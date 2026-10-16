El Real Madrid infla su valor gracias a Mbappé: los millones de ‘papel’ que todavía no cobra

Un informe financiero de CIES indica que el Real Madrid registra un saldo positivo en su plantilla por la revalorización de 526 millones de euros

Kylian Mbappé vale oro para el Real Madrid | Reuters

Un informe del Observatorio de Fútbol CIES reveló que el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga y el Real Madrid de LaLiga son los dos clubes que más valor han generado con sus fichajes en los últimos cinco años. Sin embargo, en el caso del combinado merengue hay una distinción importante: gran parte de este valor todavía no se ha traducido en ingresos reales, debido a que un porcentaje alto de sus plusvalías está retenido en Kylian Mbappé.

De acuerdo con el análisis financiero del grupo de investigación con base en Suiza, el Eintracht Frankfurt encabeza la clasificación con un valor de 527 millones de euros: 293 millones de euros procedentes de futbolistas que ya fueron vendidos en el mercado y 234 millones por elementos que todavía posee. Debajo aparece el Real Madrid, con un valor de 526 millones de euros, pero con una diferencia sustancial en dinero real: 27 millones de euros ‘reales’ y 499 millones de euros ‘virtuales’ vinculados principalmente a Kylian Mbappé y Arda Güler.

Los números del Real Madrid tienen una explicación clara: Kylian Mbappé llegó gratis a la institución de Valdebebas. El francés supera los 150 millones en el mercado, mientras que Arda Guler pasó de tener un valor de mercado de 30 millones de euros, cuando fue fichado, a uno de 120 millones según el reporte de CIES. Aunque ambos han incrementado su valor de mercado, el equipo todavía no ha convertido esas plusvalías en ingresos por traspasos. Para obtener ese dinero, la Casa Blanca tendría que venderlos; mientras continúen en el equipo, esas ganancias serán potenciales y no ingresos reales.

El estudio analiza las ganancias y pérdidas derivadas de los fichajes y las ventas de los principales clubes del mundo en los últimos cinco años, sin tomar en cuenta a los jugadores de la cantera. Bajo este panorama, el Real Madrid y el Eintracht Frankfurt tienen resultados positivos similares, sin embargo las realidades son distintas: el club blanco todavía tiene ganancias potenciales, mientras que el conjunto de las Águilas ya obtuvo una gran parte de esos ingresos por traspasos concretados.

Estudio del CIES en el balance de compraventa de jugadors | Claro Sports

El análisis también incluye un apartado sobre los clubes que más dinero perdieron durante el mismo período en las operaciones de compraventa de sus futbolistas. Uno de los grandes equipos que encabezan la clasificación negativa es el Manchester United de la Premier League. Durante el último lustro, los Red Devils registraron pérdidas de 405 millones de euros.

Un caso similar se vive en la Saudi Pro League. El Al Nassr de Cristiano Ronaldo presenta un balance negativo de 229 millones de euros, pero el caso más catastrófico lo vive el Al Hilal, con pérdidas de 315 millones de euros en plusvalías reales y 187 millones de euros en virtuales. Sin embargo, no son los únicos dos equipos de Arabia Saudita que viven una realidad complicada. Varios clubes saudíes tienen una depreciación económica, aunque esto no significa que los equipos hayan perdido dinero en efectivo debido a que la compraventa de jugadores no es el único negocio en torno al fútbol.