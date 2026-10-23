América vs Pachuca en vivo la Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 14

América recibe a Pachuca en la jornada 14 del Apertura 2026. Consulta horario, dónde ver en vivo, alineaciones probables, antecedentes y pronósticos del partido de Liga MX

Partidos en vivo: América vs Pachuca | Claro Sports

América y Pachuca se enfrentan este domingo 25 de octubre en el Estadio Azteca, en uno de los partidos más atractivos de la jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX. Las Águilas buscarán consolidar su liderato general, mientras que los Tuzos necesitan sumar puntos para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación a la Liguilla.

El conjunto dirigido por Guillermo Almada llega como líder del campeonato con 27 puntos en 12 partidos, cuatro unidades por encima de Chivas y Cruz Azul, sus perseguidores más cercanos. Los azulcremas atraviesan un momento ofensivo destacado, después de golear 5-2 al Atlas en el Estadio Jalisco y acumular 17 anotaciones en sus cinco compromisos más recientes.

Pachuca atraviesa una situación completamente distinta bajo la dirección de Benjamín Mora. Los hidalguenses ocupan el lugar 16 de la clasificación con 13 unidades y acumulan cinco encuentros consecutivos sin ganar, con dos empates y tres derrotas. Su resultado más reciente fue una caída por 2-1 frente a Cruz Azul, en un encuentro donde Francisco Venegas marcó el único gol de los Tuzos.

El enfrentamiento también marcará el reencuentro de Guillermo Almada con Pachuca, club al que dirigió antes de llegar al América. Además, la institución azulcrema anunció un homenaje para Guillermo Ochoa, quien se retiró del fútbol profesional después del Mundial 2026. Con este escenario, el partido presenta objetivos distintos: las Águilas buscan acercarse al superliderato definitivo y los Tuzos intentarán reaccionar en la recta final del torneo.

Fecha, horario y dónde ver el América vs Pachuca del Apertura 2026 de la Liga MX

El América vs Pachuca se disputará el domingo 25 de octubre de 2026, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. El inicio está previsto a las 19:05 horas, tiempo del centro de México. El encuentro podrá seguirse en televisión abierta por Canal 5, en televisión de paga por TUDN y en streaming mediante ViX Premium. La transmisión de Canal 5 está anunciada desde las 18:55 horas.

El encuentro sufrió una modificación de horario durante octubre. Originalmente estaba programado para las 17:00 horas, pero la Liga MX anunció que se recorrería a las 19:00 horas. Posteriormente, la Liga MX señaló las 19:05 como horario del partido. América llegará a este compromiso con un encuentro pendiente ante Tijuana, programado para el miércoles 28 de octubre, lo que le ofrece una oportunidad adicional de ampliar su ventaja en la clasificación.

Alineaciones probables del América vs Pachuca para la jornada 14 de la Liga MX 2026

Guillermo Almada podría mantener la base del equipo que goleó al Atlas en la jornada anterior, con Luis Ángel Malagón en la portería y una defensa integrada por Kevin Álvarez, Franco Rossano, Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo. Israel Reyes y Erick Sánchez aparecen como opciones para el mediocampo, mientras que Alejandro Zendejas, Carlos Álvarez y Brian Rodríguez podrían acompañar a Miguel Borja en el ataque. Henry Martín es otra alternativa para ocupar la posición de centrodelantero.

Por su parte, Benjamín Mora podría recurrir nuevamente a Salomón Rondón como principal referencia ofensiva del Pachuca, acompañado por Oussama Idrissi y Rodolfo Pizarro. Carlos Moreno se perfila para defender la portería, con Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann, Pedro Budib y Francisco Venegas en la zona defensiva. Christian Rivera, Alán Bautista y Nicolás Vallejo también aparecen entre los candidatos a iniciar el encuentro. Estas proyecciones toman como referencia las alineaciones de la jornada 13 y permanecen sujetas a confirmación oficial.

Antecedentes y últimos resultados del América vs Pachuca en la Liga MX

El América mantiene una ventaja en los cinco enfrentamientos más recientes de Liga MX ante Pachuca, con dos victorias, dos empates y una derrota. El antecedente más cercano corresponde al Clausura 2026, cuando ambos equipos empataron sin goles en el Estadio Hidalgo, el 18 de enero. Anteriormente, las Águilas habían conseguido dos victorias consecutivas por 2-0 durante 2025.

18/01/2026 Pachuca 0-0 América 30/08/2025 América 2-0 Pachuca 10/05/2025 América 2-0 Pachuca 07/05/2025 Pachuca 0-0 América 05/04/2025 Pachuca 1-0 América

La estadística defensiva también favorece al conjunto azulcrema, que solamente recibió un gol en esos cinco compromisos. Pachuca no consigue marcarle al América desde su victoria por 1-0 del 5 de abril de 2025. Sin embargo, el enfrentamiento encuentra a ambos equipos en circunstancias diferentes: las Águilas son líderes del Apertura 2026, mientras que los Tuzos necesitan romper una racha de cinco partidos sin victoria para recuperar terreno en la clasificación.

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 14?

América aparece como favorito para llevarse los tres puntos, de acuerdo con los momios publicados por caliente.mx para este enfrentamiento. Las cuotas consultadas para el resultado final en tiempo regular son las siguientes:

América -173

-173 Empate +320

+320 Pachuca +440

El pronóstico se inclina hacia una victoria del América debido a su condición de local, su liderato y su producción ofensiva reciente. Las Águilas llegan después de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos de Liga MX, mientras que Pachuca acumula tres derrotas y dos igualadas en ese mismo periodo. Aun así, la capacidad goleadora de Salomón Rondón y el historial de los Tuzos frente a los capitalinos representan factores que podrían complicar el encuentro.