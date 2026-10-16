El linaje histórico detrás del escudo de Pumas CU y por qué no es el mismo en el equipo de la Liga MX

El origen del apodo Pumas está en el emparrillado universitario, mucho antes de que llegara al fútbol profesional

El origen del nombre Pumas está ligado al fútbol americano | Claro Sports

Un casco dorado, dos letras entrelazadas y una duda recurrente entre los aficionados: ¿Por qué el equipo de fútbol americano Pumas CU no lleva el felino que identifica al club de la Liga MX? Aunque ambos representan a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el equipo de fútbol americano conserva el monograma UM (Universidad de México) como uno de sus principales distintivos, mientras que el equipo profesional de fútbol popularizó el rostro del puma dentro de un triángulo.

La explicación no es una prohibición ni una ruptura entre los equipos. El escudo diseñado en 1974 pertenece a la identidad deportiva universitaria y no únicamente al balompié profesional. Pumas CU también puede utilizarlo y lo incorpora en distintas prendas y materiales, pero sus cascos mantienen una tradición propia. Para entenderla hay que retroceder a los orígenes del fútbol americano en México, varias décadas antes de que existiera el equipo Pumas de Primera División.

El nombre Pumas nació en el fútbol americano, antes que en la Liga MX

El fútbol americano se practica en la UNAM desde 1927, año que también marca el origen de sus tradicionales colores azul y oro. De acuerdo con la historia publicada por el Club Universidad Nacional, jugadores universitarios retomaron los colores de Notre Dame, institución estadounidense reconocida por su programa colegial. El conjunto de fútbol profesional se incorporó al circuito mexicano en 1954, cuando la identidad deportiva de la universidad ya tenía décadas de desarrollo.

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Entre 1942 y 1946, el entrenador Roberto ‘Tapatío’ Méndez impulsó el sobrenombre de Pumas para sus jugadores de fútbol americano. A su juicio, el felino reunía las cualidades necesarias para competir: fuerza, agresividad, valentía, velocidad e inteligencia. Lo que comenzó como el apodo de un equipo terminó por identificar a los deportistas de toda la UNAM, incluidos los futbolistas que hoy disputan la Liga MX.

El entrenador también encontraba una comparación con los rivales estadounidenses. Aunque un puma puede ser de menor tamaño que otros animales, su agilidad y astucia le permiten enfrentar adversarios más grandes. Méndez veía esas características como una respuesta deportiva frente a equipos físicamente superiores. Por eso, el origen del nombre Pumas está ligado directamente al deporte de las tacleadas y no a una decisión comercial del fútbol profesional.

El nombre Pumas nació en el fútbol americano | Claro Sports

La relación del felino con la institución fue más allá de un apodo. En 1947 apareció Casti, una de las primeras mascotas vivas asociadas con la universidad, y posteriormente llegaron ejemplares como Palillo, Ulises y Miztli. El propio club de la Liga MX reconoce esta historia como parte de su identidad, otra muestra de que las tradiciones de ambos deportes se desarrollaron a partir de una misma raíz universitaria.

¿Quién creó el escudo de Pumas y qué relación tiene con el fútbol americano?

El escudo triangular que actualmente identifica a Pumas fue creado por Manuel ‘Pajarito’ Andrade y oficializado el 20 de abril de 1974. Su objetivo era reunir en un solo diseño el rostro del felino, la letra U y los valores de la universidad. No fue concebido como una marca exclusiva del equipo de la Liga MX, sino como un símbolo para los deportistas de la UNAM.

El triángulo de esquinas redondeadas representa tres tareas fundamentales de la universidad: docencia, investigación y difusión de la cultura. En su interior, el rostro estilizado del puma también forma una U. Una explicación histórica publicada por la UNAM relaciona la silueta con los postes utilizados para los goles de campo en el fútbol americano, un detalle que refuerza la conexión del emblema con el deporte que dio origen al apodo.

Antes de que Andrade presentara su propuesta, los emblemas del conjunto de fútbol tuvieron distintas versiones. Durante los años sesenta apareció una U con los colores de la bandera mexicana y, en 1962, el felino figuró sobre un balón de fútbol. Con el tiempo se adoptó el diseño de 1974, y en la temporada 1975-76 el club profesional comenzó a llevar el rostro del puma en gran tamaño sobre el pecho, una imagen que se convirtió en su sello visual.

