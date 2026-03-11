¡La selección mexicana es un hospital! Los jugadores que se han lesionado rumbo al Mundial 2026

Javier Aguirre sufre desde hace meses para encontrar un once optimo en el Tri, debido a las lesiones; Malagón y Montes se suman a la lamentable lista

Las lesiones no perdonan edad ni posición | Imago7

En el camino hacia la Copa del Mundo 2026, la selección mexicana se sigue enfrentando varios desafíos relacionados con las molestias físicas de algunos de sus jugadores clave, esto tras sumarse dos casos más en últimas horas a la sala de “terapia intensiva”: Luis Ángel Malagón y César Montes. El portero del América sufrió una posible lesión en el tendón de Aquiles durante el crucial partido de Concachampions ante el Philadelphia Union de la ida de los octavos de final, mientras que el defensor central de Lokomotiv Moscú tuvo que abandonar el encuentro ante el Ajmat en la jornada 20 de la Liga de Rusia por una molestia muscular. Con el Mundial a la vuelta de la esquina, estos contratiempos elevan aún más la incertidumbre sobre quiénes realmente podrán estar disponibles para representar a México en la máxima cita futbolística.

El defensa y el portero se unen a una lamentable lista de elementos que se la han pasado entre algodones en los últimos meses. Algunos de ellos poco a poco han logrado salir y buscarán un llamado in extremis por parte de Javier Aguirre; mientas que otros aún cuentan con la esperanza de poder sanar en el último minuto.

Rodrigo Huescas

El defensor mexicano se encuentra en plena rehabilitación tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha el 1 de octubre de 2025. La lesión ocurrió durante un partido de la Champions League con el FC Copenhague, y tras ser intervenido quirúrgicamente, lleva casi cinco meses fuera de acción. Aunque los pronósticos iniciales indican que podría perderse el resto de la temporada europea, no se descarta su presencia en el Mundial 2026. La clave para su recuperación será que Huescas logre regresar a tiempo con ritmo competitivo antes de la fecha límite en junio, lo que determinará su posible convocatoria.

Edson Álvarez

El capitán del Tri podría perderse los amistosos | Imago7

El mediocampista del Fenerbahce, se sometió a una cirugía preventiva del tobillo izquierdo el 17 de febrero de 2026, luego de arrastrar molestias desde diciembre del año anterior. Con una rehabilitación estimada entre cuatro y ocho semanas, el jugador busca recuperar su forma física con miras a la Copa del Mundo. Su regreso a la actividad está previsto para finales de marzo, y se espera que pueda llegar al Mundial como un jugador clave para la selección mexicana.

Jesús Orozco

Uno de los casos más lamentables es el del defensor de Cruz Azul, quien sufrió una luxación en el tobillo derecho en diciembre de 2025 durante las semifinales del Apertura. Fue intervenido quirúrgicamente y su recuperación se estimó en cinco a seis meses. A pesar de sus esfuerzos, Javier Aguirre, director técnico del Tri, ha señalado que Orozco está descartado para el Mundial 2026 debido a los plazos de su rehabilitación.

Mateo Chávez

Mateo Chávez debutó con el Tri en 2025 | Imago 7

Mateo Chávez, lateral del AZ Alkmaar, sufrió una luxación en el hombro izquierdo en un partido de la Conference League el 26 de febrero de 2026. Afortunadamente, los estudios descartaron fracturas y se espera que esté completamente recuperado para la Fecha FIFA de marzo. Con ello, Chávez se perfila como un candidato a llegar al Mundial 2026 en condiciones físicas óptimas.

Luis Romo

Una nueva lesión muscular en el muslo derecho durante la última jornada del Clausura 2026 tiene en jaque al mediocampista de Chivas. Se calcula que estará fuera de las canchas entre tres y seis semanas, lo que podría poner en peligro su participación en el Mundial 2026. Su regreso dependerá de su ritmo competitivo en abril y su capacidad para evitar recaídas.

Luis Chávez

Luis Chávez ha estado fuera de acción durante más de siete meses, tras sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior durante la Copa Oro en junio de 2025. Aunque su regreso ha sido largo, ha comenzado a entrenar con el Dinamo de Moscú. Con la temporada en curso, se espera que recupere ritmo de juego a mediados de marzo, lo que lo dejaría en condiciones de pelear por su lugar en la selección mexicana para el Mundial.

Gilberto Mora

‘Morita’ es el único mexicano del ranking previo al Mundial 2026 | Imago 7

La joven sensación de los Xolos de Tijuana, ha estado lidiando con una pubalgia desde la pretemporada del Clausura 2026. A pesar de seguir un tratamiento conservador, su regreso está condicionado por la complejidad de la lesión. Mora sigue siendo una opción para el Mundial, pero su situación es incierta debido al riesgo de recaídas.

Alexis Vega

El delantero de Toluca se sometió a una artroscopia en la rodilla derecha al inicio del Clausura 2026, misma que lo dejó fuera de actividad durante las primeras nueve jornadas. Regresó a la actividad en la fecha 10, y se espera que recupere rápidamente su nivel para regresar a las convocatorias con el Tri.

César Huerta

César Huerta, delantero de Anderlecht, fue operado en noviembre de 2025 por una lesión pélvica y, aunque su recuperación estuvo inicialmente prevista para enero, aún no ha jugado en partidos oficiales. Se espera que regrese a las canchas en abril para recuperar el ritmo competitivo necesario para pelear por un lugar en la selección mexicana para el Mundial 2026.

Santiago Giménez

El Tri no escapa del papel de favorito en el torneo | Imago7

Finalmente, el canterano del Cruz Azul y atacante del AC Milan sufrió una lesión en el tobillo en octubre de 2025, que lo mantuvo fuera de acción por más de cuatro meses. A pesar de completar su fase de rehabilitación y de ya reintegrarse a los entrenamientos, aún no ha vuelto a jugar en la Serie A. Se espera que su regreso se concrete a mediados de marzo, lo que lo pondría en camino a retomar el nivel para la justa mundialista.

Con la lista de jugadores lesionados previo al Mundial 2026, el cuerpo técnico de la selección mexicana y los aficionados siguen atentos a la evolución de cada uno de estos casos. La clave estará en la recuperación a tiempo y en el ritmo competitivo previo a la máxima justa del fútbol.

