación que el propio club español ya considera terminada.

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