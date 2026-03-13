¡Otro golpe para la selección! Marcel Ruiz sufre grave lesión y le dice adiós al Mundial 2026

Una ruptura de ligamento cruzado deja fuera al mediocampista de los Diablos Rojos del Toluca de la justa mundialista. Se une a las bajas oficiales de Luis Malagón y Chiquete Orozco

Marcel Ruiz sufrió una ruptura de ligamento cruzado | Imago7

Las bajas continúan para la selección mexicana de cara al Mundial 2026. Ahora es el mediocampista de los Diablos Rojos del Toluca, Marcel Ruiz quien, tras los estudios realizados por una lesión sufrida en el duelo de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 ante el San Diego FC, se le diagnosticó una ruptura de ligamento cruzado y lesión de menisco medial, razón por la cual se pierde la justa mundialista.

Hace unos días Marcel Ruiz encendió las alarmas durante el partido entre San Diego F.C. y Toluca tras salir de cambio en el primer tiempo con un notable semblante de preocupación y dolor posterior a una posible lesión en la rodilla.



Días después tras una resonancia llevada a cabo este viernes se determinó que el mediocampista mexicano sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial de la rodilla derecha que oficialmente lo ha dejado fuera de la Copa del Mundo.

Comunicado de los choriceros con el parte médico de Ruiz | @TolucaFC

El panorama de Marcel y Toluca

Tras confirmarse el diagnóstico el conjunto de Toluca informó que Marcel será sometido a una cirugía en los próximos días y el tiempo de su recuperación dependerá de su evolución. Igualmente, el equipo bicampeón se lamentó por lo sucedido y se solidarizó con el jugador deseándole pronta recuperación.

Así mismo, cabe agregar que Marcel Ruiz se perderá el resto del Clausura 2026 y muy posiblemente todo el Apertura 2026 incluyendo torneos como la Champions Cup y la Leagues Cup.

¡Mucha fuerza, Bicampeón! Te estaremos esperando de regreso 👹❤️‍🩹 pic.twitter.com/WIQEPRLrUk — Toluca FC (@TolucaFC) March 13, 2026

Tercer baja oficial para México de cara a la Copa del Mundo

La lesión sufrida por Marcel Ruiz lo baja de toda posibilidad de poder integrar a la selección mexicana que disputará la Copa del Mundo 2026 y se convierte en la tercer baja ‘oficial’ del Tri, a menos de 100 días que que arranque la justa.

La primera de ellas fue la de Jesús Orozco Chiquete, quien sufrió una luxación en el tobillo derecho en diciembre pasado en duelo dentro de la Liguilla del Apertura 2025. Su recuperación se estima entre cinco a seis meses, por lo que no lo hace elegible para formar parte del equipo. Finalmente, esta semana se unió Luis Ángel Malagón, debido a una ruptura en el tendón de Aquiles, misma que sucedió, tambien dentro de la fase de ida de los octavos de la Concachampions; situación que lo deja fuera de las canchas de seis a nueve meses.

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