¿Qué significa UM en los cascos de Pumas CU y por qué usan ese símbolo?

Las letras UM significan Universidad de México y conforman el emblema tradicional del fútbol americano de la UNAM. Se reconocen por su diseño entrelazado, generalmente en azul sobre el casco dorado de Pumas CU. No son las iniciales de un club ajeno a la institución ni corresponden a otra universidad: identifican a los representantes de Ciudad Universitaria en el emparrillado estudiantil.

La elección del monograma responde a la continuidad de una identidad construida en el fútbol americano por generaciones de jugadores y entrenadores. A diferencia de la playera de Pumas de la Liga MX, donde el rostro del felino suele ocupar buena parte del pecho, en los cascos del equipo de Liga Mayor destacan las letras UM, una referencia reconocible para quienes siguen la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano

Pumas CU y su relación con el equipo de fútbol | Claro Sports

Esto no significa que los jugadores de fútbol americano tengan vetado el escudo del puma. La UNAM define oficialmente el diseño de Manuel Andrade como el logotipo del deporte universitario, es decir, una insignia que representa a distintas disciplinas. La diferencia está en la aplicación de los símbolos y en la tradición de cada programa deportivo, no en que uno sea más universitario que el otro.

¿Pumas CU y Pumas de la Liga MX son el mismo equipo?

No son el mismo equipo ni participan en la misma estructura competitiva, pero ambos están ligados a la UNAM. Pumas CU representa a Ciudad Universitaria en el fútbol americano universitario y compite en la ONEFA; el Club Universidad Nacional participa en el fútbol profesional mexicano. Su identidad compartida incluye el nombre Pumas, los colores azul y oro, el escudo del felino y la historia del Estadio Olímpico Universitario.

El nombre actual Pumas CU también tiene una historia particular. En 1998 se reunificaron los conjuntos de Ciudad Universitaria conocidos como Cóndores, Águilas Reales y Guerreros Aztecas. Así se reorganizó el programa de Liga Mayor con la denominación Pumas CU, mientras que Pumas Acatlán conservó su propio equipo representativo dentro de la misma universidad. Las distintas ramas explican por qué existen tradiciones de indumentaria que no son idénticas.

La Dirección General del Deporte Universitario atribuye al programa histórico de fútbol americano de la UNAM 38 campeonatos nacionales, una cuenta que incluye distintas etapas y equipos, no solamente al Pumas CU actual. Esa continuidad ayuda a explicar por qué las letras UM y los uniformes históricos conservan un valor especial para jugadores y aficionados. En 2025, por ejemplo, Pumas CU incluso utilizó una indumentaria conmemorativa inspirada en las antiguas Águilas Reales.

¿El equipo de la Liga MX también ha utilizado las letras UM?

Sí: Pumas de la Liga MX incluyó las letras UM en su uniforme de la temporada 2017-18 como homenaje a los 90 años del fútbol americano en la UNAM. El monograma apareció en la etiqueta interior de la camiseta, junto a un diseño con franjas que recordaban la indumentaria del emparrillado. La propia presentación oficial del club explicó que las iniciales significan Universidad de México y forman parte del escudo característico del equipo de fútbol americano.

Esa referencia despeja la principal confusión. Pumas CU no rechaza el logo del equipo de fútbol: utiliza el monograma UM para mantener visible una tradición anterior a la del club profesional. No existen dos historias enfrentadas, sino dos maneras de representar a la misma comunidad universitaria, nacidas en disciplinas distintas y conectadas por el puma.

Pumas CU vs Águilas Blancas del IPN: fecha, horario y transmisión Semana 7 de la ONEFA por Claro Sports

El Clásico Poli-UNAM vivirá una nueva edición este sábado 17 de octubre en punto de las 11:00 horas de la CDMX y se podrá seguir en vivo por la multiplataforma de Claro Sports. La transmisión permitirá seguir uno de los encuentros principales del fin de semana en el fútbol americano colegial mexicano de la ONEFA. Para quienes sintonicen desde Estados Unidos, el kickoff será a las 13:00 horas del Este (ET). Pumas y Águilas Blancas podrían comenzar a definir la zona de clasificación.