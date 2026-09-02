Resultados de loterías de Cruz Roja y Huila: números que cayeron y ganadores | 1 de septiembre de 2026

El martes dejó el sorteo de dos loterías principales, en medio de la ilusión de un golpe de suerte en el mes que arranca.

Resultados. – Lotería de la Cruz Roja.

Un nuevo mes empieza y la ilusión por tener un golpe de suerte sigue por todo lo alto. La actividad de los juegos de azar en Colombia durante este martes estuvo marcada por el sorteo de dos loterías principales, con sus grandes premios mayores y la interesante variedad de secos. Los chances habituales jugaron sus diversas modalidades y dejaron ganadores por todo el país.

Lotería de Cruz Roja

Resultados. – Lotería de Cruz Roja.

Lotería de Huila

Resultados. – Lotería de Huila.

Resultados de chances

Astro Luna: 7032 – Géminis

7032 – Géminis Dorado Noche: 3251-5

3251-5 Cafeterito Noche: 6358-6

6358-6 Sinuano Noche: 0154-5

0154-5 Pick 4: 2511

2511 Pick 3: 409

409 Caribeña Noche: 3203-4

3203-4 Motilón Noche: 6098-1

6098-1 Culona Noche: 2193

2193 Fantástica Noche: 9212-2

9212-2 Chontico Noche: 9362-3

9362-3 Paisita Noche: 7424

Así se reclaman los premios de lotería

Los procesos pueden ser distintos, dependiendo del juego de azar en el que se participó, ya que cada compañía puede tener distintos lineamientos. Los pasos para reclamar un premio están consignados en el reglamento específico del juego, que suele estar impreso en el reverso del billete y también en el sitio web oficial.

Lo que se suele ver es que los organizadores definen un tope que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. Si se supera el límite, la persona deberá cumplir con otros requisitos como documentación o visita a una oficina especializada para dar trámite bajo cierto protocolos de seguridad y liquidación de impuestos.

Te puede interesar