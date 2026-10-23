México divide la Serie Mundial 2026: los peloteros que buscan el anillo con Rays y Brewers

Jonathan Aranda representa a Tijuana; Joey Ortiz y JoJo Romero llevan raíces mexicanas al equipo rival por el título

Jonathan Aranda, Joey Ortiz y JoJo Romero llegan al Clásico de Otoño | Claro Sports

La Serie Mundial 2026 entre Tampa Bay Rays y Milwaukee Brewers tendrá una conexión directa con el béisbol mexicano, independientemente de cuál de las dos franquicias conquiste el campeonato. Jonathan Aranda, Joey Ortiz y JoJo Romero llegan al Clásico de Otoño después de participar en las Series de Campeonato, mientras que Manuel Rodríguez es otro de los peloteros nacidos en México que pertenece a la organización de Tampa Bay.

El enfrentamiento comenzará el viernes 23 de octubre en el American Family Field de Milwaukee, con dos equipos que buscan conquistar su primer título de Grandes Ligas. Los Cerveceros terminaron la temporada regular con 103 victorias y 59 derrotas, eliminaron a San Diego Padres y posteriormente barrieron 4-0 a Los Angeles Dodgers. Tampa Bay, que registró 98 triunfos y 64 descalabros, dejó en el camino a New York Yankees y Cleveland Guardians para alcanzar su tercera Serie Mundial.

La presencia de peloteros mexicanos o de ascendencia mexicana en ambos equipos convierte a esta final en una continuación de una historia que comenzó en 1954, cuando Roberto Ávila disputó el Clásico de Otoño con Cleveland. Desde entonces, distintas generaciones han participado en las finales de MLB, algunas incluso enfrentándose por el título. La edición de 2026 también recupera los vínculos de Milwaukee con la selección mexicana y el pasado de Tampa Bay con Randy Arozarena, quien disputó la Serie Mundial de 2020 antes de naturalizarse mexicano.

¿Quiénes son los mexicanos de Tampa Bay Rays y Milwaukee Brewers para la Serie Mundial 2026?

Jonathan Aranda es el principal representante nacido en México dentro de la plantilla de Tampa Bay. Originario de Tijuana, Baja California, el primera base terminó la temporada regular de 2026 con promedio de bateo de .274, 22 cuadrangulares y 92 carreras producidas en 155 encuentros. El mexicano también formó parte de la selección nacional en los Clásicos Mundiales de 2023 y 2026. Cuando dispute su primer encuentro ante Milwaukee, se convertirá en el decimonoveno pelotero nacido en México con participación en una Serie Mundial.

La organización de los Rays cuenta también con Manuel Rodríguez, relevista originario de Mérida, Yucatán, aunque su presencia en el roster definitivo de la Serie Mundial no está garantizada. Después de recuperarse de una cirugía de codo, el derecho participó en seis encuentros de temporada regular, con efectividad de 2.70 en seis entradas y dos tercios. Una lesión en la espalda limitó su continuidad y quedó fuera de los rosters de las Series Divisional y de Campeonato. Su posible incorporación dependerá de la lista de 26 jugadores que Tampa Bay presente para enfrentar a Milwaukee.

Del lado de los Cerveceros aparece Joey Ortiz, nacido en Garden Grove, California, y de ascendencia mexicana, quien representó a México durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026. El jugador de cuadro llegó a Milwaukee en 2024, procedente de Baltimore Orioles, y cerró la campaña actual con promedio de .270, nueve cuadrangulares y 47 carreras impulsadas. Su presencia en la Serie de Campeonato ante los Dodgers consolidó su participación en la postemporada y lo coloca entre los peloteros con vínculos mexicanos que buscan su primer anillo de campeón.

JoJo Romero es el otro representante de raíces mexicanas en Milwaukee y uno de los integrantes del bullpen que eliminó a los Dodgers. El zurdo nacido en Camarillo, California, defendió a México en el Clásico Mundial de 2023 y llegó a los Cerveceros el 3 de agosto de 2026 mediante un intercambio con St. Louis Cardinals. Terminó la temporada regular con efectividad de 3.36 y cuatro salvamentos. En la Serie de Campeonato consiguió dos victorias, incluida la del cuarto encuentro, cuando lanzó dos entradas sin permitir carreras y ponchó a tres bateadores para colaborar en la barrida de Milwaukee.

La relación de los Brewers con el béisbol mexicano también tiene antecedentes recientes con Luis Urías y Rowdy Téllez, quienes compartieron vestidor en Milwaukee y representaron a México durante el Clásico Mundial de 2023. Urías nació en Magdalena de Kino, Sonora, mientras que Téllez es estadounidense de ascendencia mexicana por parte de su padre. En aquella edición del torneo, ambos formaron parte del equipo que alcanzó las semifinales por primera vez en la historia nacional, junto con nombres como Randy Arozarena, Jonathan Aranda y JoJo Romero, este último entonces integrante de los Cardinals.

¿Qué mexicanos han disputado y ganado la Serie Mundial de Grandes Ligas?

