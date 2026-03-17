Octavos de final de Europa League 2026 en vivo: horarios y dónde ver los partidos de vuelta

Se definen a los ocho invitados para los cuartos de final de la competencia. Mira toda la previa, juegos y canal de transmisión

La Europa League 2026 busca monarca | Claro Sports

La UEFA Europa League 2025-26 reanuda su actividad este miércoles 18 y jueves 19 de marzo con la disputa de los partidos de vuelta de los octavos de final. Los 16 equipos que se mantienen con vida en la competencia buscan sellar uno de los ocho boletos disponibles para la siguiente fase, con duelos atractivos como el Lyon vs Celta, Betis vs Panathinaikos, Porto Stuttgart, Aston Villa vs Lille y Roma vs Bolonia.

Los juegos de ida dejaron con ventaja a tres clubes que fungirán como locales para la vuelta, mientras que dos series se encuentran empatadas tras los primeros 90 minutos. En las tres llaves restantes, los visitantes buscarán defender la ventaja conseguida en casa. Cabe destacar que solo el Ferencváros llegará al encuentro decisivo con más de un gol de ventaja.

Octavos de final de Europa League 2026: ¿Cuándo son y dónde ver en vivo los partidos de vuelta? TV y streaming

Los partidos de vuelta de los octavos de final de la Europa League se disputarán en dos días: un juego el miércoles 18 y los siete restantes el jueves 19 de marzo. Aunque este último es el día habitual de la competición, el encuentro entre Braga y Ferencváros se adelantó, basado en el artículo 24.02 del reglamento de la UEFA, en el cual se especifica que: “Si dos o más clubes de la misma ciudad, ubicados en un radio de 50km entre sí y/o que juegan en el mismo estadio, participan en alguna de las competiciones de la UEFA, y si la Federación y los clubes en cuestión declaran explícitamente al inscribirse que sus partidos no pueden jugarse el mismo día o en días consecutivos, la administración de la UEFA podrá cambiar las fechas y horas de inicio de acuerdo con los principios definidos por el Comité de Competiciones de Clubes”.

Dicho caso ocurre en Portugal, donde Braga y Porto disputarán sus partidos como locales. Entre ambas ciudades existe una distancia aproximada de 53 kilómetros, por lo que la UEFA decidió adelantar el compromiso de los Arzobispos. A continuación te dejamos las fechas, horarios y canal de transmisión de los ocho duelos:

Miércoles 18 de marzo Braga vs Ferencváros (0-2) | 09:30 horas | Disney+

Jueves 19 de marzo Lyon vs Celta de Vigo (1-1) | 11:45 horas | En vivo por Claro Sports para México y Centroamérica Midtjylland vs Nottingham Forest (1-0) | 11:45 horas | Disney+ Friburgo vs Genk (0-1) | 11:45 horas | En vivo por Claro Sports para México y Centroamérica Betis vs Panathinaikos (0-1) | 14:00 horas | ESPN 2 Porto vs Stuttgart (2-1) | 14:00 horas | En vivo por Claro Sports para México y Centroamérica Aston Villa vs Lille (1-0) | 14:00 horas | Disney+ Roma vs Bolonia (1-1) | 14:00 horas | En vivo por Claro Sports para México y Centroamérica



*Todos los horarios en tiempo del centro de México

¿Quiénes son los favoritos de los octavos de final en la Europa League, según la IA?

En Claro Sports le preguntamos a ChatGPT quiénes son los favoritos para llevarse el triunfo en los partidos de vuelta de los octavos de final de la Europa League. De acuerdo a sus pronósticos, solo una eliminatoria se iría a los tiempos extra y dos equipos lograrían darle la vuelta a sus llaves.

