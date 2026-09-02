Vuelta a España 2026, en vivo: Se arma la primera fuga de la etapa 11

Siga la etapa 11 de la Vuelta a España 2026 con salida en Cartagena y meta en Lorca. Consulta el recorrido de 153,8 km y las transmisiones.

Etapa 11 Vuelta a España 2026 en vivo

Minuto a minuto Etapa 11 de la Vuelta a España 2026: resultados y posiciones hoy 2 de septiembre

Recordamos los líderes de cada clasificación luego de lo que fue la décima etapa el pasado martes 1 de septiembre: * Clasificación general: Enric Mas

* Clasificación por puntos: Wout van Aert.

* Clasificación de montaña: Santiago Buitrago.

* Clasificación de jóvenes: Oscar Onley.

* Clasificación por equipos: Decathlon.

El Visma ya empieza a trabajar en el lote principal para darle caza a los escapados. Recordemos que entre sus filas está Mathew Brennan, uno de los opcionados para ganar hoy. Otra carta es Wout van Aert, quien también le va bien al sprint. Sinuhé Fernández salta de atrás y llega a los tres de la escapada. Ahora son cuatro los corredores que marchan con algo más de un minutos de ventaja con respecto al pelotón. El español del Burgos ha estado ya en varias fugas en las etapas que se han disputado en esta Vuelta a España 2026. Se intentan conformar la primera fuga del día con tres corredores, que ya le sacan un minutos de ventaja al pelotón. El trío en punta en estos momentos son Domen Novak, David De La Cruz y Ethan Hayter. ¡Bienvenidos al directo de la etapa 11 de la Vuelta a España! La segunda semana de la Vuelta a España sigue con sus actividades y en esta oportunidad los ciclista se enfrentan a una etapa llana, solo con un puerto de tercera categoría y un sprint intermedio. La fracción acaba de dar inicio hace unos instantes en la localidad de Cartagena e irá hasta Lorca con 153.8 kilómetros de distancia.

¿A qué hora empieza la Etapa 11 de la Vuelta a España 2026 hoy 2 de septiembre?

La undécima etapa de la Vuelta a España dará inicio con la salida neutralizada a las 6:50 a.m. de Colombia (5:50 a.m. en México). El pelotón afrontará la jornada con una llegada a meta prevista entre las 10:20 a.m. y las 10:30 a.m. hora colombiana (9:20 a.m. – 9:30 a.m. hora mexicana).

Salida y ruta Etapa 11, Vuelta a España 2026: ¿Qué ciudades cruza y cuánto tiempo dura?

Dicha jornada transcurrirá con punto de partida en Cartagena y línea de meta situada en la localidad de Lorca. El pelotón completará el trazado de 153,8 kilómetros en un tiempo estimado de 3 horas y 35 a 3 horas y 40 minutos de carrera, calculando un promedio de velocidad cercano a los 42 km/h.

¿Dónde mirar en vivo la Vuelta a España 2026? Transmisión TV y online

Hay varias opciones para ver la ronda española, principalmente en Colombia. La señal abierta de Caracol y RCN son las más viables. Sin embargo, por ESPN también puede ver la carrera, esto hablando de televisión. Dicha cadena tiene en su programación la disponibilidad para México. Ahora bien, para ambos países Disney + es la alternativa online. Recuerde que en Claro Sports puede seguir el minuto a minuto más detallado de cada etapa.

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