Roberto ‘Beto’ Ávila abrió el camino en 1954, cuando llegó a la Serie Mundial con Cleveland después de conquistar el título de bateo de la Liga Americana. Aunque su equipo perdió ante New York Giants, el veracruzano se convirtió en el primer mexicano que disputó la máxima instancia de las Grandes Ligas. Horacio Piña obtuvo el primer campeonato para un pelotero mexicano en 1973 con Oakland Athletics, mientras que Enrique Romo levantó el trofeo con Pittsburgh Pirates en 1979. Después llegaron los títulos de Fernando Valenzuela con Dodgers en 1981, Aurelio López con Detroit Tigers en 1984 y Jorge Orta con Kansas City Royals en 1985.

La lista continuó con Erubiel Durazo, campeón con Arizona Diamondbacks en 2001; Benjamín Gil, con Anaheim Angels en 2002; y Alfredo Aceves, con New York Yankees en 2009. También sobresalen Sergio Romo, ganador de tres títulos con San Francisco Giants en 2010, 2012 y 2014, así como Jaime García y Fernando Salas, campeones con St. Louis Cardinals en 2011. Más recientemente, Julio Urías y Víctor González conquistaron la Serie Mundial 2020 con Dodgers, mientras que José Urquidy obtuvo un campeonato con Houston Astros en 2022, después de disputar también las ediciones de 2019 y 2021.

¿Qué otras Series Mundiales enfrentaron a mexicanos o mexicoamericanos en ambos equipos?

La Serie Mundial de 1981 entre Los Angeles Dodgers y New York Yankees tuvo un enfrentamiento directo entre dos peloteros nacidos en México. Fernando Valenzuela, originario de Etchohuaquila, Sonora, defendía a los Dodgers, mientras que Aurelio Rodríguez, nacido en Cananea, Sonora, jugaba para los Yankees. Ambos coincidieron en el tercer encuentro, cuando Valenzuela lanzó las nueve entradas para conseguir una victoria de 5-4, resultado que permitió a Los Ángeles comenzar la remontada después de perder los primeros dos partidos. Los Dodgers terminaron conquistando el campeonato en seis juegos. Otro antecedente se registró en 2010, con Sergio Romo en San Francisco Giants y Jorge Cantú en Texas Rangers, ambos nacidos en Estados Unidos y de ascendencia mexicana.

En 2020, Tampa Bay volvió a aparecer en una Serie Mundial con un jugador estrechamente vinculado a México: Randy Arozarena. El jardinero nacido en Cuba enfrentó a los Dodgers de Julio Urías, Víctor González y Austin Barnes, quien cuenta con ascendencia mexicana. Arozarena había desarrollado parte de su carrera en territorio mexicano antes de llegar a Grandes Ligas, aunque obtuvo oficialmente la ciudadanía mexicana hasta abril de 2022. Cuatro años después, la final de 2024 entre Dodgers y Yankees volvió a reunir jugadores de raíces mexicanas en ambas organizaciones: Austin Barnes y Anthony Banda con Los Ángeles, frente a Alex Verdugo y José Treviño con Nueva York.

El antecedente más reciente ocurrió en la Serie Mundial 2025, cuando Alejandro Kirk, receptor nacido en Tijuana, enfrentó con Toronto Blue Jays a los Dodgers de Anthony Banda, relevista de ascendencia mexicana. En el primer partido, Kirk conectó un cuadrangular de dos carreras precisamente ante Banda, convirtiéndose en el primer pelotero nacido en México en batear un jonrón en una Serie Mundial. Un año después, la final entre Rays y Brewers prolongará esa representación con Aranda, Ortiz y Romero como integrantes de las plantillas que conquistaron sus respectivas ligas. La participación de Manuel Rodríguez permanece pendiente de confirmación, mientras ambos equipos buscan convertirse en campeones de MLB por primera vez.

¿El logo de Diablos Rojos del México tiene relación con el de Milwaukee Brewers?

Los emblemas de Diablos Rojos del México y Milwaukee Brewers comparten el uso de la letra M, pero tienen orígenes y significados diferentes. En el caso del equipo de la Liga Mexicana de Béisbol, la identidad visual incorpora una M estilizada con un extremo que representa la cola o el tridente de un diablo, en referencia al apodo de la franquicia fundada en 1940. Este símbolo forma parte de la tradición de los Escarlatas y aparece en sus gorras y distintos diseños conmemorativos.

Por su parte, Milwaukee utiliza uno de los logotipos con mayor simbolismo gráfico en Grandes Ligas: un guante de béisbol que esconde las letras M y B, iniciales de Milwaukee Brewers. El diseño fue creado por Tom Meindel y se estrenó en 1978, después de un concurso organizado por la franquicia. El emblema se utilizó hasta 1993 y regresó con una versión modernizada en 2020. No existe evidencia documental de una relación directa entre los diseños de Diablos Rojos y Cerveceros, por lo que la coincidencia de la letra no implica que uno haya inspirado al otro.