Braga vs Ferencváros | Favorito: Ferencváros | Marcador probable: 1-1 (Global 1-3) | Argumentos: El equipo húngaro llega con ventaja de dos goles y puede manejar el ritmo del partido. Braga está obligado a atacar, lo que abre espacios para un rival que ya demostró eficacia en la ida.

| Marcador probable: 1-1 (Global 1-3) | Argumentos: El equipo húngaro llega con ventaja de dos goles y puede manejar el ritmo del partido. Braga está obligado a atacar, lo que abre espacios para un rival que ya demostró eficacia en la ida. Lyon vs Celta de Vigo | Favorito: Lyon | Marcador probable: 2-1 (Global 3-2) | Argumentos: La serie está abierta tras el 1-1, pero Lyon suele hacerse fuerte como local y tiene mayor profundidad ofensiva. Celta compite, pero ha tenido irregularidad fuera de casa.

Marcador probable: 2-1 (Global 3-2) | Argumentos: La serie está abierta tras el 1-1, pero Lyon suele hacerse fuerte como local y tiene mayor profundidad ofensiva. Celta compite, pero ha tenido irregularidad fuera de casa. Midtjylland vs Nottingham Forest | Favorito: Nottingham Forest | Marcador probable: 1-2 (Global 2-2; tiempo extra) | Argumentos: A pesar de la desventaja mínima, el equipo inglés tiene mayor calidad individual y experiencia en partidos de alta exigencia. Midtjylland deberá resistir, pero el ritmo de Forest puede imponerse.

Marcador probable: 1-2 (Global 2-2; tiempo extra) | Argumentos: A pesar de la desventaja mínima, el equipo inglés tiene mayor calidad individual y experiencia en partidos de alta exigencia. Midtjylland deberá resistir, pero el ritmo de Forest puede imponerse. Friburgo vs Genk | Favorito: Friburgo | Marcador probable: 2-0 (Global 2-1) | Argumentos: Genk llega con ventaja, pero Friburgo como local suele ser sólido. El equipo alemán tiene capacidad para remontar con presión alta y control del partido en su estadio.

| Marcador probable: 2-0 (Global 2-1) | Argumentos: Genk llega con ventaja, pero Friburgo como local suele ser sólido. El equipo alemán tiene capacidad para remontar con presión alta y control del partido en su estadio. Betis vs Panathinaikos | Favorito: Betis | Marcador probable: 2-0 (Global 2-1) | Argumentos: El conjunto español está obligado a remontar y en casa suele ser dominante. Panathinaikos tiene ventaja, pero sufre cuando le ceden la iniciativa y defiende cerca de su área.

Marcador probable: 2-0 (Global 2-1) | Argumentos: El conjunto español está obligado a remontar y en casa suele ser dominante. Panathinaikos tiene ventaja, pero sufre cuando le ceden la iniciativa y defiende cerca de su área. Porto vs Stuttgart | Favorito: Porto | Marcador probable: 1-1 (Global 3-2) | Argumentos: Porto llega con ventaja y experiencia en este tipo de eliminatorias. Stuttgart necesita arriesgar, pero eso puede favorecer a los portugueses para controlar la serie.

Marcador probable: 1-1 (Global 3-2) | Argumentos: Porto llega con ventaja y experiencia en este tipo de eliminatorias. Stuttgart necesita arriesgar, pero eso puede favorecer a los portugueses para controlar la serie. Aston Villa vs Lille | Favorito: Aston Villa | Marcador probable: 2-1 (Global 3-1) | Argumentos: El equipo inglés ya tiene ventaja y en casa suele ser competitivo. Lille necesita salir a buscar el resultado, lo que puede dejar espacios para Villa.

Marcador probable: 2-1 (Global 3-1) | Argumentos: El equipo inglés ya tiene ventaja y en casa suele ser competitivo. Lille necesita salir a buscar el resultado, lo que puede dejar espacios para Villa. Roma vs Bolonia | Favorito: Roma | Marcador probable: 2-1 (Global 3-2) | Argumentos: La eliminatoria está igualada, pero Roma tiene mayor experiencia europea y suele responder en casa. Bolonia ha sido competitivo, aunque le cuesta cerrar series fuera.

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