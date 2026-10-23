Barcelona vs Real Madrid en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 10 de la LaLiga 2026

Barcelona recibe al Real Madrid este domingo 25 de octubre en el Camp Nou, un partido de suma importancia en la pelea por el liderato de LaLiga

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El Barcelona y el Real Madrid se preparan para una nueva edición del Clásico de España, un enfrentamiento que acapara los reflectores por la rivalidad histórica entre ambos clubes y su impacto en la lucha por el título de LaLiga. El Camp Nou será el escenario este 25 de octubre de un partido en el que los puntos adquieren un valor especial, pues el resultado puede alterar el panorama de la clasificación y marcar el rumbo de los dos equipos en el campeonato local.

El conjunto de Hansi Flick afronta el compromiso como líder con 27 puntos y el respaldo de un invicto en el torneo, una situación que le permite llegar con confianza y la posibilidad de ampliar su ventaja. En contraste, el Real Madrid de José Mourinho ocupa la tercera posición con 21 unidades, por lo que necesita una victoria como visitante para recortar distancias y mantenerse en la pelea por la cima. La diferencia de seis puntos añade presión al equipo blanco, que tendrá una prueba exigente ante un rival que busca consolidar su dominio en la parte alta de la tabla.

Horario y dónde ver Barcelona vs Real Madrid el partido de la jornada 10 de la LaLiga 2026

El fútbol español se paraliza con una nueva edición del Clásico, en la que Barcelona y Real Madrid se citan este 25 de octubre en el Camp Nou con mucho más que el orgullo en juego, pues ambos equipos buscan puntos fundamentales en la lucha por el liderato de LaLiga. Vive cada instante de este partidazo con Claro Sports y sigue nuestro minuto a minuto para conocer los goles, las estadísticas, las ocasiones de peligro y todas las incidencias del encuentro, además de un análisis puntual de las acciones que pueden marcar la diferencia en uno de los partidos más esperados de la temporada.

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Alineaciones probables del Barcelona vs Real Madrid

El Barcelona de Hansi Flick mantiene una estructura sólida a través del 4-2-3-1, un sistema que el técnico alemán utiliza con una propuesta agresiva, presión alta y transiciones rápidas para recuperar el balón y atacar con profundidad. Sin embargo, la derrota ante el PSG terminó con el invicto que presumía el conjunto azulgrana en la temporada, un resultado que podría llevar al entrenador a revisar algunos detalles de su planteamiento. La clave estará en recuperar el equilibrio entre la presión ofensiva y la protección defensiva, pues el doble pivote debe ofrecer respaldo ante las pérdidas de balón sin limitar la conexión con el mediapunta y los extremos. El Barcelona buscará mantener su identidad futbolística, aunque tendrá que corregir los espacios que deja cuando adelanta sus líneas.

Del otro lado, José Mourinho afronta varias incógnitas con el Real Madrid, principalmente en la elección del sistema táctico. El técnico portugués podría mantener el 4-2-3-1, recurrir al 4-4-2 para reforzar el orden colectivo o apostar por un 3-4-1-2 que permita utilizar a Marc Cucurella y Federico Valverde como carrileros, con capacidad para formar una línea de cinco en defensa. La posición de Valverde será determinante, pues su ubicación condicionará la distribución del mediocampo y las funciones del resto de sus compañeros. Frente a la presión del Barcelona, el conjunto merengue necesitará una estructura capaz de cerrar los espacios interiores y aprovechar las transiciones ofensivas, por lo que la decisión de Mourinho podría modificar por completo el desarrollo táctico del encuentro.

Barcelona : Joan García, Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo, Rodri Hernández, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon y Raphinha.

: Joan García, Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo, Rodri Hernández, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon y Raphinha. Real Madrid: Thibaut Courtois, Antonio Rüdiger, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Marc Cucurella, Jude Bellingham, Yan Diomande, Kylian Mbappé.

Antecedentes y últimos resultados del Barcelona vs Real Madrid en la LaLiga

El Barcelona llega con una tendencia favorable en sus últimos enfrentamientos ante el Real Madrid, con cuatro victorias y una derrota en los cinco clásicos más recientes. El conjunto azulgrana ha mostrado mayor contundencia ofensiva, con 14 goles a favor por nueve del cuadro merengue, en una rivalidad marcada por partidos de alta intensidad y marcadores ajustados. Además, el Barça se impuso en dos finales, tanto en la Supercopa de España como en la Copa del Rey, una muestra de su capacidad para responder en compromisos de máxima exigencia. Sin embargo, el Real Madrid ya demostró que puede romper el dominio de su rival, por lo que el historial reciente anticipa otro partido competitivo, con dos equipos capaces de aprovechar sus virtudes ofensivas.

Barcelona 2-0 Real Madrid | LaLiga 2025/2026 | Jornada 35 | 10/05/2026.

| LaLiga 2025/2026 | Jornada 35 | 10/05/2026. Barcelona 3-2 Real Madrid | Supercopa de España 2026 | Final | 11/01/2026.

| Supercopa de España 2026 | Final | 11/01/2026. Real Madrid 2-1 Barcelona | LaLiga 2025/2026 | Jornada 10 | 26/10/2025.

| LaLiga 2025/2026 | Jornada 10 | 26/10/2025. Barcelona 4-3 Real Madrid | LaLiga 2024/2025 | Jornada 35 | 11/05/2025.

| LaLiga 2024/2025 | Jornada 35 | 11/05/2025. Barcelona 3-2 Real Madrid | Copa del Rey 2024/2025 | Final | 26/04/2025.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Barcelona vs Real Madrid y cuánto paga?

De acuerdo con la información de Caliente MX, el Barcelona parte como favorito para imponerse al Real Madrid, con una cuota de -152 para la victoria azulgrana. Por su parte, el empate ofrece +460, mientras que el triunfo del conjunto merengue cuenta con un momio de +250. Estas cifras reflejan una ventaja para el equipo blaugrana, aunque el conjunto merengue conserva argumentos para competir por el resultado en uno de los partidos más esperados del calendario. La diferencia en las cuotas coloca al combinado azulgrana como la principal opción del mercado, pero la rivalidad entre ambos clubes añade un factor de incertidumbre que impide descartar una sorpresa.

En cuanto al pronóstico de goles, los momios apuntan a un encuentro con alta producción ofensiva, pues el más de 2.5 goles aparece con una cuota de -550, mientras que el menos de 2.5 se encuentra en +375. La distancia entre ambas opciones muestra una marcada expectativa de que el partido registre al menos tres anotaciones, un escenario que podría favorecer el espectáculo si ambos equipos aprovechan su capacidad ofensiva. En conjunto, las cuotas perfilan al Barcelona como favorito y anticipan un Clásico con posibilidades de varios goles, aunque el desarrollo táctico y la eficacia frente al arco serán determinantes para confirmar esa tendencia.