Hoffenheim vs Lyon, en vivo: transmisión del partido de la Europa League 2026, jornada 3

El equipo alemán busca su primera victoria en el torneo, mientras que los franceses quieren seguir con su marca invicta

Hoffenheim vs Lyon, sigue la transmisión en vivo por Claro Sports

Hoffenheim vs Lyon, en vivo

La UEFA Europa League 2026-27 continúa este jueves 22 de octubre con el enfrentamiento entre Hoffenheim y Olympique de Lyon, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga. El conjunto alemán regresa a casa con la necesidad de conseguir sus primeros puntos del torneo, después de sufrir dos derrotas consecutivas ante el OFI Creta y el Besiktas. Del otro lado, el equipo francés llega con seis unidades y una marca perfecta, tras imponerse al Anderlecht y al Crystal Palace. El encuentro se disputará en la Rhein-Neckar-Arena de Sinsheim, Alemania, donde ambos clubes buscarán un resultado que les permita mejorar sus perspectivas de clasificación.

El Hoffenheim vs Lyon se podrá disfrutar completamente en vivo para México y Centroamérica a través de Claro Sports Premium, con una transmisión sin interrupciones comerciales para los suscriptores. Los aficionados también podrán seguir las mejores jugadas, los goles, las alineaciones y el resultado mediante el minuto a minuto de Claro Sports. El compromiso representa una oportunidad para que los alemanes reaccionen después de un arranque complicado, mientras que los franceses intentarán conseguir su tercera victoria consecutiva en la competición europea.

¿A qué hora inicia la transmisión del Hoffenheim vs Lyon hoy 22 de octubre?

El partido entre Hoffenheim y Olympique de Lyon dará inicio este jueves 22 de octubre de 2026 a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, equivalentes a las 21:00 horas de Alemania. El encuentro se celebrará en la Rhein-Neckar-Arena, correspondiente a la jornada 3 de la UEFA Europa League.

La transmisión en vivo estará disponible a través de Claro Sports Premium para México y Centroamérica, mientras que el portal de Claro Sports ofrecerá el seguimiento de las acciones más importantes del partido.

Antecedentes y últimos cinco resultados del Hoffenheim vs Lyon en la Europa League 2026

Hoffenheim y Lyon se han enfrentado tres veces en competiciones europeas y todos sus antecedentes terminaron en empate. El más reciente ocurrió el 7 de noviembre de 2024, cuando igualaron 2-2 en la fase de liga de la Europa League. Anteriormente, se encontraron en la fase de grupos de la Champions League 2018-19, con marcadores de 3-3 en Alemania, el 23 de octubre de 2018, y 2-2 en Francia, el 7 de noviembre de ese mismo año.

En sus últimos cinco partidos oficiales, entre la Bundesliga y la Europa League, el Hoffenheim registra una victoria y cuatro derrotas. Venció 2-1 al Borussia Mönchengladbach (18 de octubre), perdió 3-2 ante el Besiktas (15 de octubre), cayó 3-2 contra Hamburgo (10 de octubre), fue superado 3-1 por Paderborn (20 de septiembre) y perdió 2-0 ante OFI Creta (17 de septiembre).

El Lyon presenta cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco compromisos oficiales. Superó 2-1 al Niza (18 de octubre), venció 3-2 al Crystal Palace (15 de octubre), perdió 2-1 ante Lens (9 de octubre), goleó 4-0 al Rennes (19 de septiembre) y consiguió un triunfo por 2-1 frente al Anderlecht (16 de septiembre). En la Europa League 2026-27, el equipo francés suma seis puntos, mientras que el Hoffenheim permanece sin unidades.

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